10 tipi di persone che devi avere in squadra per avere successo

L a somma delle competenze presenti sui curricula delle persone che hai assunto non fa la qualità di un team. Sono le soft skill e le capacità di relazione a fare la differenza. Ecco chi sono le persone da avere in squadra

Abbiamo fatto un po’ di ricerca e abbiamo trovato dieci persone da avere in squadra quando stai formando il team di un progetto. Se la vita reale fosse facile come un curriculum vitae, per avere successo basterebbe semplicemente assumere le persone più qualificate per la posizione. Per fortuna viviamo in un mondo vario ed eterogeneo, dove spesso le competenze tecniche sono solo lo scalino di partenza. Tutto il resto lo fanno la personalità, l’atteggiamento e altri fattori chiave.

L’alchimia che si crea tra i vari membri di un gruppo crea quella speciale intesa che chiamiamo team. Ognuno di noi è diverso, e lavora meglio in certe condizioni ambientali e sotto determinati stimoli. Quale di queste figure ti descrive meglio?

Il coltellino svizzero

Partiamo con un ruolo che si adatta alla perfezione ad ogni tipo di squadra: il coltellino svizzero. Di solito questa posizione viene coperta da una figura dalle spiccate doti di “multipotenziale”. Si tratta di personalità che si specializzano in più campi, e possono ricoprire più incarichi insieme in caso di assenza di un altro collaboratore. Al coltellino svizzero, una persona da avere in squadra quando possibile, piace cambiare mansione. Naturalmente, sempre nel limite delle sue competenze.

Persone da avere in squadra: la creativa

È facile lasciarsi prendere dal logorio della quotidianità, specialmente in questo periodo di reclusione forzata in casa. La creativa non è necessariamente un’artista, ma è una virtuosa del pensiero laterale. Di solito le sue frasi iniziano circa così: “E se invece provassimo a fare…?”. La propositività è un elemento chiave per ogni squadra destinata ad avere successo. Le idee per lavorare meglio sono preziose e spesso cadono inascoltate. Non sottovalutare la creativa!

La donna d’azione

Le idee sono belle e possono rivoluzionare il modo di lavorare delle persone da avere in squadra. Tuttavia, c’è anche bisogno dell’esecutivo che le metta in pratica. Stiamo parlando della donna d’azione, una super soldatessa del fare o non fare, non c’è tergiversare. Questa figura professionale non si perde in chiacchiere, non prova a cambiare il metodo di lavoro e non ha tempo da perdere. Se le chiedi di fare qualcosa, lo farà nei termini stabiliti, con precisione e grande impatto sul progetto.

Persone da avere in squadra: la pensatrice

Se la creativa è orientata ai processi, la pensatrice è una figura che solitamente ama guardare il grande schema delle cose. Di solito è riservata, e tiene per sé la sua opinione finché non ha qualcosa di interessante da dire. Se gli altri membri del team tendono a passare all’azione senza farsi troppe domande, la pensatrice è capace di vedere oltre. Con una persona così in squadra, le proiezioni sul progetto saranno assai più realistiche.

L’ambiziosa

Quando tutto il team si lamenta o cincischia, l’ambiziosa si rimbocca le maniche e trova la frase giusta per spingere avanti i lavori. Se la parola ambizione è spesso vista con accezione negativa, quella di cui parliamo noi non è niente di tutto questo. Si tratta di una persona che regge ai ritmi furiosi dei momenti critici e tiene la strada anche quando è sotto pressione. Se uno dei membri della tua squadra dimostra simili tratti, dovresti pensare di incoraggiarli. Quando si lavora insieme, lo si fa per ottenere un risultato i cui frutti verranno condivisi con tutti i membri del team. Del resto, ci siete dentro insieme!

Il camaleonte

Se il coltellino svizzero è una figura che cambia occupazione in base alle necessità, il camaleonte è un animale sociale degno di un documentario tutto suo. Queste figure si adattano a tutte le situazioni, a tutte le personalità che le circondano e non temono le sfide: trovano un modo per vincerle.

Tra le caratteristiche che contraddistinguono un camaleonte ci sono la flessibilità, la motivazione e al tempo stesso la capacità di provare empatia. Il camaleonte è una rara figura che si adatta al resto del team, e non viceversa. Grazie a una simile personalità potrai concentrarti unicamente sui tuoi obiettivi di progetto.

La persona disponibile

Anche quando si lavora in squadra, a volte, ci si sente soli. Sapere che c’è qualcuno disposto a prestare orecchio ai tuoi dubbi o ai tuoi timori, o ai tuoi problemi, è fonte di sollievo. Per tutti, incluso il leader. La persona disponibile non è necessariamente una figura che si trova d’accordo con tutti, ma che capisce i problemi e prova a mediarli con i piani alti.

L’ascoltatrice provetta

C’è chi ha le idee, c’è chi le mette in pratica. C’è chi media e poi c’è chi ascolta. L’ascoltatrice è una persona da avere in squadra a tutti i costi. Di solito questa personalità conosce se stessa e ha imparato a gestire il suo ego, e non ha problemi a comprendere le dinamiche tra persone. L’ascoltatrice non è una spia, ma una figura di supporto, proprio come colei che riesce sempre a essere disponibile.

Persone da avere in squadra: la bastian contraria

Sembra una contraddizione in essere, ma la persona da avere nel team e che non può mancare è il bastian contrari. In un mondo dove l’idea di essere circondato da yes men ti terrorizza, il bastian contrario dice la sua. Punto. Il bastian contrario è una figura costruttiva e mai distruttiva, e offre spunti di riflessione concreti andando contro a quello che sembra l’atteggiamento generale. Una diversa prospettiva che può fare la differenza.

La scrupolosa

Se la donna d’azione punta ai fatti senza passare dal via, la scrupolosa farà in modo che le idee dei visionari e dei pensatori non rimangano solo idee. Farà in modo di analizzare le proposte e valutarne la fattibilità. Questa figura non fa progetti: programma. Schedula. Organizza. Si occupa dei dettagli e fa in modo che le cose funzionino nel modo giusto, nei giusti tempi.