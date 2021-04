A vventure, epiche battaglie e amori contrastati: 15 libri da leggere almeno una volta nella vita che hanno cambiato la letteratura (e il mondo).

Hanno contrassegnato la storia dell’umanità e raccontato cambiamenti epocali: sono i libri da leggere almeno una volta nella vita. Avvincenti, emozionanti e unici: sono dei veri e propri capolavori impossibili da dimenticare e in grado di segnare generazioni di lettori.

Madame Bovary di Gustave Flaubert

La storia di Emma Bovary, delusa da una vita mediocre e alla continua ricerca di qualcosa, riflette le debolezze dell’uomo moderno. Quello di Gustave Flaubert è un romanzo scritto a metà dell’Ottocento eppure così attuale, con un personaggio ricco di sfaccettature, luci e ombre, che seguirà il suo triste destino.

Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde

Il personaggio di Dorian Gray è entrato di diritto nella storia della letteratura ed è impossibile non conoscerlo. La scrittura di Oscar Wilde, ricca di aforismi eccezionali, è un vero e proprio capolavoro che trascina il lettore. Il romanzo racconta la vita di un protagonista dissoluto che, dopo aver venduto l’anima al diavolo, non può più invecchiare. Al suo posto lo fa un ritratto.

Anna Karenina di Lev Tolstoj

Eroina dei romanzi, Anna Karenina è una donna divorata da una passione, quella per l’ufficiale Vronskij, pronta a lottare contro le rigide regole sociali pur di coronare il suo sogno d’amore. Una storia diversa da qualsiasi altra e un capolavoro che svela la grandezza di Tolstoj.

La coscienza di Zeno di Italo Svevo

Nevrotico e tormentato, Zeno Cosini è un personaggio mitico creato dalla penna di Italo Svevo. Meschino a modo suo, vero e sincero, è impossibile non immedesimarsi in lui ne La coscienza di Zeno, soprattutto quando si ripromette di fumare l’ennesima ultima sigaretta.

La montagna incantata di Thomas Mann

Definito dallo stesso Thomas Mann come “la ricerca del Graal in forma di romanzo”, è un libro diverso da qualsiasi altro e in grado di influenzare intere generazioni. Ambientato a Berghof, in un sanatorio svizzero, segue l’odissea del protagonista che, entrato come visitatore, ne uscirà dopo sei anni, radicalmente cambiato.

Uno, nessuno, centomila di Luigi Pirandello

Il genio di Pirandello è tutto racchiuso in Uno, nessuno, centomila. Il romanzo racconta la storia di un trentenne borghese che improvvisamente si accorge di avere un naso leggermente storto. Da quel momento inizierà un viaggio alla ricerca delle immagini che gli altri possiedono di lui per distruggerle.

Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust

Alla ricerca del tempo perduto è un’opera straordinaria, entrata nella storia come il romanzo più lungo di sempre (7 volumi). La sfida di Proust? Scoprire l’essenza vera del tempo. Tutto parte da una madeleine e da uno stimolo che risveglia antichi ricordi.

1984 di George Orwell

Un romanzo visionario che racconta la politica e la società in un modo diverso dal solito: 1984 è tutto questo e molto altro. Mescolando fantascienza e sociologia, Orwell disegna uno scenario post-atomico in cui un Partito totalitario, capeggiato dal Grande Fratello, governa su tutti e tutto con un controllo totale.

Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen

Regina del romance, Jane Austen racconta le avventure delle sorelle Bennet, alla ricerca del loro posto nel mondo. Elizabeth è uno dei personaggi che hanno maggiormente segnato la letteratura e insieme a Mr Darcy crea un delle coppie più amate di sempre dai lettori di tutto il mondo.

Il giovane Holden di J. D. Salinger

Romanzo di formazione per eccellenza, Il giovane Holden racconta le vicende di Holden Caulfield, un ragazzo di sedici anni che viene cacciato da scuola per via della cattiva condotta. Inizia così un viaggio che porterà il lettore a creare un legame speciale con un personaggio dipinto con grande maestria.

Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas

Un libro d’avventura e un romanzo rivoluzionario: Il Conte di Montecristo è un grande capolavoro della letteratura. Al centro delle vicende Edmond Dantès che viene arrestato e ingannato, finendo in prigione nel giorno delle sue nozze. Dopo quattordici anni tornerà in libertà, con una grande ricchezza e pronto a prendersi la sua rivincita, vendicandosi di chi l’ha tradito.

Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez

Fra i libri da leggere almeno una volta nella vita c’è senza dubbio Cent’anni di solitudine. Una saga familiare, quella dei Buendìa, e un viaggio nel movimento magico-realista della lettura latinoamericana di cui Gabriel García Márquez è diventato il più importante esponente.

Il nome della rosa di Umberto Eco

Ambientato nel 1327, il capolavoro di Umberto Eco narra l’avventura di Adso da Melk, novizio che accompagna in un'abbazia frate Guglielmo da Baskerville per indagare riguardo una serie di delitti che sono stati commessi. Un giallo storico tratteggiato con straordinaria maestria e un romanzo meraviglioso.

Moby Dick di Herman Melville

Herman Melville racconta la lotta fra il Capitano Achab e Moby Dick, la temibile balena bianca. Un romanzo epico, che assomiglia a un’opera shakspeariana, con una spruzzata di thriller e descrizioni che restano impresse nella mente.

Il Profumo di Patrick Suskind

Jean-Baptiste Grenouille è un orfano che possiede un olfatto sovraumano, ma prova disprezzo per chiunque. Un giorno fra le strade di Parigi incontra una ragazza con un odore sublime. Decide così di ucciderla, per conservarne il profumo e inizia, un omicidio dopo l’altro, la sua ricerca dell’essenza perfetta.