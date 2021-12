5 viaggi invernali che potresti fare con il tuo cane

M are, montagna, lago: le possibilità per i viaggi invernali col tuo cane sono davvero tantissime. Non devi fare altro che scegliere il posto più adatto al tuo amico e quattro zampe e organizzare un soggiorno da sogno

I viaggi invernali col cane sono certamente difficili da organizzare. Se sei la proprietaria di un simpatico Fido, allora sai sicuramente cosa significhi avere l'ansia dei preparativi. Non solo per la scelta della giusta location, ma anche per trovare le strutture adeguate che accettino animali di tutte le taglie.

La tabella di marcia, con tutte le precauzioni del caso, varia a seconda della stagione. Se l'uscita è invernale, devi considerare una serie di elementi imprescindibili perché tutto possa svolgersi senza rischi e senza intoppi. Soprattutto per il tuo amico a 4 zampe.

Puoi scegliere una meta qualsiasi ma l'esperienza sarà comunque unica. Se devi spostarti in aereo, nave o treno, informati prima sulle condizioni di trasporto. Per i viaggi in auto, invece, assicurati che tutto sia perfetto per accoglierlo al meglio.

Montagna

La montagna è senza dubbio una delle mete più amate dai cani (e anche dai suoi proprietari). L'idea è quella di poter trascorrere del tempo su grandi spazi e in totale libertà, tra lunghe corse ed esplorazioni.

Portare il cane in un'ambientazione di questo tipo è certamente una scelta vincente, poiché sono tante le strutture attrezzate in grado di accogliere i nostri amici. Si possono addirittura trovare degli hotel che si prendono cura del tuo Fido durante i tuoi più divertenti percorsi sulle piste da sci.

Non solo. Ci sono anche delle attività che puoi fare insieme a lui, come il dog trekking. Tuttavia, questo percorso non si adatta a tutti i cani ma è indicato solo per quelli di una determinata taglia, età e con un livello di allenamento consono a questo tipo di sport.

L'attrezzatura, poi, è davvero imprescindibile. Hai bisogno di una pettorina, un guinzaglio estensibile, una pettorina, uno zainetto con acqua, un po' di snack e un telo che potrebbe rivelarsi indispensabile nel caso in cui le zampe entrino in contatto con la neve.

Lago

Il lago è affascinante in tutte le stagioni e presenta un grande vantaggio rispetto alle altre mete che potresti scegliere per la tua vacanza. È infatti molto più facile trovare strutture che si accettino e si occupino degli animali.

Inoltre, sono spesso vicini alla montagna, quindi puoi anche organizzare un viaggio più lungo per godere delle bellezze di due mete in una sola uscita. Ricorda di portare sempre con te un cappottino per proteggere il tuo pelosetto dal freddo e per non fargli soffrire troppo le temperature rigide.

Mare

Ebbene sì, nonostante sia inverno il mare rimane un punto di riferimento (e di divertimento) per il tuo amico a quattro zampe. La stagione invernale potrebbe essere infatti la migliore per lui, perché può sfogarsi sulla spiaggia libero dalla confusione dei turisti e dell'affollamento.

Anche in questo caso, non dimenticare di portare con te un telo atto alla pulizia delle zampe e un sostanzioso snack da offrirgli dopo le corse. Non è neanche raro trovare la neve, quindi tieniti pronta a fronteggiare quest'evenienza.

Campagna

La campagna, talvolta sottovalutata, offre molteplici possibilità di divertimento soprattutto nelle zone di collina, lastricate di sentieri e di panorami mozzafiato. In più, si tratta di un viaggio che è perfetto anche per te che sei proprietaria, con la possibilità di costruire un percorso eno-gastronomico di grande valore.

Preferisci sempre delle zone conosciute, senza addentrarti in aree che potrebbero mettere in pericolo te e anche il tuo cane. Puoi organizzare delle uscite di gruppo, così da farli divertire tutti insieme.

Scegli la meta con cura ma non lasciare troppo spazio libero al tuo cane, soprattutto se ci sono strade isolate che potrebbero rappresentare un rischio. Stai attenta a non farlo entrare in campi coltivati e preferisci sempre i percorsi in cui la visuale sia ottimale, quindi senza ostacoli e senza siepi.

Città d'arte

Sono perfette in qualsiasi stagione, ma in inverno sono in grado di assumere un fascino davvero particolare. Le città d'arte sono sicuramente molto caotiche per il tuo amico a quattro zampe. Non mancano poi le difficoltà per trovare delle strutture adatte, soprattutto se ti rivolgi al centro storico e alle strutture museali.

Sono, comunque, adatte per lunghe passeggiate ma anche per fare una visita ai mercatini di Natale che sono tipici del periodo. Proteggi sempre il tuo Fido con vestiario adatto, anche con delle scarpine antiscivolo se è abituato a portarle e non gli causano fastidio.

Perché fare un viaggio invernale col cane

Ogni momento trascorso con il tuo Fido è prezioso. Per te ma soprattutto per lui. È quindi una buona abitudine passare del tempo insieme anche fuori casa, per cementare il vostro rapporto e per rendervi ancora più inseparabili.

Potrebbe inoltre sembrare curioso, ma viaggiare col cane aiuta a crescere. Il tuo amico a quattro zampe ha infatti bisogno di attenzioni particolari, diverse da quelle degli umani. Si tratta di un'esperienza in più da fare, anche se presenta delle evidenti difficoltà.