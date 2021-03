8 app che migliorano la sicurezza del tuo telefono

D al monitoraggio del traffico dati, alla videocamera per spiare il cucciolo in salotto, all'antivirus più potente. Ecco come avere uno smartphone sicuro con poche app.

Come proteggere lo smartphone da virus ed accessi non autorizzati? Android e IOS sono entrambi in continua evoluzione per essere più sicuri e proteggere la privacy degli utenti, ma ciò non significa che possa essere necessario avere qualche app sviluppata ad hoc per proteggere i dati contenuti nel telefonino. Esistono diverse app che migliorano la sicurezza del tuo telefono, evitando le opzioni antivirus e VPN standard per offrirti alcune utilità meno conosciute che possono davvero fare la differenza sulla protezione di tutti i dati. In questo articolo le migliori app per gestire le finanze.

Jumbo

Le impostazioni sulla privacy dei social network sono difficili da capire e cambiano di continuo, ma Jumbo può fare da "bodyguard" personale quando si tratta di assicurarsi di non condividere più di te stesso di quanto desideri. Può anche aiutarti a mantenere i tuoi account social bloccati. L'app è collegata direttamente ai tuoi account social online, e svolge una varietà di azioni utili: può eliminare automaticamente i tuoi vecchi tweet, impedire a Google di raccogliere informazioni non autorizzate su di te, limitare la personalizzazione degli annunci su Facebook, e molto altro ancora. Tutti i dati di cui esegui il backup o elimini con Jumbo, vengono quindi bloccati sull'app e il servizio non offre alcun modo per esportarli per l'utilizzo in altre app. Jumbo è disponibile sia per Android che iOS.

GlassWire

GlassWire svolge la funzione di controller: tiene d'occhio l'utilizzo dei dati delle app consentendoti di monitorare quali delle app sul tuo smartphone stanno utilizzando la maggior parte dei dati (sia in termini di upload che di download). Ti avvisa in tempo reale quando una nuova app inizia a usare dati. Se la preoccupazione di terminare i giga previsti dal tuo piano tariffario si presenta ogni mese, e sei lontano dal Wi-Fi a casa, o se vuoi assicurarti che alcune app non inviino dati quando non dovrebbero, GlassWire può aiutarti. All'interno dell'app è disponibile anche un firewall integrato. GlassWire è disponibile per per Android.

Fing

Tutti i dispositivi connessi alla rete domestica sono della tua cerchia famigliare o anche i tuoi vicini utilizzano la tua banda larga? Fing può dirti esattamente cosa c'è sulla tua rete in un dato momento, il che è utile per la risoluzione dei problemi e per mantenere sicuro il Wi-Fi domestico. Ha anche molte altre funzioni particolarmente utili: Fing controllerà la velocità della connessione web, riuscirà persino ad intercettare la presenza di telecamere nascostein una stanza, ti avviserà di eventuali interruzioni della connessione Internet, ti informerà dei nuovi dispositivi che si connettono alla tua rete. Fing è disponibile sia per Android che iOS

Alfred Home Security Camera

Vuoi tener d'occhio il bambino nella sua cameretta mentre gioca o dorme? Oppure il cucciolo appena arrivato a casa potrebbe distruggere il divano mentre sei al lavoro e vuoi goderti lo spettacolo dal telefonino? Con l'app giusta puoi riutilizzare un vecchio telefono o tablet come se fosse una videocamera di sicurezza. Alfred Home Security Camera rende facile impostare e configurare il sistema di videosorveglianza casalingo in poco tempo. Ovviamente avrai bisogno di più di un dispositivo qui, uno per registrare video e un altro per guardare il feed ovunque ti trovi, ma Alfred offre tutte le funzionalità di cui hai bisogno, incluso il rilevamento del movimento, a due vie audio e una sirena incorporata. Alfred Home Security Camera è disponibile sia per Android che iOS

Norton App Lock

Le app di blocco con password aggiungono un ulteriore livello di sicurezza oltre alla schermata di blocco principale del telefono, che può tornare molto utile se condividi sempre il tuo dispositivo con un collega, il compagno o un bambino, perché tengono protette alcune aree del telefono. Norton App Lock è semplice da usare, è completamente gratuita e supporta PIN, password e modelli per lo sblocco delle app. Norton App Lock è disponibile gratuitamente per Android

Firefox Focus

Firefox Focus blocca annunci e tracker per impostazione predefinita, lasciandoti un'esperienza di navigazione veloce, sicura e per lo più non monitorata. L'app sicurezza del tuo telefonino cancellerà la cronologia di navigazione, le password memorizzate e i cookie dei siti con un solo tocco: è come avere accesso istantaneo a una modalità privata o in incognito ogni volta che si passa in linea. Firefox Focus è disponibile sia per Android che iOS (gratuito)

G Cloud Backup

Se cerchiamo un sistema affidabile e completo per fare il backup di tutto il telefono, la app che fa al caso vostro è G Cloud Backup. L'app offre uno spazio cloud di 10 GB in è possibile salvare ogni dato presente sul telefono, così da poterlo ripristinare velocemente in caso di reset in caso di virus. Se abbiamo bisogno di maggiore spazio per salvare altri dati, poi, possiamo anche usufruire dell'abbonamento mensile così da ottenere spazio illimitato. G Cloud Backup è disponibile gratuitamente per Android.

Safe Securuty

Altra app di scansione malware efficace per Android è Safe Security, scaricabile gratuitamente. Essa è probabilmente l'app antivirus più valida per Android, con una protezione in tempo reale come quella del computer, che protegge da ogni tipologia di virus noto, ma anche sconosciuto. In questa applicazione sono inclusi anche un localizzatore, un filtro chiamate spam, uno strumento per proteggere le app con password, e un sistema di pulizia automatica dei file inutili.