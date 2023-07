I l vestito a rete, la gonna pareo, il caftano e il top in crochet. Ma non solo. In questo manuale di stile troverai 15 must-have per essere al top anche in spiaggia. Da mattina a sera, per l'aperitivo al tramonto

“Oh no, cosa indossare in spiaggia? Cosa metto in valigia?”: conosciamo bene queste frasi, ci siamo passate anche noi. Ed è proprio questo il motivo per cui, in vista delle tue vacanze al mare (o in piscina) abbiamo preparato una lista shopping tutta da spuntare. In questo vademecum al look da spiaggia troverai 15 must-have per sentirti incredibilmente cool e a tuo agio.

Come scegliere il look da spiaggia?

Se sei già alle prese con la valigia o se stai solo fantasticando sui look che indosserai quest’estate in spiaggia, ricorda: praticità e leggerezza sono due parole chiave. La moda estate 2023 strizza l’occhiolino ai caftani, agli shorts impalpabili e i vestiti leggeri. La gonna pareo trionfa tra tutti i must-have del caso: la infili o la annodi lateralmente, la indossi al mattino e la tieni indosso fino a sera, per l’aperitivo al tramonto. E se i top in crochet non fanno al caso tuo, punta sulla camicia di lino: è ariosa e fresca. Infine, oltre al classico scamiciato di cotone, ti proponiamo anche gli abiti a rete che creano un sensuale effetto vedo-non-vedo con il bikini o il costume intero che sfoggerai sotto. Tutto a prova di comodità e leggerezza.

Cosa indossare in spiaggia? Guida ai must-have

Pronta a fare incetta di tendenze moda estate 2023? In spiaggia come in piscina, o magari in direzione solarium: ecco i nostri mai-senza della stagione calda. Il costume da bagno sotto questi look sarà imprescindibile, perciò ciascun capo è stato selezionato per te perché tu possa svestirti e rivestirti con facilità una volta arrivata in spiaggia.

Vestito rete con perline, Simon Miller x Mango (€119,99)

Pareo in fibra ecosostenibile, Abstract (€85)

Abito da mare effetto uncinetto, H&M (€29,99)

Shorts in jeans, Levi’s (€69)

Gonna pareo tie-dye con cristalli Swarovski, Des Phemmes, su Luisaviaroma (€405)

Camicia in lino e cotone, Chitè Milano (€109)

Vestito di cotone con cintura, Mango (€59,99)

Abito trasparente con cristalli, Adidas x Ivy Park (€350)

Bermuda di lino, Oysho (€39,99)

Gonna pareo, Barts (€49,99)

Vestito caftano a righe, Zara (€49,95)

Top corto all’uncinetto, Desigual (€69,95)

Pareo minigonna boho chic, Tezenis (€14,99)

Pantaloni lunghi in crochet, Calzedonia (€49,90)