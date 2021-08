L a bellezza italiana sta soprattutto nei suoi incredibili paesaggi: ecco i viaggi on the road più suggestivi da fare, per una vacanza all'insegna della (ri)scoperta dei nostri splendidi territori.

Preparare le valigie e saltare in auto (o in moto!): la vacanza è servita, se finalmente avete deciso per un viaggio on the road. L'Italia è un luogo dalle mille meraviglie tutte da scoprire, paesaggi naturali da mozzare il fiato e panorami ricchi di suggestioni. Ed è proprio a bordo della nostra quattro (o due) ruote che possiamo godere di tanta bellezza, approfittando delle comodità che un viaggio di questo tipo comporta.

La libertà di partire quando vogliamo e di spostarci in ogni momento, per poter andare in qualsiasi luogo ci sia d'ispirazione - anche fuori dalle rotte comuni: è forse questo il vantaggio migliore di girare in auto, potendo inoltre portare con noi tutto ciò che ci serve per far sì che i nostri viaggi on the road siano sempre al top.

Ma quali sono gli itinerari più belli da fare in Italia? Il nostro Paese ha una tale varietà di paesaggi da regalare splendide emozioni a chiunque decida di scoprire ogni suo angolo: dal mare alla montagna, passando per la natura incontaminata delle sue colline verdi. Ecco alcuni viaggi on the road assolutamente da non perdere.

La Costiera Amalfitana

Acque cristalline, spiagge incantevoli e piccoli borghi deliziosi abbarbicati tra le rocce. La Costiera Amalfitana è uno spettacolo che non ha rivali, ed è uno degli itinerari più affascinanti per la vostra vacanza su ruote. La strada, tortuosa e a tratti quasi da brivido, si apre di tanto in tanto su scorci di una bellezza tale da lasciare senza fiato.

Non a caso uno dei suoi tratti principali si chiama Nastro Azzurro: è questo il colore che predomina, tra il cielo e il mare trasparente. Il tour ha inizio da Positano, paesino dai tetti colorati che spiccano lungo il versante di un promontorio che sprofonda verso il Tirreno. Il viaggio prosegue verso altri borghi stupendi, come quelli di Amalfi e di Ravello - che con le sue lussuose ville è tappa indimenticabile per una passeggiata con vista panoramica.

Le colline toscane

Un'altra strada da sogno è la Chiantigiana, che affronta il panorama suggestivo delle colline toscane. I dolci rilievi che si dipanano lungo tutto l'itinerario, tra Firenze e Siena, sembrano disegnati come un acquerello dai colori pastello. Ed è qui che si snodano infiniti filari di vigneti, dal momento che ci troviamo nel cuore della regione in cui viene prodotto il Chianti, uno dei vini più rinomati del nostro Paese.

Piccoli borghi medievali punteggiano il territorio, offrendo la meta ideale per una tappa all'insegna dell'arte e della tradizione enogastronomica. Le torri di San Gimignano, ad esempio, offrono un paesaggio che sembra uscire da una cartolina. E lungo la strada potrete fermarvi ai Bagni di Petriolo, per trascorrere qualche ora di relax alle terme, prima di rimettervi in viaggio.

I castelli della Valle d'Aosta

Non solo sci, in Valle d'Aosta: sebbene il turismo qui si concentri principalmente durante la stagione invernale, per i numerosi impianti di risalita che accolgono gli amanti dello sport, è nei mesi più caldi che il panorama si arricchisce di colori incredibili. Tra i vostri viaggi on the road, non può certo mancare questo che vi condurrà alla scoperta dei più suggestivi e misteriosi castelli della regione.

Dal Forte di Bard, prestigioso polo museale che accoglie moltissime sale espositive, al Castello di Fénis, che assomiglia a quelli che abbiamo tanto amato da bambine, nelle nostre fiabe. Il lungo itinerario attraversa ampie vallate e affronta salite scoscese, per regalarvi alcuni dei panorami più affascinanti mai visti prima.

Le spiagge del Salento

Tra i viaggi on the road perfetti per l'estate, non possiamo fare a meno di citare il tour del Salento. Terra di bellezze uniche e di pietanze prelibate, qui potrete trovare spiagge incantevoli dove rilassarvi al sole, nonché acque turchesi tra cui tuffarvi per trovare un po' di refrigerio dopo un lungo viaggio in auto.

Girare il Salento vi permetterà di scoprire piccole baie nascoste tra le rocce e lunghe distese dorate, lambite da un mare cristallino davvero stupendo. Tappe assolutamente da non perdere sono la piccola Cala dell'Acquaviva, la spiaggia di Torre Sant'Andrea e l'incantevole piscina naturale della Grotta della Poesia, un luogo idilliaco e ricco di leggende affascinanti.

Il tour del lago di Garda

Mare e montagna sono senza dubbio tra le mete preferite per le vacanze, ma per i viaggi on the road anche il lago ha molto da offrire. Piccoli borghi antichi, splendidi castelli e siti archeologici affacciati sulle acque turchesi del lago di Garda sono attrazioni che vi lasceranno a bocca aperta. La strada si fa a volte impervia, scavandosi il suo tragitto tra minuscole gallerie che si aprono all'improvviso su un panorama unico al mondo.

E se siete amanti della bici, la ciclovia del Garda è ciò che fa per voi. Sebbene questo progetto ambizioso non sia stato ancora interamente completato, vi sono tratti di pista ciclabile già percorribili, come quello che parte da Limone del Garda e si staglia direttamente sul lago, regalando una vista mozzafiato.