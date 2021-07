5 cose che dovresti sapere se sei una testimone di nozze

I l ruolo della testimone di nozze è uno dei più importanti: se sei stata ufficialmente scelta, ci sono alcune cose che devi sapere, dall'organizzazione fino al discorso.

Sei una testimone di nozze? Il tuo ruolo è tra i più importanti e significativi per la riuscita di un buon matrimonio. Non sei un’invitata qualunque: sei la persona a cui gli sposi stanno affidando la loro promessa. Molti credono erroneamente che i testimoni siano utili solo ai fini delle firme sui registri ufficiali, ma non è così: è un ruolo antichissimo, nato intorno al 1500.

Sono tanti i doveri dei testimoni, dagli aiuti durante l’organizzazione delle nozze fino alla pianificazione di un addio al celibato o nubilato memorabile. E non devi neppure dimenticarti il discorso alla fine della cena, quando giungerà il tuo momento di spendere delle parole bellissime per i neo-sposi. Una guida di ciò che devi sapere se sei una testimone di nozze, cosicché tu possa prepararti al grande giorno al meglio!

Aiuta gli sposi durante i preparativi

Al giorno d’oggi, sposarsi sembra quasi una scelta vintage: sebbene molte prediligano la convivenza, per altre il matrimonio è ancora importante, un modo per suggellare l’unione e per rendere ufficiale la storia d’amore. Ciò che precede però il giorno magnifico delle nozze, è spesso contornato da episodi ed eventi di “terrore”: la scelta dell’abito, la location, il menù, i preparativi.

Qual è il tuo ruolo in tutto questo? Semplice, tendere la mano agli sposi: fare sentire la tua presenza, dire loro che possono delegare a te qualche incombenza. Oltre agli aspetti materiali, a parere nostro non dovrebbe mancare anche quel supporto psicologico fondamentale per non arrivare al matrimonio con l’anima pesante e il cuore affaticato.

Organizza un addio al celibato o nubilato indimenticabile

Se c’è un momento che tutti amano dei giorni che precedono le nozze è l’addio al celibato o al nubilato: l’occasione migliore per allontanare la mente dal pensiero del grande giorno. Essendo il tuo un ruolo estremamente simbolico, spetterà a te curare i preparativi. Di solito, si cerca di capire i gusti dello sposo o sposa, avendo cura di offrire il meglio.

L’evento può essere tranquillo e rilassante (una Spa), o in giro per la città, con una limousine e locali alla moda. Di base, le regole per una buona riuscita del party sono semplici: la festa deve essere adatta a tutti, si deve decidere con largo anticipo. Si possono anche svolgere dei giochi e travestimenti. Sì al divertimento, no agli eccessi: l’equilibrio è sempre la soluzione migliore. A riguardo, potrebbero tornarti utili le nostre idee su come organizzare un addio al nubilato all'aperto!

Scrivi un discorso memorabile

Sebbene sia una tradizione maggiormente radicata in America o in Inghilterra, anche in Italia sta diventando sempre più diffusa. Spetta solitamente ai testimoni della sposa e dello sposo fare il classico “discorso”, e non è affatto un momento semplice. Il motivo? Trovare le parole giuste, racchiudere emozioni e sentimenti in frasi brevi e d’impatto, comunicare con gli occhi, ancor prima che con la bocca.

Magari si sta per sposare la tua amica di una vita, o la cugina che hai visto crescere: oppure, un fratello, una sorella. Si dice che il matrimonio rappresenti un punto d’arrivo e di partenza per la vita di tutte noi: qualcosa cambia, si cresce, si vive in due. E per te, che sei la testimone di nozze, avrai l’occasione unica di creare un momento divertente e commovente, soffermandoti sugli aneddoti del legame con gli sposi. E non è poco (non dimenticare i fazzoletti).

Scegli un regalo (anche) simbolico

La questione più dolorosa dell’essere testimoni di nozze è forse la scelta del regalo, che a parere nostro non dovrebbe solo essere utile, ma soprattutto simbolico. Se sei stata scelta per ricoprire un ruolo tanto importante, c’è un motivo, un fattore scatenante: non dimenticarlo. Tendenzialmente, alcuni credono che, come dono per ringraziare di tale fiducia, sia doveroso acquistare le fedi.

Non è una regola fissa, quindi si può anche scegliere altro. Naturalmente non è escluso dare un’occhiata alla lista di nozze, che è sempre super utile per farsi un’idea precisa di cosa vorrebbero gli sposi, gli oggetti che potrebbero servire. In ultimo, un’idea molto carina sarebbe quella di puntare a una colletta per il viaggio di nozze, che è sempre magico.

Dopo il matrimonio, sii un supporto

Quando la festa finirà, gli sposi andranno in viaggio di nozze e l’ultima fetta di torta sarà mangiata, inizierà la vera vita coniugale. Può essere fatta di felicità, ostacoli, ma anche momenti piuttosto intensi, in cui non ti devi tirare indietro: come testimone di nozze, rimarrai un punto fondamentale nella vita degli sposi. Non averne paura, però, non significa che dovrai fare chissà cosa in futuro.

Se vedrai la tua amica o amico in difficoltà a impegnarsi nel matrimonio, dai una mano, una parola gentile, fai sentire che la tua presenza, anche se invisibile, può fare la differenza. Basta molto poco per sostenere qualcuno, non sono sempre necessari grandi gesti, che magari addirittura possono risultare stucchevoli. Anche una telefonata è sempre gradita: dopotutto, questi sono i cardini di una buona (ed eterna) amicizia.