Come programmare una vacanza davvero rilassante con tutte le tue amiche

È il momento di organizzare una vacanza rilassante con le tue amiche! Vuoi sapere come metterle tutte d'accordo e programmare ogni cosa nel dettaglio per dei giorni di puro relax? Ecco qualche consiglio!

Un weekend al mare o in montagna con le amiche, o magari alla scoperta di una capitale europea: relax puro, visite culturali o shopping? Se vuoi trascorrere un periodo di vacanza rilassante con le amiche, la meta potrebbe non essere così importante. Conta, piuttosto, la giusta compagnia per staccare la spina dalla quotidianità e prendersi cura di se stesse.

Ecco qualche suggerimento utile per programmare una vacanza, che sia solo di qualche giorno o di diverse settimane, compatibilmente con le ferie e le disponibilità economiche di tutte. Dalla meta alla tipologia, dalla durata alle attività da includere, non ti resta che scegliere l'opzione più adatta e... prenotare!

Stabilisci il budget

Si parte sempre dal lato economico, determinante ai fini della buona riuscita della vacanza stessa. Il budget è infatti il fattore che ti porta a scegliere tra una vacanza low cost ed una ben più dispendiosa. Non significa che non puoi partire per le vacanza se hai a disposizione solo poche centinaia di euro: ti stupirà scoprire che anche una vacanza low budget può essere perfetta per te e per le tue amiche.

Il budget stabilito andrà ad influire inevitabilmente sulla meta della vostra vacanza e sulla tipologia di alloggio da preferire. Puoi scegliere un hotel vista mare a 5 stelle se le tue tasche te lo permettono; in alternativa dovrai cercare un appartamento in affitto un po' più distante dalla spiaggia o dal centro della città d'arte che hai deciso di visitare: si tratta solo di scendere a patti con le tue finanze per non rinunciare al comfort.

Non rinunciare al comfort

Se stai pianificando una vacanza rilassante con le amiche vuol dire che non sei disposta a rinunciare al comfort. Qualunque sia il budget che avete a disposizione, nulla vi dovrà portare a rinunciare alle comodità che desiderate. Tutto sta nel concepirle.

Cosa significa per voi comfort? Se vuoi trascorrere qualche giorno in piscina, potrai optare per un hotel di lusso con piscina all'interno oppure per una casa vacanze con uso piscina. I prezzi saranno molto diversi, ma il risultato praticamente lo stesso.

Se la tua idea di comfort passa per terme e spa, puoi decidere di alloggiare direttamente all'interno della struttura, oppure di prenotare all'esterno, magari poco lontano dal centro se hai a disposizione l'automobile.

Il comfort è alloggiare al centro di una città d'arte italiana o europea? Allora dovrai cercare uno spazio idoneo alle tue tasche, posizionato tra le strade più turistiche.

Scegli il periodo e la durata

Il periodo e la durata della vacanza impattano sicuramente sul relax. Se vuoi pianificare una vacanza rilassante con le amiche, le prime domande a cui dovete rispondere tutte, dopo aver stabilito il budget e la tipologia del viaggio, sono quelle relative al periodo e alla durata.

In base a queste due informazioni, infatti, potrai poi decidere tutto il resto. Non è necessario avere settimane intere di ferie a disposizione, né migliaia di euro da investire nelle vacanze se non puoi permetterlo.

Scegliere il periodo della vacanza, nello specifico significa scegliere tra alta e bassa stagione. Considera che spostarsi in alta stagione significa trovarsi in luoghi molto affollati, da evitare se la tua idea di relax non va in questa direzione.

La durata della vacanza è fondamentale e ti deve consentire di riposarti dopo il viaggio affrontato per raggiungere la tua meta e poi di rilassarti con le amiche.

La meta perfetta

La meta perfetta esiste e, quando si parla di una vacanza rilassante con le amiche, va scelta in base ai punti di questa guida. Non ha senso infatti scegliere una meta estera se hai a disposizione pochi euro e pochi giorni di ferie: opta piuttosto per una località più vicina e comoda da raggiungere per goderti qualche giorno di riposo assoluto dimezzando lo stress degli spostamenti.

La meta perfetta, in questo caso, è quella che va incontro alle necessità di tutte e che vi assicura qualche giorno di relax, senza che lo stress del viaggio porti via la metà del tempo delle vostre ferie. Se tu e le tue amiche potete concedervi almeno 7 giorni liberi, puoi valutare una vacanza all'estero o in una località che costringa anche a 4-5 ore di viaggio. Avrete poi tutti gli altri giorni per rilassarvi!

Se la vacanza si concretizza invece in un solo weekend, ti sconsiglio di scegliere posti particolarmente scomodi da raggiungere o lontani: evita di sprecare ore preziose di relax nel viaggio e scegli qualche giorno in una spa o in una città d'arte più vicina, una località balneare o montana più comoda. In base alla meta, ti potrà essere utile qualche consiglio per preparare la valigia.

Organizza tutto nei dettagli

Lo stress si previene con l'organizzazione precisa e puntuale di ogni singolo dettaglio della vacanza rilassante con le amiche. Non solo le singole attività da svolgere insieme giorno per giorno ma anche pianificare il viaggio, comprare i biglietti con largo anticipo, prenotare eventuali escursioni prima di partire e organizzare tutto in modo da non doverci pensare in vacanza.

Rilassarsi in vacanza significa (anche) non dover pensare a tutte quelle cose pratiche quotidiane, che dovrai aver già risolto prima di partire! E non pensare al lavoro mentre sei in vacanza!