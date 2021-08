10 viaggi che devi assolutamente fare se sei un’appassionata di vintage

A mi il vintage? Adori viaggiare? Non puoi proprio perderti alcune mete che ti riportano indietro nel tempo: suggestive e magnifiche, le località più vintage di sempre.

I viaggi vintage sono una tua passione? Non resisti senza prenotare il biglietto e viaggiare verso la prossima meta? Questa volta vogliamo consigliare delle località che intrigano le amanti del retrò, che è un vero e proprio stile di vita: non potrà mai passare di moda.

Da Londra a Parigi, da Firenze a Cuba, partiamo alla riscoperta dei luoghi che ci riportano indietro nel tempo, a caccia di epoche mai davvero scomparse. Perché, alla fine, la storia siamo noi: ciò che rimane del passato, è qui. Basta aprire gli occhi e riempirli di piccole meraviglie!

Londra, magica e speciale

Evocativa, suggestiva, incredibilmente bella: Londra è quel viaggio vintage che non puoi non programmare. Ti dà l'occasione di scoprire le sue strade, i mercatini dell'usato, i "big" del rock.

Non perdere la possibilità di assaggiare la classica cucina londinese, di andare in un pub, di camminare per il Regent's Canal. Sebbene nella pioggia e nel grigio, Londra saprà conquistare il tuo cuore.

Berlino, un vintage indimenticabile

Berlino è una delle città migliori in cui fare shopping vintage, e sa offrirti dei luoghi di interesse davvero speciali. Dopotutto, il suo patrimonio culturale e artistico è immenso.

Architettura classica e moderna si fondono per dare vita a una città che sosta tra il passato, il presente e il futuro. Camminare per Berlino, per te sarà come un parco dei divertimenti.

Parigi, la città dell'amore

Parigi è una città sospesa nel tempo, tra l'amore per il suo passato e la cura del futuro. Conosciuta per essere la città dell'amore per eccellenza, è in realtà una meta vintage molto amata dagli appassionati dello stile.

Tra i viaggi vintage migliori di sempre, "Paris" ti farà ritrovare te stessa. Ti insegnerà un pizzico di romanticismo, ti infonderà lo spirito d'avventura di cui hai bisogno. E ti porterà alla scoperta delle sue meraviglie.

Porto, malinconica e struggente

Ci sono delle località al mondo da non perdere assolutamente, dei viaggi che dovresti intraprendere in un mood diverso dal solito: Porto è la città della malinconia e della nostalgia per eccellenza.

Non è una semplice meta vintage: Porto è uno stato d'animo. Oltre alla bellezza dei luoghi, di cui è impossibile rimanere delusa, ti prenderà per mano e ti riempirà gli occhi di colori, oltre che il cuore di tradizioni secolari.

Cuba, la Perla dei Caraibi

Sarà forse per l'allure, per i colori e le sfumature, per l'incredibile fascino, ma Cuba è tra i viaggi vintage da intraprendere almeno una volta nella vita. Dopotutto, non è un caso se il suo soprannome è la "Perla dei Caraibi".

Tra la città, la foresta e il mare, le attività da fare a Cuba sono infinite: l'Avana, poi, è una città dal fascino antico. Proprio ciò che fa per te.

Firenze, alla ricerca della storia

Poteva forse mancare una meta italiana nella nostra lista? Firenze rappresenta per l'Italia uno dei principali musei a cielo aperto, con un tocco vintage che colpisce e intriga.

Se ami il vintage, è a Ponte Vecchio che rimarrai senza fiato: di fronte a te si estenderà l'Arno. Dietro di te, ti aspetteranno decine di negozietti in cui acquistare abiti alla moda e di gran tendenza, rigorosamente retrò!

Istanbul, una località mistica

Istanbul è fortemente legata alle tradizioni, e la sua è un'anima mistica e antica, che fa profondamente innamorare i turisti che hanno la fortuna di visitarla.

A Istanbul, il passato convive con il presente, e lo fa in modo che nessuno se ne accorga davvero. Questa meta, dal sapore vintage, è romantica e malinconica a modo suo.

Tokyo, tra vintage e moderno

Quando si parla di vintage, può forse mancare Tokyo, con il suo carico immenso di tradizioni tramandate fermamente? Le antiche memorie di Tokyo non sono andate perdute: resistono, tra grattacieli e neon dai colori sgargianti.

Una città viva, che pulsa, che si fa sentire, che travolge, con il traffico, le sfumature, la cultura. Vuoi un consiglio di viaggio? Provala in primavera: con la fioritura dei ciliegi, è il viaggio che aspettavi di fare da una vita intera.

Praga, un gioiello

Con i suoi quartieri e il centro storico, Praga si fa amare. Conosciuta per essere la "Madre delle città" o la "Città d'oro", offre quel vintage che riporterà le lancette del tuo orologio indietro nel tempo.

Malà Strana, poi, è il quartiere più caratteristico di Praga, che devi proprio inserire nella tua lista di cose da vedere in città. Non dimenticherai mai il panorama sul fiume Moldava e il suo centro storico.

San Pietroburgo, tra ponti e canali

I nostri consigli sui viaggi vintage finiscono a San Pietroburgo. Conosciuta per essere la "Venezia Russa", è una città molto tradizionale, con ponti e canali da attraversare.

I suoi edifici signorili presentano una forte impronta della classica architettura russa. Un magnifico esempio di eleganza e raffinatezza che resiste al tempo, uno stile vintage di indiscutibile bellezza.