5 libri che hanno storie struggenti, che ti faranno commuovere

Storie struggenti, amori contrastati e momenti emozionanti: da Cime tempestose di Emily Brontë al Diario di Anna Frank, sono tanti i libri da leggere per commuoversi sino alle lacrime. Ci sono passioni impossibili, che non avranno il lieto fine, c’è la tragicità della storia e legami spezzati dal destino. 5 libri che hanno storie struggenti che fanno commuovere e toccano il cuore.

Cime tempestose di Emily Brontë

Un libro angosciante e commovente, che racconta una storia d’amore impossibile. Protagonisti Heathcliff e Catherine, due persone che si amano e due antieroi condannati all’infelicità. Ad allontanarli è un destino ineluttabile e scelte difficili che li porteranno a non coronare il loro sogno d’amore. Il romanzo di Emily Brontë è un classico della letteratura romantica che però, al tempo stesso, ne modifica i canoni. Pubblicato nel 1847 per la prima volta, porta in scena l’amore di Heathcliff per Catherine. Un amore impossibile, a causa delle scelte di entrambi e di incomprensioni. Presentato come un antieroe, il protagonista di Cime Tempestose ha alle spalle un passato difficile, svelato attraverso flashback e rivelazioni. “Lui è me più di me stessa – scrive la Brontë -. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono le stesse.

Diario di Anna Frank

Se c’è una storia struggente e che emoziona fino alle lacrime, è senza dubbio quella di Anna Frank. Un libro che ci porta alla scoperta della tragicità degli eventi storici della Seconda Guerra Mondiale, raccontati attraverso le parole di una ragazzina. Una storia vera e per questo ancora più toccante, che fa riflettere, arrabbiare e piangere. Anna, nata nel 1929 a Francoforte, lascia la Germania con la famiglia per sfuggire alle persecuzioni naziste. Trova rifugio in Olanda, ma quando il paese viene invaso dalle truppe tedesche è costretta a nascondersi. Anna inizia a scrivere il suo diario nel 1942 in occasione del suo tredicesimo compleanno. Nascosta in una soffitta, fra quelle pagine appunta momenti di vita, fra l’amore timido per Peter, le paure, i sospetti, il rapporto con papà Otto e mamma Edith. Sino al 1944 quando la Gestapo scova il nascondiglio e tutta la famiglia viene deportata nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Anna non farà più ritorno a casa, ma il suo diario diventerà un documento per raccontare gli orrori della Shoah e una vicenda umana che tocca nel profondo. “Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale – scrive Anna Frank - sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi; posso percepire le sofferenze di milioni di persone; ma, se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità”.

Colpa delle stelle di John Green

Da questo romanzo di John Green, struggente e unico, è stato tratto un film campione d’incassi con Shailene Woodley ed Ansel Elgort. Al centro del libro un amore impossibile, la malattia, il dolore e la speranza. Classe 1977, Green, autore di Cercando Alaska e Città di Carta, ci regala una storia tormentata e bellissima. Al centro il rapporto fra Hazel e Gus, due ragazzi, entrambi malati. Lei ha un cancro, mentre lui ha perso una gamba a causa di un tumore alle ossa. I due iniziano un viaggio che li porta in Olanda alla ricerca di uno scrittore amato da Hazel. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo e sarà tragico. “Mi sono innamorata di te come quando ci si addormenta: piano piano poi... Profondamente”, dice Hazel.

I passi dell’amore di Nicholas Sparks

Fra i romanzi di Nicholas Sparks questo è senza dubbio uno fra i più struggenti ed emozionanti. Nella cittadina di Beauford, in North Carolina, Landon Carter ricorda l'anno che cambiò per sempre la sua esistenza. Scopriamo così la sua adolescenza irrequieta e ribelle e la decisione di invitare al ballo Jamie, figlia del pastore. Per Landon, lasciato dalla fidanzata, lei è “l’ultima scelta”, ma ben presto fra i due nascerà un sentimento vero e sincero, che li cambierà profondamente. Il destino però è in agguato. “Il vero amore ti può cambiare la vita – si legge nel romanzo -. Lascia che sia il cuore a condurre i tuoi passi”.

L’amore ai tempi del colera di flessibile di Gabriel García Márquez

“L'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati”: è questa la frase simbolo del romanzo di Gabriel García Márquez. Una storia commovente e struggente, che ci porta al centro di un amore contrastato e al tempo stesso incrollabile, con Fiorentino Ariza che ha occhi solo per la sua Fermina Daza. La “donna più bella dei Caraibi” rimarrà per cinquantun anni, nove mesi e quattro giorni nel cuore di Fiorentino, che non perderà le speranze nemmeno quando lei sposerà il dottor Urbino.