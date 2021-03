T utti non fanno altro che consigliare di usare Telegram, decantandone una presunta superiorità in fatto di privacy, ma perché? Le ragioni non mancano, eccole qui per te!

La privacy di questi tempi sembra solo un lontano ricordo. Allora perché tutti consigliano di usare Telegram al posto di altre app, come la più inflazionata Whatsapp o la più nuova Signal? Dipanare la matassa di domande che ti vengono in mente ogni volta che si parla di tecnologia non è proprio semplice. Non tutte siamo esperte di privacy, crittografia e altre diavolerie del genere. Ma conoscerle è la chiave per chattare in tutta sicurezza, senza rischiare che la nostra privacy venga violata.

Telegram è una app che ha moltissimi vantaggi rispetto ad altre, tralasciando il fornitissimo catalogo di sticker e GIF che sarebbero già un ottimo motivo per usarla. Non deve essere un caso se è una delle app più scaricate al mondo. Ma perché devi usare Telegram se sei un po' "maniaca" della privacy? Ecco qualche punto che sicuramente stuzzicherà il tuo interesse.

Per Telegram la privacy è una vera missione

Il primo passo per capire perché usare Telegram sia la scelta ideale in fatto di privacy è leggere la sua mission. L'azienda - come spiega nel suo sito web ufficiale - è nata proprio per mettere al centro l'utente e la sua sicurezza. Al di là di dare la possibilità di risultare offline oppure nascondere l'ultimo accesso, che in fondo sono solo bazzecole, Telegram si pone da sempre l'obiettivo di proteggere i dati personali degli utenti, incluse le conversazioni che avvengono in chat.

Telegram nasce come progetto non commerciale e totalmente open source, motivo per cui da una parte puoi scaricarlo tranquillamente senza costi aggiuntivi mentre dall'altra ti offre un servizio di messaggistica veramente libero. Eliminando per giunta il rischio che tutti i tuoi dati finiscano in mano ad agenzie di marketing o a non ben precisati "terzi".

Telegram: protocolli di sicurezza e crittografia

Ok, starai pensando che a parole dicono tutti così e poi alla fine c'è sempre la fregatura dietro l'angolo. Quelli sulla privacy per Telegram non sono soltanto bei discorsi per attirare nuovi utenti e basta guardare un po' più da vicino il suo funzionamento per capirlo. Cercheremo di spiegarlo in modo semplice, anche per chi magari non mastica proprio bene la materia.

Perché in un paragone con altre app (come Whatsapp) Telegram ne esce sempre vincitrice ed è quella che tutti ti consigliano di usare? Prima di tutto Telegram si basa sul protocollo MTProto, cosa che garantisce al contempo sicurezza, affidabilità e velocità. Poi c'è un altro punto essenziale: ben due livelli di crittografia. Da una parte c'è la crittografia server-client (usata nelle chat private e di gruppo), dall'altra la crittografia client-client (usata nelle chat segrete, che vedremo in seguito).

Ma in soldoni cosa significa tutto questo? Molto semplicemente tutti i dati che scambi in chat con qualcuno (anche i media e i file) sono tutti crittografati nella stessa maniera. E come se non bastasse Telegram non li conserva in un server accessibile a chiunque, ma li disperde in tantissimi data center posizionati in ogni parte del globo. In parole povere, vuol dire che è impossibile accedere ai tuoi dati.

Puoi rendere il tuo numero di telefono invisibile

La crittografia di Telegram è già un ottimo motivo per decidere di usare questa app, ma anche a livello pratico ci sono delle belle sorprese. Sapevi che Telegram ti permette di messaggiare senza mostrare il tuo numero di telefono? Ebbene sì, questa è una scoperta da dieci e lode.

Quando usi Telegram non sei costretta a mostrare il tuo numero di telefono a tutti. Le impostazioni di default lo rendono visibile solo alle persone che hai in rubrica, ma se vuoi renderlo inaccessibile anche a loro puoi farlo (basta modificare le impostazioni della privacy).

Telegram ti dà la possibilità di impostare uno username, con il quale puoi risultare visibile nelle ricerche di tutti gli utenti della app. Non è un obbligo e, anzi, se non vuoi essere rintracciabile nemmeno in questo modo puoi proprio evitare di scegliere lo username.

Puoi eliminare i messaggi (senza lasciare traccia)

Hai presente quella cosa fastidiosissima di Whatsapp, quando elimini un messaggio inviato per sbaglio o magari con un errore ortografico (o semplicemente perché ci hai ripensato) e resta lì in bella vista, anche per l'altro utente, un avviso a caratteri cubitali? Se ancora ti stai chiedendo perché sia un bene usare Telegram, questa opzione ti piacerà parecchio.

Telegram tiene molto alla privacy dei suoi utenti, ma allo stesso modo cerca di facilitargli la vita evitando situazioni "spiacevoli". Nel caso che abbiamo visto poc'anzi, ad esempio, ti consente di cancellare uno o più messaggi inviati a qualcuno senza alcun problema o limite. E soprattutto senza lasciare alcuna traccia!

Questo vale anche quando vuoi cancellare i messaggi in una chat di gruppo (ma puoi farlo solo con i tuoi). Come se non bastasse puoi liberarti dell'intera cronologia delle chat di gruppo eliminandone messaggi e contenuti. Ok, ma questo cosa c'entra con la privacy in sé? A questo punto ti direi di proseguire nella lettura.

Telegram ti consente di avviare chat segrete

Ed ecco la bomba: con Telegram puoi avviare le chat segrete. A differenza di quelle "normali", le chat segrete utilizzano la crittografia end-to-end che attualmente è il protocollo di sicurezza più inaccessibile che ci sia tra le app. Quando leggi questa scritta in una chat, vuol dire che tutti i messaggi che invii e ricevi sono visibili solo ed esclusivamente da te e dal tuo interlocutore. Nessun altro può accedervi in alcun modo!

Il livello di protezione e segretezza di queste chat si evince anche da un altro particolare non da poco. Puoi fare una prova: se cerchi di inoltrare un messaggio da una chat segreta a una chat classica, Telegram te lo impedirà. Altra cosa importante, i contenuti delle chat segrete restano memorizzati sul dispositivo e non sul cloud di Telegram. Quindi anche se qualcuno accede malauguratamente con il tuo username o col tuo numero di telefono su un altro smartphone, pc o tablet non potrà vederli in alcun modo.

Puoi ordinare ai tuoi messaggi di autodistruggersi

E qui concludiamo il nostro piccolo excursus su Telegram e la sua grande passione per la privacy con una vera "chicca". Sì, hai letto bene. Con Telegram puoi ordinare ai tuoi messaggi di autodistruggersi impostando un timer che si attiva non appena il destinatario li legge. E naturalmente si cancellano sia dal tuo che dal suo dispositivo.

C'è solo un piccolo particolare che non devi dimenticare. Il timer si può impostare solo per i messaggi di testo nelle chat segrete, mentre in quelle normali puoi far autodistruggere media e file ma non messaggi di testo.