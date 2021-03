S torie moderne come Le pagine della nostra vita o classici intramontabili come Cime Tempestose: i romanzi rosa da leggere subito, per sognare ed emozionarsi.

Romantici, passionali e travolgenti: i romanzi rosa ci raccontano le tante sfumature dell’amore e ci fanno appassionare, fra avventure, eroine moderne e love story indimenticabili. Da Via col vento, sino a La Straniera, passando per un grande classico come Orgoglio e pregiudizio: 10 romanzi rosa che è il momento di leggere.

La Straniera

Diana Gabaldon ci porta nella Scozia del 1743, fra battaglie, intrighi e un amore da favola. La protagonista è Clare Randall, giovane infermiera militare che durante una vacanza nelle Highland scozzesi si ritrova a viaggiare nel tempo grazie a delle magiche rocce. Clare si ritroverà straniera in una terra dilaniata dalle guerre, mettendo a rischio la sua vita e scoprendo il vero grande amore, più forte di tutto, anche del tempo.

Orgoglio e pregiudizio

Una donna rivoluzionaria e una grande scrittrice, Jane Austen ha cambiato le regole del romanzo rosa ed è l’autrice di Orgoglio e pregiudizio, un vero cult dei romance. Pubblicato per la prima volta nel 1813, il romanzo racconta la storia di Elizabeth, una delle cinque figlie di Mrs Bennet in cerca di un marito. Il libro offre un quadro unico e frizzante della campagna inglese di fine Settecento e regala colpi di scena, in un viaggio che esplora l’animo umano e le sfumature dell’amore. Il plus è senza dubbio Mr Darcy, divenuto l’eroe romantico per eccellenza e l’uomo che ogni donna vorrebbe incontrare.

Cime tempestose

Emily Brontë ci regala un romanzo entrato nella storia della letteratura. Cime tempestose è una lettura potente e selvaggia, un racconto ambientato nella brughiera inglese battuta dal vento, e dominato da un amore difficile e contrastato. Quello di Heathcliff per Catherine: la passione fra i due protagonisti, divamperà come un fuoco, distruggendo ogni cosa e dimostrando come gelosa e vendetta possano cambiare tutto. Impossibile rimanere indifferenti. “Lui è me più di me stessa – si legge -. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono le stesse.”

Io prima di te

Jojo Moyes ha la capacità di creare romanzi appassionanti e al tempo stesso struggenti. Al centro di Io prima di te c’è Louisa che irrompe nella vita di Will, a cui un terribile incidente a tolto la voglia di vivere, rivoluzionandola. Un libro rosa che affronta tematiche importanti, come il suicidio assistito, regalando il sorriso, ma anche tantissime lacrime. Dal racconto è stato tratto l’omonimo film campione d’incassi con Emilia Clarke e Sam Claflin.

Il diario di Bridget Jones

Bridget Jones è l’eroina moderna dei romanzi rosa, lontana dallo stereotipo della donna che ha attende di essere salvata dal principe azzurro. Fumatrice incallita, in eterna lotta con la bilancia e sfortunata in amore, Bridget è una donna come tante altre, straordinariamente tenera, testarda e meravigliosa. La sua esistenza, fatta di alti e bassi, di rovinose cadute e trionfi, la porterà a incontrare, dopo una serie di disastri ed equivoci, l’amore della sua vita.

Il Duca e io

Dal romanzo di Julia Quinn, Il Duca e io, è stata tratta la prima serie di Bridgerton. La storia è ambientata a Londra nel 1813 dove Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, duca di Hastings è lo scapolo più ambito, mentre Daphne Bridgerton è in cerca di un marito dopo il suo debutto in società. Daphne e Simon si troveranno, quasi per caso, a fingere un interesse reciproco. Inizialmente distanti e riluttanti, un ballo e una chiacchierata dopo l’altra, scopriranno (come accade sempre nei romanzi rosa) di non aver messo in conto l’unica cosa che non credevano possibile: innamorarsi.

La ragazza italiana

Lucinda Riley è una fra le scrittrici più amate del momento. Capace di intessere storie accattivanti e complesse, moderne e ricche di colpi di scena. La storia de La ragazza italiana è ambientata a Napoli negli anni Sessanta e racconta un amore romantico e contrastato ambientato nel mondo della lirica. I protagonisti si sposteranno fra Milano, Londra e New York, fra coincidenze, incontri mancati e sentimenti.

Il cavaliere d'inverno

Ambientato in Russia, Il cavaliere d’inverno di Paullina Simmons è un romanzo rosa adatto agli animi più romantici, fra colpi al cuore e ostacoli da superare. Protagonisti Tatiana e Alexander che si innamorano al primo sguardo, ma dovranno combattere contro un destino avverso che continuerà per molto tempo a tenerli lontani.

Via col vento

Prima di essere un film, Via col vento è stato uno straordinario romanzo di Margaret Mitchell. La protagonista è Rossella O’Hara, viziata e capricciosa ereditiera di una piantagione in Georgia. La sua vita verrà sconvolta dall’arrivo della guerra e Rossella dovrà rimboccarsi le maniche per salvare ciò che è suo. Il libro racconta della forza di una donna, ma anche delle sue contraddizioni e di un amore, quello per lo spregiudicato Rhett Butler, che la protagonista scoprirà di provare solo quando sarà troppo tardi.

Le pagine della nostra vita

Da questo romanzo di Nicholas Sparks è stato tratto l’omonimo film con Ryan Gosling e Rachel McAdams entrato nel cuore di milioni di romantici. Il bacio che i due si scambiano sotto la pioggia è diventato iconico e il libro ci riporta in quell’atmosfera, fatta di attesa, di romanticismo e di passione. I protagonisti sono Noah e Allie, divisi dal destino, ma uniti da un amore che niente e nessuno potranno distruggere.