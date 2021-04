5 idee per fare delle dirette perfette su TikTok

C on i suoi oltre 700 followers in tutto il mondo, TikTok è uno dei social network più apprezzati del momento. Ma siamo davvero sicure di usarlo nel modo giusto? Vediamo insieme come realizzare delle dirette davvero impeccabili!

Le dirette su TikTok è certamente il metodo più efficace per attirare l’attenzione del pubblico e ottenere più followers, ma deve essere fatto nella maniera corretta.

In questi suoi primi anni online, TikTok ha saputo catalizzare su di sé l’interesse di brand, celebrità e influencer, ma anche di persone comuni che si sono appassionate alle molteplici potenzialità del social network, scegliendolo come piattaforma preferita.

Come avrai già capito, non è sufficiente premere sul pulsante per avviare la diretta, ma è fondamentale che tu segua una serie di passaggi per realizzare un live che possa catturare l’attenzione del pubblico, dei visitatori e dei followers. Realizza sempre contenuti di qualità e in linea con il tuo profilo. Non sai come fare? Niente paura. Ecco 5 idee per realizzare delle dirette incredibili!

Partecipa alle sfide

La tendenza a creare e partecipare alle sfide è sempre più diffusa. Sono passati molti anni da quell’Ice Bucket Challenge che aveva intrattenuto il mondo: perché non provare a incrementare il pubblico del tuo account con una sana competizione online?

Il mondo di TikTok pullula di sfide, spesso affrontate anche dalle celebrities. Devi stare attenta, però, agli obiettivi di destinazione e sceglierne una che sia in linea con il tuo profilo. Prendine una che ti piace e inizia! Incoraggia i tuoi followers a unirsi a te servendoti degli hashtag, generali o legati a un marchio particolare.

Avvia una sessione di domande e risposte

Con l’ampliamento del pubblico, diventa importante curare il profilo e renderlo interessante per i tuoi followers. Puoi organizzare un meeting online e condividere alcune opinioni, aprendo alle domande in tempo reale. In questo modo, puoi rafforzare il rapporto con i tuoi seguaci e costruire delle relazioni che ti faranno acquisire autorevolezza.

Mostra il dietro le quinte

Oltre alla creazione di contenuti speciali, prova a mostrare tutta la fase di lavorazione del tuo live. Potrai così coinvolgere i tuoi follower nel dietro le quinte delle tue dirette e trasformarlo in un momento divertente e ricco di interazioni. Quindi, in questo modo:

Aiuti il pubblico a sapere qualcosa in più di te;

Costruisci un rapporto di fiducia;

Attiri più persone interessate ai tuoi contenuti.

Inoltre, consentendo al tuo pubblico di entrare nella tua quotidianità di tiktoker, puoi ridurre significativamente il tempo tra la pubblicazione dei tuoi contenuti e incuriosire sempre di più i tuoi follower sul prossimo video in arrivo.

Il making of è un buon modo per mantenere alto l'interesse e invitare il pubblico a seguire il tuo account e le dirette che hai pensato per loro.

Organizza interviste e collaborazioni

Tra i tanti modi per attirare più pubblico, quello delle collaborazioni è sicuramente il più efficace. Organizza il progetto in modo accurato e analizza i tuoi seguaci, così da andare incontro alle loro esigenze.

Realizza una diretta che abbia un argomento interessante per chi ti guarda, scegliendolo tra i target del tuo profilo. Alla fine del tuo live, puoi concludere con una call to action e far visualizzare i contenuti presenti sul tuo account.

Crea contenuti unici

Condividi contenuti creativi e unici, anche quelli che possono sembrare un esperimento. Le persone sono spesso interessate a essere coinvolte in dei progetti in divenire e che lascino un dubbio sul risultato. Non avere paura di condividere qualcosa che sembri strano, il tuo account deve essere straordinario! Lanciati nella sfida da cosplayer come una vera celebrità, scegliendone alcune che conosci a fondo o che abbiano saputo ispirarti.

Non tralasciare l’argomento culinario, da sempre tra i principali temi seguiti dal pubblico. Inoltre, è anche un buon modo per trascorrere del tempo in un’atmosfera informale e che possa coinvolgere i tuoi followers. Sei una maga dei piatti vegani? Bene, allora condividi le tue conoscenze. Non devi essere necessariamente una chef provetta: è sufficiente che tu sia un punto di riferimento per il tuo pubblico. Cucina e assaggia, divertiti e coinvolgi i tuoi followers in ogni passaggio della ricetta.

Come realizzare le dirette su TikTok

Ora che conosci tutti i trucchi per creare delle dirette perfette, non ci resta che fare un rapido riepilogo di tutto quello che dovrai tenere a mente prima di lanciarti nel magico mondo del live. Ricorda che le dirette TikTok sono riservate agli utenti che rispondano a determinati requisiti.

Per prima cosa, TikTok impone un limite di età. Non sono possibili le dirette per i minori di 16 anni. In più, non è consentito il live per i profili con meno di 1000 followers. Nel frattempo, se ancora non possiedi queste caratteristiche, puoi allenarti per realizzare dei contenuti straordinari da condividere quando sarà il momento.

Ecco un riepilogo di quello che puoi proporre nelle tue prossime dirette TikTok, che saranno da vera influencer!

