5 cose bellissime da fare se la tua migliore amica sta per sposarsi

I l matrimonio è un momento importante nella vita di una donna, quindi devi essere pronta tutto prima delle nozze della tua migliore amica. Scopriamo insieme cosa potete fare insieme, in 5 semplici punti

Le nozze della tua migliore amica si avvicinano e non è concesso che tu ti faccia trovare impreparata. Tra preparativi, liste di cose da fare, abito e contorni, sarà un periodo difficile per lei e il tuo compito è quello di starle vicina, anche proponendole qualcosa che vada oltre gli schemi.

Le possibilità sono molteplici e devono essere calibrate a seconda delle vostre esigenze. Come comprenderai, non puoi "rapire" la sposa per dare sfogo ai tuoi programmi, ma devi decidere per qualcosa che si adatti alla situazione. Opta per qualcosa di giocoso e unico o che avete spesso condiviso in questi tanti anni di amicizia.

Per organizzarti meglio, stila un elenco di cose che potete fare insieme prima del grande giorno. Vediamo insieme 5 pazzie che puoi fare con la tua migliore amica, per riscoprire il vostro legame e per tenerlo con quel pizzico di follia che vi ha unite per tutta la vita!

Fate un viaggio

Sembrerebbe la più banale delle scelte, eppure è sempre la più azzeccata se si tratta di fare felice un'amica. Scegliete una meta che sia adatta alle vostre esigenze, magari andando a scoprire un angolo mai esplorato dell'Italia o del mondo.

Potete anche partire con lo zaino in spalla per un'avventura in mezzo alla natura, scegliendo un tipo di vacanza eco-sostenibile che possa farvi scoprire qualcosa di diverso. E no, non fare quella faccia. Esistono delle soluzioni che offrono un pacchetto di comfort estremo anche se scegli di portare la tua migliore amica in mezzo ai boschi.

Ultima ma non ultima, la vacanza al mare. Attenzione al periodo del matrimonio, che non deve essere troppo vicino alle vostre ferie. La sposa, infatti, non deve essere troppo abbronzata per il giorno delle nozze, soprattutto se deve indossare l'abito bianco!

Puoi anche optare per una combinazione con Spa, per godere del mare ma anche dei momenti di relax che sono tipici di queste strutture. Scegline una che abbia una bella terrazza sul mare, così da poter godere del panorama e dei benefici del centro benessere, tutto in un pacchetto!

Compra un gioiello per voi due

I gioielli sono il sogno di ogni donna ed è altrettanto meraviglioso condividerli con le persone che ami. Scegline uno per voi due, anche da indossare nel giorno del matrimonio.

Questo regalo servirà a ricordarvi quanto siete unite, oltre a mettere in risalto i momenti divertenti che avete vissuto prima delle nozze. Scegli un bracciale con il vostro nome o una collana che la tua migliore amica potrà portare sempre con sé. Sarebbe meglio non scambiarsi degli anelli, poiché sarebbe difficile indossarli durante la cerimonia.

Provate una pettinatura nuova

La tua migliore amica è anche quella con la quale hai condiviso il parrucchiere. O no? Pensa, quindi, a una seduta di styling nella quale entrambe possiate cambiare la vostra pettinatura, magari scegliendone una abbastanza sbarazzina che vi unisca. Osate anche con il colore: è il vostro momento!

I mesi che precedono il matrimonio sono fatti di prove continue, così tante che il vostro parrucchiere potrebbe risultarvi addirittura antipatico. Prendetevi un momento per voi, per stare insieme e per darci un taglio, se è quello che desiderate.

Restate a casa un weekend intero

Parola d'ordine: pigiama! Avere una casa tutta per sé è il desiderio di tutte le adolescenti, ma nessuno vi vieta di assaporare questo frammento di libertà anche da adulte.

Scegliete un pigiama stiloso per stare appollaiate serenamente sul divano e guardare le vostre serie tv preferite. Sarebbe concesso anche un po' di junk food ma con moderazione. La cosa più importante è stare insieme, nel segno dell'amicizia e dell'amore che vi lega.

Provate TikTok

Non ci avevi ancora pensato? Ebbene, nonostante abbiate due account distinti, potete divertirvi sulla piattaforma insieme, con video e balletti divertenti che potrebbero sfidare anche il più esperto adolescente.

Sbizzarritevi nelle scelte degli argomenti ma provate a puntare sulla cucina, grande cavallo di battaglia di TikTok che conta decine di migliaia di video nei quali qualcuno si diverte a cucinare, anche i piatti più assurdi (purché commestibili).

Fate una prova abito alternativa

Il vestito dei suoi sogni è stato scelto ed è perfetto ma... Puoi organizzare una prova abiti bizzarra e farle provare tutti gli abiti che considera peggiori e che non indosserebbe mai.

Sperimentate colori e abbinamenti. Non sarà infatti improbabile che troviate qualcosa da aggiungere all'abito ufficiale e scelto come si conviene. Un pizzico di personalità, però, non guasta mai. Dagli accessori alle scarpe, tutto può essere trasformato in un gioco, libero dalle situazioni talvolta ingessate della scelta ufficiale.

Questo è un modo per divertirvi, sempre nel rispetto del lavoro altrui, che vi unirà nei giorni precedenti al matrimonio. Sarà inevitabile perdersi di vista nei giorni successivi e passare molto tempo lontane. Per questa ragione, dovete sperimentare tutti i modi possibili per stare unite prima delle nozze.