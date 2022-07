I n corda con i lacci alla caviglia, in sughero, pelle oppure in tessuti preziosi, le zeppe hanno conquistato un posto di rigore nel cuore e nel guardaroba di molte celebrity e royals. Ecco tutti i look

Scarpe con le zeppe, regine dell'estate

Le zeppe, soprattutto quelle in corda, anche in versione sandalo, sono un vero e proprio must-have della stagione estiva: sono da sempre una valida alternativa al tacco, si prestano a infinite variazioni di look e sono una scelta di stile pratica e comoda. Un tempo relegata solamente al tempo libero, ai pique-nique in campagna, alle passeggiate domenicali al parco o alle gite fuori porta al mare, oggi tornano prepotentemente ad allietare tutte le occasioni. Anche le più speciali e formali.

Le zeppe reali

A sdoganare la zeppa sono state questa volta le reali Kate Middleton e Letizia di Spagna che le indossano con nonchalance per un incontro con la Regina Elisabetta oppure per ricevere la First Lady degli Stati Uniti. E se regine e duchesse sono state ritratte più e più volte con lo stesso modello, lanciando un messaggio positivo riguardo il valore della sostenibilità, significa che possiamo imitarle anche noi, scegliendo, proprio come la moglie del principe William un paio di zeppe in suède, così da risultare più sofisticato, e nel color sabbia, in modo da poterlo abbinare più facilmente.

Pensate che, fino a non molto tempo fa, questo tipo di scarpa non era concessa a Buckingham Palace e la Regina Elisabetta aveva espressamente chiesto che le esponenti della Royal Family non indossassero le zeppe in sua presenza. La sovrana, così come i suoi predecessori, riteneva che non si adattassero all’etichetta delle donne del suo rango. Evidentemente ora ha cambiato idea. Ma non è dato sapere se il merito sia stato dei buoni rapporti tra Kate e Elisabetta, del fascino delle zeppe oppure dell'età che non concede spazio a sterili polemiche.

In ogni caso, l'ex signorina Middleton ha infranto la "sacra" regola imposta dalla Regina durante il Chelsea Flower Show (la più grande rassegna inglese dedicata ai fiori e alla botanica del Regno Unito) accogliendo nel giardino da lei progettato la Queen, con ai piedi le espadrillas, le più popolari calzature in corda con zeppa.

JLo, fan numero uno delle zeppe

Dalle sofisticate longuette alle mini fino a quelle maxi dall'allure boho-chic, da shorts e bermuda ai tailleur, dai jeans skinny o stressed ai panta-palazzo, la zeppa, così femminile, può essere indossata in ogni occasione come ci dimostra la sua più grande fan: Jennifer Lopez.

Durante il giorno predilige i modelli con tomaia in canvas di cotone, lino oppure cuoio, per potersi muovere in libertà e sentirsi comunque "all'altezza". Per la sera si spinge verso vernice, pelle metal oppure raso di fattura artigianale per look più sofisticati ed eleganti. In questo modo la regina del pop dimostra quanto zeppe, cinturini alla caviglia e nastrini possano essere una scelta di stile senza tempo. E senza dover rinunciare a comfort e praticità.

Le celebrity affezionate alle zeppe

Jennifer Lopez non è l'unica amante delle zeppe. Quasi tutte le celeb possono tranquillamente affermare di averne almeno un paio nella propria scarpiera. Da Penelope Cruz e Salma Hayek a Sofia Vergara, dall'ex modella Miranda Kerr alla cantante Kyle Minogue, da Camila Alves a Eva Longoria passando per Eva Mendez e Jennifer Aniston, sono moltissime le dive che negli anni, insieme ad altri pezzi intramontabili, hanno sfoggiato ai loro piedi le zeppe. Ognuna con il proprio stile. Con tacco largo o platform, questa eclettica e "stabile" scarpa, di grande tendenza, è tanto amata perché capace di riportare indietro negli anni '30 - le prime zeppe in sughero Rainbow lanciate da Salvatore Ferragamo in Italia sono arrivate fino a Hollywood a Judy Garland - poi '70 e infine '90: perfetta per tutte le nostalgiche come noi.

Quando la zeppa è esagerata

Come sempre non mancano le esagerazioni. E Lady Gaga è, per eccellenza, la regina dell'esuberanza e dei look fuori dall'ordinario. Miss Poker Face ha fatto delle super-zeppe un vero e proprio segno distintivo del suo look (discutibile). Peccato che proprio dalle sue vertiginose scarpe sia più volte caduta (facendosi anche parecchio male) lasciando folla e fan senza parole. Le trasgressioni estreme forse andrebbero calibrate. Anche se si tratta di zeppe.