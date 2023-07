P ersino Brigitte Bardot e Jackie Kennedy amarono indossare le espadrillas. La scarpa con suola in corda ha un fascino senza tempo e, sì, anche questa stagione - come sempre, da sempre - detta tendenza. Scopri subito la nostra guida shopping

La storia delle espadrillas

Si fa presto a pensare che la storia – o meglio, il successo – delle espadrillas abbia inizio a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta: è vero, è proprio in quella decade che grandi personalità del mondo del cinema puntano i riflettori sulle scarpe in corda. Grace Kelly e Cary Grant le sfoggiano in Caccia al ladro; Brigitte Bardot e Jackie Kennedy ne fecero una caratteristica del proprio stile. E persino l’artista Salvador Dalì adorò indossarle. Ma il fascino delle espadrillas, già allora, non conosceva stagionalità: la loro storia affonda radici molto indietro nel tempo. Sembra infatti che il primo prototipo di scarpa in corda sia stato rinvenuto nello scavo archeologico della Grotta dei Pipistrelli a Zuhero, in Spagna. Il prezioso ritrovamento è datato al 2000 a.C.! Cruciale nella storia delle espadrillas resta il ruolo della Spagna: sulla scia dell’antica tradizione (la scarpa in corda era tipicamente indossata da pescatori e contadini), nel 1927 il duo Luis Castañer e Tomas Serra fonda un’azienda di scarpe in corda a Girona, nella Catalogna. Nasce così uno dei primi storici marchi di espadrillas: la scarpa in tela e con suola in corda, rigorosamente unisex, e perfetta per affrontare il caldo.

Scarpe in corda: la tendenza dalle sfilate

Occhio alle sfilate! I sandali con suola flatform in corda sono stati protagonisti della sfilata primavera-estate 2023 della stilista americana Ulla Johnson. Un modello che si distacca dai canoni tradizionali, ma che della tradizione conserva l’ethos. Ecco i sandali espadrillas completare freschi look estivi, caratterizzati da lunghi abiti in cotone bianco.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ulla Johnson primavera-estate 2023.

Espadrillas in passerella anche per la casa di moda Leonard Paris: qui, però, si portano a mano. E si cammina a piedi scalzi. Uno scenario che si apre davanti a noi in vista delle passeggiate in spiaggia, quando le espadrillas saranno fedeli alleate. Consiglio fondamentale: non farle bagnare! Ma abbi cura di averle sempre nella borsa del mare: quelle con il sottosuola in gomma saranno perfette anche per camminare sui sassi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Leonard Paris primavera-estate 2023.

Guida shopping: le espadrillas da comprare ora

Pronta per fare shopping? Ecco la nostra guida ai sandali con suola in corda e alle espadrillas più tradizionali. A tinta unita o stampate, semplici o con dettagli preziosi, con suola flat o con zeppa, con o senza lacci: le tendenze moda estate 2023 reinterpretate attraverso questa iconica scarpa sono tantissime. A te l’ultima parola sull’acquisto definitivo!

Espadrillas azzurre con cristalli, Scarpe&Scarpe (€34,99)

All’uncinetto e con suola in corda, Castañer (€115)

In tela, Havaianas (€36)

In pelle effetto metallizzato e suola in corda, Toni Pons (€69,95)

Sandali con zeppa in corda e lacci, Vidorreta (€72,25)

Con suola in cord traspirante, Geox (€109,90)

Con zeppa e glitter, Paloma Barceló (€255)

In juta, Motivi (€29,50)

Sandali con zeppa in corda, Zara (€49,95)

In camoscio, Hugo Boss, (€120)

Con dettaglio intrecciato, H&M (€24,99)

In corda con fantasia, Etro, su Luisaviaroma, (€203)

Mules con zeppa in corda e cinturino frontale, Malone Souliers, su MyTheresa (€395)