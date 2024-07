L’estate si sta avvicinando e tutti siamo impazienti di trascorrere le prossime vacanze in spiaggia con il massimo dell’allegria e della spensieratezza. Passare l’intera villeggiatura in compagnia del proprio cane non è mai stato così facile. Oggi più che mai, visto che sono davvero numerose le spiagge dog-friendly che, nel nostro Paese, accolgono i nostri amici a quattro zampe in modo confortevole ed impeccabile. In questa guida vogliamo illustrarvi quali sono le migliori spiagge per cani in Italia.

Spiagge per cani in Italia

Solo chi possiede un amico a quattro zampe sa quanto sia difficile organizzare una vacanza pet friendly che permetta di coinvolgere anche Fido nelle proprie attività. Non tutti gli stabilimenti balneari, per cominciare, gradiscono che vengano introdotti dei cani nelle proprie strutture. Per non parlare, poi, del divieto, in alcuni casi assoluto, di lasciare che anche loro si divertano in acqua in compagnia dei propri padroni. Ma niente paura, perché fortunatamente esistono numerose spiagge italiane a misura di cane dove il vostro migliore amico potrà divertirsi e godere di un po’ di sano e meritato relax. Scopriamo quali sono.

Bau Beach Village a Maccarese

A una manciata di chilometri da Fregene, la mitica stazione balneare vicinissima alla città di Roma, c’è la spiaggia pet friendly più famosa del Bel Paese: è il Bau Beach Village di Maccarese, premiato per aver rispettato tutti gli standard in materia di qualità, sicurezza ed ambiente. Qui i cani non sono solo ben accetti, ma trattati come delle vere star: lo staff organizza dei giochi per coinvolgerli nelle ore meno calde e addirittura dei vegan party per accontentare il palato sia di Fido che del suo padrone.

Qui gli animali possono sempre essere tenuti liberi, in modo da sviluppare una forma diretta di socializzazione davvero senza eguali. È però indispensabile il possesso di un libretto sanitario in regola. La spiaggia di Maccarese rappresenta dunque il meglio che c’è in Italia da un punto di vista delle spiagge “free” per cani.

Bau Bau Village ad Albisola Marina

In provincia di Savona è stato recentemente inaugurato un bagno privato riservato solo ed esclusivamente ai villeggianti accompagnati da amici a quattro zampe. Bau Beach è la mèta ideale per chi desidera trascorrere le proprie vacanze in compagnia del cane. Nella ridente località di Albissola Marina, in Liguria, ecco dunque questa attrezzatissima spiaggia, vero paradiso per i vostri amici a quattro zampe. Sulla spiaggia vengono organizzate ogni giorno delle vere e proprie animazioni per cani, con giochi, passatempi e ricche merende.

Qui i cani possono nuotare liberamente in acqua e sgambettare nel campo di agility allestito alle spalle degli ombrelloni. La struttura organizza piuttosto spesso anche dei corsi di addestramento e comportamento con esperti del settore. Si tratta di una spiaggia di tipo privato, nella quale sono ammessi i cani di ogni taglia. Al momento dell’inizio del soggiorno, vi verrà consegnato un kit, composto da paletta, sacchetto per gli escrementi e una ciotola per il cibo.

Spiagge per cani in Italia: la spiaggia di Pluto a San Michele al Tagliamento

In questo lido veneziano il relax non è la priorità. Alla spiaggia di Pluto a San Michele al Tagliamento, a Bibione, per fare in modo che il cane si diverta tanto quanto noi è difatti possibile iscriverlo alle lezioni di agility e di attivazione mentale, unendo così l’utile al dilettevole. Il servizio extra più interessante resta tuttavia quello dell’ambulanza veterinaria, attiva 24 ore su 24 per poter soccorrere il nostro amico qualora ne avesse bisogno.

Doggy Beach a Lignano Sabbiadoro

Nella gettonatissima località friulana di Lignano Sabbiadoro c’è uno stabilimento balneare che segue ogni giorno un vero e proprio programma di animazione riservato agli ospiti a quattro zampe. Qui i cani non si annoiano mai e neppure i padroni, visto e considerato che la struttura offre servizi d’ogni tipo. E al termine della giornata, se dopo aver ruzzolato nella sabbia e fatto il bagno in mare Fido è sporco come non mai, niente paura: questo lido è provvisto di una toelettatura self service.

Bau Beach Sole Luna a San Cataldo

Anche i cani hanno il diritto di nuotare nello splendido mare salentino. E possono farlo al Bau Beach Sole Luna a San Cataldo, in provincia di Lecce, dove uno staff attento e preparato è sempre pronto a soddisfare le esigenze dei suoi ospiti con la coda. Ai proprietari viene fornito un kit di benvenuto contenente tutto l’occorrente per una giornata in spiaggia: bottiglie d’acqua, ciotole, giochi e quant’altro.

Spiagge per cani in Italia: Taverna di Santos a Fasano

Un altro lido pet friendly è la Taverna di Santos a Fasano, a pochi chilometri da Brindisi. In questa lido sulla strada litoranea per Savelletri a Torre Canne, località balneare del comune di Fasano, si trova un’area di sgambamento recintata di ben sette ettari: questo è il suo principale fiore all’occhiello, ma non il solo: giochi senza frontiere, concorsi di bellezza e sfilate sono all’ordine del giorno e contribuiscono a creare un’atmosfera di festa in questo stabilimento balneare da sogno.

Bagno 81 a Rimini

Grande divertimento per i nostri simpatici amici pelosi anche nei pressi di Rimini, la capitale della Riviera Romagnola nella quale ogni estate è una festa. Presso la spiaggia denominata Bagno 81, vi è una struttura privata organizzatissima, con fontanelle per far abbeverare i cani, dog agility area e dog sitter a disposizione. Ma non solo: in questa spiaggia vi è anche la possibilità di usufruire della presenza di un veterinario, pronto per qualsiasi consiglio o evenienza, nonché della consulenza di un esperto comportamentista cinofilo.