B ilanci famigliari, registro di spese, bollette, cene e viaggi. Come risparmiare e sapere quanto spendi con un click

Bilancio famigliare o personale a portata di smartphone? Aiutati con una semplice app a tenere sotto controllo le spese di casa, i costi delle bollette e gli extra come cene, shopping o viaggi. Anziché annotare tutto su carta -perdendo inesorabilmente fogli e post it - o compilare infiniti fogli di calcolo al pc, scaricate l'app giusta e saprete quanto state spendendo. E quanto potreste risparmiare. Ecco alcune valide app per gestire i soldi, gratuite per iPhone e per Android, sviluppate per organizzare le voci di spesa e capaci di creare dei report e dei grafici in modo automatico sui vostri bilanci.

Monefy

Tra le migliori app da provare per gestire soldi e spese personali c'è Monefy, tutta in lingua italiana a parte il nome stesso, disponibile per Android e per iPhone. Installando questa applicazione si potranno avere sotto controllo le spese di casa, registrare i guadagni e fissare un budget in modo da sapere quanto si può spendere ogni mese e quando abbiamo risparmiato nel mese precedente (verrà segnano come risparmio o perdita nel bilancio del nuovo mese). L'app consente di realizzare dei report di semplice fruizione, con cui controllare le spese e i guadagni. E' ultra personalizzabile nelle icone e nelle categorie -alcune presenti di default, altre da creare a piacere. C'è inoltre un widget sullo schermo che consente di aggiungere al volo le spese e i guadagni senza dover necessariamente aprire l'app. I conti sono al sicuro e protetti: il sistema di protezione via PIN e controllo biometrico e il sistema di backup automatico su Google Drive o iCloud consentono di salvare una copia dei nostri bilanci e ripristinarla nel caso in cui si cambi il telefonino.

GoodBudget

Una app molto utile per gestire soldi e spese personali anch'essa disponibile per iPhone e per Android. Con GoodBudget potrete gestire correttamente tutte le entrate e uscite in modo da fissare un budget mensile con i limiti di spesa che verranno segnalati subito, tramite allert, così da sapere quando fermarsi o limitarsi con le spese allo stretto indispensabile, e per le diverse categorie. Graficamente l'app si presenta particolarmente dettagliata e sincronizza i dati dell'account online in modo, se lo vogliamo, da creare e gestire anche un unico budget da condividere anche con altri familiari o amici fidati.

Oval

Disponibile sia per iOS che Android, Oval funziona come una sorta di salvadanaio sullo smartphone grazie al quale possiamo accumulare risparmi, monitorare e controllare le spese, e investire. Questa app consente di mettere da parte soldi ogni settimana in base alle proprie esigenze di risparmio e alle proprie abitudini. Potrete investire i vostri risparmi: nell'app sono disponibili tutte le informazioni per prendere decisioni informate sui prodotti finanziari disponibili per gli utenti come Facebook e Instagram business. C'è una sezione dedicata agli investimenti in cui trovare diversi prodotti finanziari e determinare la somma da investire ogni settimana.

Expensify

E' una app davvero completa per gestire ogni entrata o uscita dal conto corrente bancario (senza dover aprire mai l'app della banca). Disponibile per Android e per iPhone/iPad, l’applicazione semplifica la registrazione per ogni voce di spesa. Grazie allo SmartScan integrato, è possibile scattare foto a scontrini e bollette e lasciando all'applicazione il compito di trascrivere le cifre e le informazioni, così da poter archiviare le nostre spese in un click. Ovviamente è possibile gestire le spese e aggiungere le entrate manualmente, inserendole nelle varie categorie presenti. C'è anche la funzione report per verificare l'andamento dei conti o del budget e capire come e dove si può risparmiare. L'app si può usare anche dal PC sul sito web.

Expense Manager

Altra app molto professionale per gestire i nostri soldi è Expense Manager, scaricabile per Android e per iPhone/iPad. Molto chiara e dettagliata, è una sorta di registro digitale: è possibile aggiungere le varie spese sostenute in modo da avere conto della situazione finanziaria personale e quanto sarà necessario risparmiare se si superano certi limiti (da impostare a piacere). L'app fornisce un elenco di spese comuni e varie categorie anche con modelli precompilati. Le funzioni più utili: la gestione di più conti, memorizzare le foto, widget per la schermata iniziale di Android e per la schermata specifica di iPhone.

Mint

Semplice, alla portata anche delle meno tecnologiche. Una delle applicazioni più apprezzate nel settore della gestione dei bilanci personali è sicuramente Mint. Disponibile su Google Play, Mint è gratuita e molto pratica. Consente di tenere traccia di tutti i soldi in entrata e in uscita. L' interfaccia è molto intuitiva e semplice, e non è richiesta alcuna carta di credito per utilizzarla.

Spese Giornaliere

Altra app semplice e alla portata di tutti per gestire soldi e spese personali scaricabile per Android e per iPhone/iPad. Facile da usare, è l'ideale per chi non ha voglia di stare dietro ad applicazioni troppo complicate e multi funzione. E' una app basica per chi vuole soltanto un modo veloce per tenere i conti dei soldi spesi e creare un budget mensile di riferimento. L'app permette anche di gestire le finanze personali e gestire conti correnti e carte di credito separatamente, così da sapere sempre dove abbiamo speso determinate cifre.