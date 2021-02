I segreti e le curiosità su Luisa Ranieri, l'attrice moglie di Luca Zingaretti e protagonista di Lolita Lobosco.

Conduttrice, attrice e produttrice tv, Luisa Ranieri è un’artista piena di sorprese. Dai figli alla passione per le scarpe, pochi conoscono i segreti della moglie di Luca Zingaretti, arrivata al successo con uno spot e pronta a raccogliere l’eredità del Commissario Montalbano con la sua Lolita Lobosco.

Luisa Ranieri, i genitori e il rapporto difficile con il padre

Classe 1973, Luisa Ranieri è nata a Napoli e ha alle spalle una storia familiare tutt’altro che semplice. I genitori dell’attrice si sono separati quando lei era ancora piccola, a causa dei continui litigi e della gelosia. La madre di Luisa si è trasferita, portando con sé i suoi tre figli piccoli. La Ranieri è quindi cresciuta circondata dall’affetto del patrigno e ha vissuto sempre un rapporto conflittuale con il padre che è scomparso prematuramente, lasciando un grande vuoto nella sua vita. “Mi è mancato l’amore di mio padre soprattutto – ha raccontato qualche tempo fa la diva, ospite di Francesca Fialdini -. Mi sarebbe piaciuto conoscerlo meglio […] Nella vita si rinasce ogni volta che si affronta un dolore. Io ho perso mio padre molto giovane e ho perso il mio patrigno. Da lì ogni volta bisogna ripartire e avere la forza di farlo”.

Luisa Ranieri, i film e programmi televisivi

Ha esordito al cinema recitando ne Il principe e il pirata, film di Leonardo Pieraccioni. In seguito ha raggiunto il grande successo grazie a uno spot televisivo. Nel 2003 è stata scelta per interpretare Maria Goretti in una miniserie Rai diretta da Giulio Base, mentre l’anno successivo è entrata nel cast di Il filo pericoloso delle cose di Michelangelo Antonioni e La omicidi con Massimo Ghini. Nel 2005 ha ottenuto il ruolo di Maria Callas nell’omonima serie, in seguito è stata accanto ad Adriano Celentano nel programma Rockpolitik. Non solo attrice, Luisa Ranieri ha condotto anche alcune trasmissioni fra cui Amore Criminale, è inoltre stata la madrina del Festival del Cinema di Venezia nel 2014. Fra le sue interpretazioni di maggiore successo c’è quella di Luisa Ranieri e come co-protagonista de La vita promessa con Francesco Arca. Infine insieme al marito Luca Zingaretti ha realizzato la serie tv Lolita Lobosco, personaggio creato dalla penna di Gabriella Genisi.

Luisa Ranieri, lo spot che le regalò la fama

L’attrice ha esordito ufficialmente nel film di Pieraccioni, ma la fama è arrivata grazie a uno spot divenuto famosissimo. Nella pubblicità la Ranieri pronunciava la frase “Anto’, fa caldo”, mostrando tutta la sua bellezza mediterranea. In molti videro in lei, da subito, il fascino di Sofia Loren, diva senza tempo anche lei napoletana.

Luisa Ranieri e l’amore per Luca Zingaretti

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due attori si sono conosciuti nel 2005 sul set di Cefalonia, una miniserie per la tv diretta da Riccardo Milani e ispirata ad un fatto storico avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, l’eccidio sull’isola di Cefalonia. All’epoca il protagonista del Commissario Montalbano si era separato da circa un anno dalla prima moglie Margherita d’Amico, giornalista e scrittrice.

Il profilo Instagram di Luisa Ranieri, fra pubblico e privato

Luisa Ranieri è molto attiva su Instagram dove condivide scatti che raccontano le sue giornate sul set, ma anche la vita privata. Fra le foto più belle quelle con la famiglia e quelle che ricordano le romantiche nozze con Luca Zingaretti. Non mancano inoltre video e clip nelle Stories che svelano la quotidianità con le sue bambine.

Luisa Ranieri e la passione segreta per le scarpe

Fra le passioni di Luisa Ranieri c’è anche quella per le scarpe. L’attrice infatti colleziona calzature e ha raccontato spesso di comprarne di ogni tipo. Ad oggi ha collezionato oltre duecento modelli che custodisce in una speciale scaffale, nascondendo ogni nuovo acquisto al marito Luca Zingaretti.

Emma e Bianca, le figlie di Luisa Ranieri

Nel 2011, Luisa Ranieri è diventata mamma di Emma, la sua primogenita nata dall’amore pe Luca Zingaretti. I due attori l’anno successivo si sono sposati con rito civile nel Castello di Donnafugata a Ragusa, in Sicilia. Nel 2015 è arrivata Bianca, secondogenita della coppia. Luisa ha sempre affermato di essere una madre molto presente, ma di lasciare anche tanta libertà alle figlie. Pochi sanno che l’attrice aveva partorito da circa un mese quando è sbarcata sul set di Immaturi – il viaggio, film ambientato in Grecia con Raoul Bova e Ambra Angiolini.

Luisa Ranieri e il sogno di diventare suora

La diva italiana ha rivelato di aver sognato in passato di diventare suora. Complice la timidezza e i tormenti legati ad alcune difficoltà dell’infanzia, Luisa aveva trovato grande conforto nella religione, convincendosi di voler indossare il velo. “Ero un po’ suora e infatti volevo anche diventarlo – ha svelato lei -. Un’estate andai a un corso di preghiera e lì mi venne l’idea: due giorni dopo arrivò mia madre e mi portò via di corsa”.

Il rapporto di Luisa Ranieri con i fratelli

Luisa Ranieri è molto legata a fratelli a cui ha fatto un po’ da mamma. L’attrice ha svelato più volte di essersi presa cura dei fratelli in assenza della madre, gestendo la casa, nonostante fosse giovanissima. “Tornavo a casa, mamma non c’era – ha raccontato -, io mettevo giù la pasta, cucinavo per noi tre, pulivo i piatti, poi studiavamo, alle quattro preparavo la merenda, alle 19.30 apparecchiavo per la cena”. Momenti che hanno reso ancora più saldo il legame con la famiglia.

Luisa Ranieri è Lolita Lobosco

Fra i personaggi più interessanti interpretati da Luisa Ranieri c’è Lolita Lobosco, un vicequestore protagonista di alcuni romanzi e di una fiction poliziesca. La serie tv è stata voluta e prodotta da Luca Zingaretti, mentre la figura di Lolita è stata indicata come l’erede del Commissario Montalbano.