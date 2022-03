S conti irripetibili su una selezione di prodotti dei migliori brand, progettati all'insegna della sostenibilità e garanzia di una significativa riduzione dei consumi

Elevata classe energetica, prestazioni all’avanguardia, abbattimento dei consumi di acqua, ma anche di detersivo: queste le caratteristiche dei grandi elettrodomestici di ultima generazione. Elettrodomestici green, progettati all’insegna della sostenibilità e del risparmio. Ecco allora un’occasione da prendere al volo: Unieuro, da sempre vicina alle esigenze dei consumatori, propone una selezione di prodotti dei brand più noti a un prezzo davvero speciale.

Non c’è da perdere tempo, la promozione dura fino al 27 marzo. Scopriamo subito le offerte esclusive, pensate in primis per le donne e in generale per gli utenti che prestano particolare attenzione sia all’ambiente che alle bollette!

La lavatrice Samsung

Partiamo da una lavatrice Samsung disponibile in esclusiva nei negozi Unieuro e sul sito www.unieuro.it: il modello ADDWASH WW80T554DAE, capacità di carico 8 kg. Il suo punto di forza è la tecnologia Ecolavaggio, che assicura un bucato perfetto anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, anche proteggendo i materiali, a fronte di un ridotto utilizzo di energia.

Un potente getto di vapore sprigionato dal fondo del cestello rimuove lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni. Risultato: capi perfettamente igienizzati. Un’occasione da non perdere da Unieuro al prezzo di 499,99 Euro anziché 949 Euro.

… E quella firmata LG

Per la sua promozione, Unieuro ha scelto anche una fuoriclasse in classe energetica A: la lavatrice 10 Kg LG F4WV510SAE. Un concentrato di prestazioni al top. Il risparmio energetico è pari al 49,1%, calcolato in base al consumo energetico di 100 cicli, e la tecnologia AI DD permette lavaggi intelligenti con il 18% in più di attenzione ai tessuti: 20.000 le combinazioni possibili, pensa un po’.

E ancora, la funzione Allergy Care elimina il 99,9% degli allergeni responsabili di allergie e problemi respiratori. Il prezzo? Solo 699 Euro, il 50% del costo iniziale.

L’asciugatrice per le clienti Unieuro

Ma vuoi mettere la comodità e la praticità offerte da un’asciugatrice? Unieuro mette in campo un altro elettrodomestico Lg, cioè il modello RC80U2AV4D con tecnologia DUAL Inverter Heat Pump. Si tratta dell’evoluzione del sistema a pompa di calore: la velocità di compressione viene gestita con il massimo controllo e i consumi si ottimizzano in base alle varie fasi di asciugatura, con un risparmio di energia del 32%.

Grazie a questa tecnologia, inoltre, è possibile asciugare il bucato a basse temperature, in modo da rimuovere le pieghe e ridurre il rischio di restringimento di tutti i capi. Per le clienti di Unieuro al prezzo irripetibile di 599,90 Euro, con uno sconto del 49%.

Il prodotto combinato

Non poteva mancare il prodotto combinato, ovvero la lavasciuga. Un elettrodomestico di cui le donne si innamorano con facilità, ammettiamolo. Unieuro ha scelto la lavasciuga Candy ROW4964DWMSE1S e la propone al prezzo speciale di 549,90 Euro.

Questo apparecchio si colloca nella classe energetica A e, facendo il paragone con uno appartenente invece alla classe G, riduce i consumi almeno del 51%. Si contribuisce alla tutela dell’ambiente; si risparmia energia elettrica, denaro ma anche tempo: merito della funzione Candy RapidÓ, che consiste in un set di 9 cicli rapidi. Un ulteriore modo per contenere gli sprechi.

I sensori di peso rilevano le dimensioni del carico e regolano automaticamente sia la quantità di acqua che l’elettricità da utilizzare. Un’ultima sorpresa: per chi sceglie la lavasciuga ROW4964DWMSE1S, Candy prevede fino al 20 aprile un buono regalo da 70 Euro su Zalando.