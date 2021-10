7 trucchi occhi diversi (e facilissimi) per ogni giorno della settimana

U n trucco diverso per ogni giorno della settimana? Sì, grazie: c'è bisogno di cambiamento, e perché non prendersi qualche minuto ogni giorno per sfoggiare un make-up sempre diverso (ma facilissimo)?

Sei in cerca di sette trucchi occhi diversi per ogni giorno della settimana? L’obiettivo è di sfoggiare un make-up perfetto, ma possibilmente veloce da realizzare. Dal lunedì al venerdì, poi, c’è l’esigenza speciale di non perdere troppo tempo di fronte allo specchio, perché bisogna correre al lavoro. Eppure, è giusto ritagliarsi cinque (o anche dieci) minuti di tempo per rendersi belle e al top.

Dal nude look al glowy, dal make-up monocolore fino al grande classico – rossetto rosso e mascara abbondante – abbiamo tanti segreti da consigliarti per scegliere un trucco occhi diverso da sfoggiare per sentirsi al meglio. Sono tutti semplici da eseguire e richiedono pochi prodotti, in modo tale che tu possa prepararti in anticipo. Vediamo i migliori trucchi occhi diversi di sempre.

Nude look, per un lunedì super speciale

Uno dei make-up più semplici in assoluto è il nude look. Un effetto assolutamente leggero nel complesso e che non è tanto difficile da realizzare. La moda del nude look è di creare un risultato assolutamente omogeneo e naturale, come suggerito dal termine stesso, ma non solo.

L’effetto finale, infatti, esalterà gli occhi, lo sguardo, che può essere abbellito da un leggero filo di eyeliner. Il mascara, però, va utilizzato in abbondanza. Con il trend del nude look, ci giochiamo il lunedì: semplice, bello e soprattutto da sfoggiare con eleganza.

Make-up monocolore, ideale per il martedì

Grazie al make-up, abbiamo la possibilità di creare numerosi effetti, compreso lo stile monocolore, molto simile al nude look, ma che implementa la possibilità di puntare agli ombretti colorati o persino pastello.

Un grande classico è puntare per esempio all'ombretto sui toni del marrone, ma non mancano scelte più strong, come gli ombretti luminosi. La regola vuole poi che si abbinino a un rossetto naturale, sullo stesso colore delle labbra. Effetto all'ultima tendenza assicurato, ideale da applicare al martedì!

Mascara, gloss e base luminosa: punta allo scintillio per il mercoledì

Il make-up semplice per tutti i giorni? Semplice: mai perdere l’abitudine di usare il mascara e il gloss, da abbinare a una base luminosa. Non solo permette di raggiungere un effetto intenso, ma è estremamente facile da eseguire, anche quando magari non hai tanto tempo da dedicare ai trucchi al mattino.

Scegli ovviamente un gloss strong, magari color ciliegia, che è tanto di moda negli ultimi tempi. Il mascara? Deve rigorosamente allungare le ciglia al massimo. Il mercoledì è il giorno della settimana in cui siamo (quasi) vicine al weekend: la parola d’ordine è osare.

Rossetto rosso e eyeliner: osa al giovedì

C’è una combo nel make-up che è sempre vincente: ci riferiamo all'accoppiata rossetto rosso e eyeliner. Al giovedì c’è solo un desiderio: manca sempre meno al fine settimana, perché non farsi super bella?

In questo caso puoi optare anche per il mascara e, perché no, un po’ di blush per esaltare la bellezza del tuo incarnato. Leggero, sì, ma non troppo eccessivo, il risultato ottenuto sarà da favola.

Smokey eyes, per un venerdì da star

Per fortuna, lo smokey eyes non è più realizzato con il nero, ma è perfetto per sfruttare un’ampissima gamma di colori. Possiamo dunque utilizzare delle palette con nuance diverse, anche piuttosto calde o fredde, a seconda del nostro incarnato.

Molto interessante è la versione con il bronzo e l’oro, ma anche con il verde scuro e chiaro. Il contrasto di colore creerà un risultato finale interessante, soprattutto perché al venerdì ci attende l’aperitivo con le amiche o una serata speciale in compagnia del partner.

Make-up rock chic: il sabato all’insegna del trucco strong

Finalmente è sabato, e ciò significa solo una cosa: spazio all'inventiva, alla creatività, alla beauty routine, ai make-up aggressivi e super sensuali. C’è chi ama il trucco rock, ma vorrebbe renderlo più chic. Come fare in questo caso, senza perdere possibilmente troppo tempo o rischiare di sbagliare?

Il nostro consiglio è di optare per uno smokey eyes con labbra nude e gloss idratante, oltre che scegliere un mascara abbastanza forte. In alternativa puoi anche realizzare un trucco blu, o uno smokey eyes più colorato, insieme a un gloss aranciato.

Make-up glowy, per una domenica rilassata e fresca

Qual è la tendenza migliore da sfoggiare alla domenica? Tra i trucchi occhi diversi più belli di sempre troviamo l’effetto glow. La base viso deve essere super luminosa, in modo tale che l’aspetto dell’incarnato possa risultare sano, o bonne mine, come si tende a dire dopo un sabato sera trascorso a divertirsi in giro per i locali con le amiche.

In questo caso consigliamo assolutamente di avere dei prodotti con pigmenti luminosi, in modo tale che possano riflettere la luce nel migliore dei modi. L’effetto soft sarà poi reso perfetto dalle gocce luminose (indicate da miscelare nel fondotinta), ma anche dalle polveri iridescenti, per una domenica fresca, rilassata e shiny! Scegli il tuo preferito tra i trucchi occhi diversi e sfoggia il meglio di te.