10 film campioni d’incassi che è il momento di riscoprire

R ilassarsi sul divano è sempre una buona idea. A maggior ragione se ne approfitti per riguardare film campioni d'incassi che hanno fatto la storia del cinema

Guardare un film è sempre una buona idea. A maggior ragione se, causa Covid-19 e zone rosse, non hai grandi alternative. Non serve necessariamente che ti butti sull'ultima pellicola uscita. Anzi, considerato che non possiamo andare al cinema, puoi approfittarne per vedere, o rivedere, alcuni grandi film campioni d'incassi. Ecco 10 titoli che vale la pena mettere in lista.

Film campioni d'incassi, un'ottima idea per vincere la noia

Sei una cinefila? Oppure, al contrario, non sei una grande appassionata di cinema? Non importa: in entrambi i casi, ci sono alcuni film campioni d'incassi che non puoi perderti. Invece di trascorrere le tue serate sul divano passando con svogliatezza da un canale all'altro o, peggio ancora, abbuffandoti di cibi spazzatura, quindi, investi bene il tuo tempo. Almeno un paio di volte alla settimana organizza un cineforum e vedi, o rivedi, dei grandi classici. Proprio come questi 10.

Titanic

In questo momento, un po' di sano romanticismo non può che farti bene. Sì, anche se sei single e hai raggiunto livelli preoccupanti di cinismo: sognare e credere che qualcosa di bello possa ancora accadere migliorerà il tuo umore. Titanic, dunque, è uno dei titoli che non può mancare in questa speciale maratona cinematografica da pandemia. Nonostante sia uscita nel lontano 1997, la pellicola resiste ai primi posti della classifica dei film campioni d'incassi. La storia d'amore fra Jack e Rose e l'incredibile naufragio del Titanic ti rapiranno per alcune ore (195 minuti per l'esattezza), regalandoti un benefico stacco e aiutandoti a rilassarti.

Star wars

Ecco un altro film imperdibile: Star Wars. In realtà, non si tratta di una sola pellicola, bensì di nove. Alla cosiddetta "trilogia originale" scritta da George Lucas, infatti, si è aggiunta una trilogia prequel, creata sempre da Lucas. Nel 2012 The Walt Diseny Company ha acquistato i diritti della serie e prodotto un'altra trilogia sequel: Il risveglio della Forza (2015), Gli ultimi Jedi (2017) e L'ascesa di Skywalker (2019). Sono proprio questi ultimi tre film ad aver registrato il maggior successo in termini di incassi. Se ami gli space opera devi assolutamente vedere tutti gli episodi della saga.

Avatar

È il re dei film campioni d'incassi: si tratta, infatti, della pellicola che ha incassato di più nella storia del cinema. Uscito nel 2009, Avatar è un film di fantascienza ambientato a Pandora, un mondo primordiale ricoperto da foreste pluviali, con una flora e fauna molto sviluppate, lontano 4,4 anni luce dalla Terra. Racconta di umanoidi, di ibridi creati in laboratorio e di esseri umani, le cui vite si intrecciano creando appassionanti intrighi e innumerevoli colpi di scena. Vincitrice di tre premi Oscar nel 2010 (miglior fotografia, miglior scenografia e migliori effetti speciali), ti aiuterà a dimenticare per due ore il delicato momento che stiamo attraversando.

Via col vento

Tenendo conto del tasso d'inflazione (del 2020), sono quattro i film che hanno incassato più di 3 miliardi di dollari: Avatar, Titanic, Guerre Stellari e proprio Via col vento. Uscito nel lontano 1939, rimane uno dei film più visti e amati della storia del cinema. Guerra, povertà, crollo del mondo rurale, ricostruzione, amore tormentato: in questa pellicola c'è tutto quello che serve per catturare l'attenzione degli spettatori. Anche la tua. E ricorda, come dice Rossella O'Hara, "dopotutto, domani è un altro giorno".

Il re leone

Fra i film campioni d'incassi c'è anche Il re leone, pellicola di animazione del 1994 prodotta dalla Walt Disney. Narra la storia di Simba, figlio del leone sovrano Mufasa e di sua moglie Sarabi, raccontando le sue mirabolanti avventure dalla nascita alla vita adulta. Impossibile non innamorarsene. Se hai bisogno di piangere, ridere, coccolarti e sfogarti al tempo stesso, è proprio il titolo che fa per te. Consigliatissimo anche il remake del 2019, altro grande successo al botteghino.

Pretty Woman

Non è ai primissimi posti della classifica dei film campioni d'incassi, ma è considerato uno dei più grandi successi del proprio genere, con un incasso complessivo di circa 463,4 milioni di dollari. Del resto, Pretty Woman è una di quelle pellicole che non ci si stanca mai di guardare. Confessalo: anche tu, come tutte le ragazzine degli anni '90, hai sognato un lieto fine "alla Edward e Vivian". O magari di poter vivere, almeno un giorno, all'insegna delle spese folli e dei look iconici. E che dire della dichiarazione d'amore di Richard Gere sulle scale antincendio?

Casablanca

Considerata una delle pellicole hollywoodiane più celebri di sempre, Casablanca è un altro di quei film imperdibili tanto per gli appassionati di cinema quanto per i neofiti. Ambientato durante la seconda guerra mondiale, narra la storia di un espatriato americano che aiuta la donna di cui è innamorato e suo marito, un leader della resistenza cecoslovacca, a fuggire dalla città di Casablanca. Impossibile non piangere e non emozionarsi. Prepara, dunque, i fazzoletti.

Pirati dei Caraibi

Vale la pena vederlo anche solo per i tre protagonisti (dei primi capitoli): un sempre affascinante Johnny Depp, un indomito Orlando Bloom e una incredibile Keira Knightley. Basata sull'attrazione Pirates of the Caribbean dei parchi Walt Disney, si tratta di una saga composta da cinque film, che ha incassato complessivamente quattro miliardi e mezzo di dollari. Tutto ruota intorno alla vita del pirata Jack Sparrow e della bella figlia del Governatore inglese Elizabeth Swann.

Fast and Furious

Se sei un'appassionata di saghe, eccone un'altra che potrebbe conquistarti. Si tratta di Fast and Furious, una serie cinematografica d'azione statunitense basata sulle corse e sulle battaglie d'auto, oltre che sul tema dello spionaggio. Al momento conta nove episodi, più uno spin-off, due cortometraggi e una serie animata/spin-off. Quelli che hanno registrato più successo al botteghino sono il capitolo sette e il capitolo otto. Non hai che l'imbarazzo della scelta.

Frozen II- Il segreto di Arendelle

Sì, fra i film campioni di incasso c'è anche il seguito di Frozen. No, non temere. Non è solo "un cartone". È un film di genere animazione, avventura, commedia, fantastico, musicale, del 2019. Chissà, forse potrebbe piacerti dopotutto. Perché allora non aggiungerlo alla lista?