Zoccoli: la scelta delle star per un look casual chic

S trizzano l'occhio alla moda anni Settanta, hanno personalità e si possono indossare con tutti gli outfit. Gli zoccoli sono il must-have dell'estate: ecco le star da imitare

Questa estate riscopriamo i mitici zoccoli che riecheggiano alla moda, prima degli anni Settanta, e poi dei nostalgici Novanta. Un accessorio che, in realtà, è perfetto tutto l'anno: in inverno basta aggiungere un paio di calzettoni di lana per rendere i look più casual e free-spirit. Durante tutto il resto dell'anno, invece, gli zoccoli si possono indossare con un paio di jeans corti alla caviglia, skinny o a zampa, come Sarah Jessica Parker, ma anche con abiti chemisier colorblock, o gonnellone gipsy a stampe (guardate la splendida Eva Mendes), oppure con tute intere in denim. In qualunque modo decidiate di indossarli vi regaleranno grande personalità e carisma e il successo è assicurato.

Ipa 1 di 12 - Ashley Biden, la first daughter di Joe and Jill Biden. Ipa 2 di 12 - Lucy Hale. Ipa 3 di 12 - Rumer Willis. Ipa 4 di 12 - Marion Cotillard. Ipa 5 di 12 - Eva Mendez. Ipa 6 di 12 - Sarah Jessica Parker. Ipa 7 di 12 - Sarah Jessica Parker. Ipa 8 di 12 - Molly Ringwald. Ipa 9 di 12 - Julianne Moore. Ipa 10 di 12 - Kate Moss. Ipa 11 di 12 - Ellen Pompeo. Ipa 12 di 12 - Carolina Crescentini.

I clogs che piacciono alle celeb

Le star li hanno ormai sdoganati non solo in versione street-style, ma anche per le occasioni più glamour: ideali per un aperitivo in montagna (in versione country-chic sono caldi e ricordano i sabot valdostani), per una giornata in tipico stile californiano con shorts e canotta, che fa pensare alle celebrity a passeggio per Los Angeles o, ancora più trendy, con pantaloni e camicia ton sur ton o tailleur pastello. Abbinati ad un cestino alla Jane Birkin sono il pezzo del guardaroba che mancava.

I clogs rappresentano la libertà al femminile dove il comfort non si piega ai dress code o a ciò che la moda impone: diventano simbolo di come charme e comodità possano parlare lo stesso linguaggio. E andare d'amore e d'accordo.

Chi lo dice che gli zoccoli non sono femminili?

Così, se le espadrillas occupano già da anni un posto nel nostro cuore (e pure nel guardaroba) sbucando all'inizio di ogni bella stagione, presto troveremo interessante anche l'idea di sfoggiare un paio di zoccoli già visti ai piedi di attrici, celebrity e influencer. E questo nonostante il tipico Dna "unsexy": fortunatamente il concetto di sensualità è cambiato negli anni e oggi non è più così strano andare al lavoro in tacchi a spillo, in sneakers oppure con un paio di zoccoli.

Insomma, via libera alla femminilità senza sforzi!