5 app per creare i tuoi sticker personalizzati

S ono simpatici, colorati e indispensabili: gli sticker personalizzati non possono mancare e sono parte della tua strategia di comunicazione quotidiana. Vediamo insieme quali sono le app migliori per crearne di incredibili!

Gli sticker sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Sono presenti in ogni conversazione. Li usiamo per esprimere emozioni, sentimenti e stati d’animo. Col tempo, hanno sostituito emoji e GIF e sono diventati pratici e di tendenza.

Impazzano già da qualche anno, ma la nuova frontiera sembra diventata quella degli sticker animati che già si utilizzavano sui social network e su Telegram. Averne di speciali è quindi fondamentale per imprimere la tua personalità in ogni conversazione.

Se intendi esprimere te stessa al massimo, non puoi fare a meno di creare un pacchetto di adesivi personalizzati che puoi aggiungere a quelli già presenti sull’app. Vediamo insieme quali sono le 5 app per sticker personalizzati delle quali non potrai più fare a meno!

Sticker maker

Disponibile per tutti i dispositivi, quest’app per stickers personalizzati ti permette di realizzare 30 modelli ottenuti da foto o da altri ritagli. Puoi creare i tuoi adesivi in soli 4 passaggi: dovrai solo selezionare il nome del tuo pacchetto, aggiungere gli sticker e tagliarli a seconda delle tue esigenze. Una volta completato il procedimento, salva e pubblica il pacchetto. Puoi iniziare a usarli fin da subito e divertirti con gli amici e la famiglia.

Puoi lavorare sulla personalizzazione in molti modi, anche puntando su quelli che ti sembrano più banali. Scegli un bel colore brillante che ti rappresenti, da utilizzare per lo sfondo o per caratterizzare la tua immagine.

Sticker Studio

Con quest’applicazione, puoi creare dei pacchetti illimitati di sticker. Il funzionamento è simile a quello degli altri tool, quindi il lavoro di ritaglio dovrà essere preciso e impeccabile. Gli adesivi raccontano molto di te, quindi il tuo catalogo personalizzato deve essere perfetto.

Tra i più funzionali della sua categoria, Sticker Studio ti permette di avere accesso alla fotocamera per l’acquisizione di scatti da caricare direttamente nell’editor degli adesivi per procedere con il ritaglio. Ricorda di salvare il lavoro e aggiungerli alla tua Gboard per iniziare a usarli subito.

Stiker maker by Stickify

Si lavora ancora di taglia e cuci, ma con quest’app puoi affinare la tua tecnica e accedere ad alcuni strumenti che possono rendere i tuoi adesivi davvero perfetti. Puoi cancellare lo sfondo dell’immagine sorgente con la gomma e curare i contorni con il raglio a mano libera.

Inoltre, puoi aggiungere caratteri e colori personalizzati, aggiungere decorazioni divertenti come cappelli e occhiali. Aggiungi sempre qualcosa che renda unico il tuo adesivo, come immagini a tema o scritte.

Sticker.ly

Si tratta di una delle migliori app per la creazione di sticker personalizzati. È compatibile con tutti i dispositivi e conta oltre 50 milioni di installazioni. Puoi creare adesivi di tutte le categorie, mentre con l’aiuto dei modelli puoi anche spingerti fino alla creazione di divertenti meme.

Le prestazioni migliorano attraverso la funzione di taglio automatico, che permette di ottenere degli stickers perfetti e da aggiungere immediatamente alla tastiera. Con i collegamenti personalizzati, puoi anche condividere il tuo lavoro con le amiche.

Sticker Maker!

Sticker Maker! È disponibile per Android per anche per iOS. È un pacchetto combinato di sticker, emoji e meme con una tecnologia di ritaglio che permette di raggiungere un risultato ottimale. Con la funzione di condivisione immediata, puoi mostrare il tuo lavoro a tutti i tuoi contatti.

Puoi creare un numero di sticker illimitato grazie al kit di strumenti all-in-one con i quali puoi esprimere te stessa al massimo delle tue possibilità. La composizione degli strumenti a disposizione renderanno più semplice il lavoro ma anche più pulito. Solo così i tuoi sticker potranno essere all’altezza di quelli più popolari e più utilizzati dagli utenti.

Come inviare gli stickers su WhatsApp

Ora che sai come realizzare i tuoi sticker personalizzati, devi anche fare in modo di inviarli nel modo corretto. Ricorda che ogni pacchetto deve essere salvato e inserito nell’app che hai scelto per il tuo lavoro di editing. Solo in questo modo, infatti, potrei iniziare a inviare gli adesivi che hai creato appositamente per esprimere emozioni, sentimenti ma anche disappunto e perplessità.

Ricorda di aggiungere il pacchetto alla tastiera, esattamente come faresti per i cataloghi WhatsApp già presenti all’interno dell’app. A questo punto, la procedura è quella intuitiva per l’invio di tutti gli adesivi, quindi facendo tap sulla parte bassa della tastiera e sull’icona a foglietto.

Conclusioni

Gli sticker sono simpatici e divertenti, ma sono anche un ottimo metodo per creare una conversazione unica e che esprima al massimo la tua personalità. Puoi usarli con le amiche e con la famiglia, soprattutto in questo periodo di distanza imposta dalle condizioni sanitarie, così da creare empatia tra te e chi ti sta ascoltando.

Le app per creare i tuoi contenuti speciali sono disponibili per Android e per iOS, quindi non devi preoccuparti del dispositivo che utilizzi. Scegli sempre qualcosa di diverso e fai attenzione ai particolari: in poco tempo, i tuoi stickers potrebbero diventare virali e coinvolgere tutto il gruppo!