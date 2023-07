L e borse in paglia sono l'accessorio che può rendere il nostro stile unico: da sfoggiare non solo in spiaggia e in vacanza ma anche in città. Come ci insegna Jane Birkin

La tendenza estate 2023

Non è estate senza le borse in paglia. Dai tempi di St. Tropez con Jane Birkin e il suo mitico cestino portoghese, il canestro in paglia è protagonista indiscusso degli accessori estivi. La bella stagione chiama la paglia, che sia una cesta, una coffa siciliana, una tote bag, una tracolla o un secchiello. Le shopper in paglia sono perfette per andare al mare e sono super chic per look cittadini.

Le borse in paglia possono essere fatte a mano very luxury oppure semplici e pratiche. La moda ormai le propone in tutti i modi da quelle naturali a quelle multicolor, da portare a tracolla o rigorosamente a mano. Con costume e caftano, con jeans e T-shirt oppure con un elegante chemisier, le borse in paglia sono l’accessorio giusto dalla spiaggia alla città.

E voi quale amate sfoggiare? Ecco le borse e i cestini in paglia che abbiamo selezionato per l’estate 2023.

Shopper, &Other Stories

Come una cesta, Mango

A secchiello, Antik Batik

Con motivo a rete, Niù

Con ricamo in rilievo, Longchamp

Con manici in pelle, Amato Daniele

Shopping con charm minibag, V°73

In paglia di Vienna, Luisa Spagnoli

Secchiello, Coccinelle

Le borse in paglia preferite dalle star

In principio fu Jane Birkin, che indossava sempre, estate e inverno, il suo mitico cesto in paglia, col bikini e la pelliccia. Poi star come Reese Witherspoon, Olivia Palermo, Poppy Delevigne, Naomi Watts, Kaia Gerber, Nicky Hilyon. E persino reali come Carolina di Monaco e la figlia Charlotte Casiraghi, Beatrice di York e Sophie Rhys-Jones, contessa di Wessex. Sono tantissime le celebrities che indossano borse e cestini in paglia.

Borse in paglia eleganti

Oggi nessuno di noi può fare a meno di un accessorio come la borsa di paglia. Ma anche tutte le varianti in raffia e canapa o i più strutturati cestini in rattan o vimini. Un trend che da ormai qualche stagione sta invadendo le strade e che mixa perfettamente l’eccentricità inglese e la disinvoltura francese. Con una nota elegantemente chic italiana, ovviamente.

Borse in paglia multitasking

La semplicità e la funzionalità della borsa di paglia è senza precedenti. Che si tratti di grandi shopping bag “accoglienti”, di piccoli intrecci glamour, o di modelli eccentrici e fashion, la scelta di sfoggiare l’anti-borsa per eccellenza (se scegliete quelle no-brand) è dettata dall’esigenza di mostrare in pubblico il proprio gusto unico e non tanto il proprio denaro. Una vera e propria icona che possiamo trovare anche nei mercatini per pochi euro e che possiamo sfruttare tutto l’anno. Proprio come Jane Birkin che non la mollava nemmeno in inverno con calze pesanti e pelliccia. Cosa c’è di più chic?

Borse in paglia: semplici o ricamate?

Si possono scegliere le big-size, quelle morbide da spiaggia o piscina, magari con frasi ricamate che attraggono gli sguardi dei passanti. Oppure quelle rigide, tonde o squadrate, raffinate e adatte alle serate in città. Ma anche quelle con i manici in bambù o con tracolla in pelle. Le bon ton con frange, fiori, pizzi, passamaneria, piume e pon pon. E che dire dei colori? Anche se le più gettonate sono quelle in colori naturali, le celebrity non disdegnano le versioni pop dalle tonalità vivaci, vitaminiche e fluo.