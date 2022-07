T op e abiti all’uncinetto sono diventati un must dell’estate e sono amatissimi dalle star: un trend che fin da subito si è preannunciato gettonatissimo, adorabile e (spesso) low-cost

Crochet: l'uncinetto è trendy

Complici le temperature bollenti di queste settimane e le vacanze, per le strade e sui social spuntano sempre più spesso challenge a colpi di stile (e di uncinetto) tra le star. Uno dei trend della stagione è infatti il crochet e cioè l'abito (o il top, il cappello, la borsa e il bikini) realizzato in maglia all'uncinetto rigorosamente a mano, proprio come abbiamo visto fare spesso alle nostre nonne. L'effetto permette di mettere in risalto qualsiasi silhouette per non passare inosservati, di non intaccare eccessivamente il budget a disposizione e di sostenere un'economia "green". Sì, perché si tratta di capi che si possono trovare anche nei mercatini dell'usato ed essendo second-hand, di seconda mano, si possono scovare piccoli gioielli a prezzi modici.

Star e crochet

Guarda le foto con gli outfit delle star che hanno scelto il crochet per l'estate 2022:

Crochet, un mondo d’intrecci perfetti

Che si tratti di colli tondi o squadrati, gonne lunghe, corte o midi, corsetti con spalline più o meno sottili e fiocchetti, l'importante è che si tratti di crochet e di trame astute e accattivanti che, all'occorrenza, si rivelano anche estremamente pratiche e traspiranti, permettendo di sperimentare una vasta tipologia di capi. Ormai oggetto del desiderio di molte celebrity. Prima fra tutte Katie Holmes, che sul red carpet del Tribeca Film Festival qualche settimana fa è apparsa splendida (grazie anche al nuovo fidanzato Bobby Wooten III) e sofisticata in un vestito crochet total white firmato Chloé. Segno che la tendenza dell'abito tricot non è solo per il mare o il tempo libero, ma anche per serate mondane.

Crochet: occhio ai mix

In questo caso l'importante è saper scegliere l'accessorio giusto: vietato abbinare alla maglia anche una bag crochet, un bucket hat oppure un gardigan tricot. Optate piuttosto per una maxi catena in oro giallo, oppure bangles rigidi in legno, piccole pochette o clutch con dettagli metallici e sandali rigorosamente in belle monocolor così da evitare sgradevoli mix che appesantirebbero l'effetto.

Insomma, viva il design a mattonelle della nonna, sinonimo di colori audaci, allegria e felicità! Per tornare a sentirci tutte un po' bambine…