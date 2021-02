A Star is Born arriva su Netflix a San Valentino, per una serata ad alto tasso di sentimento. Ma siete sicure di conoscere proprio tutto ciò che riguarda questo bellissimo film?

Ci ha fatte emozionare, ci ha fatte piangere, ci ha fatte sospirare: A Star is Born è uno di quei film che riesce a scalfire anche i cuori più duri, riscaldando l'anima e stregando il pubblico.

Non a caso, Netflix lo ha scelto come cavallo di battaglia per il giorno di San Valentino: rivederlo è sempre un piacere. Eppure scommettiamo che anche le fan più accanite non conoscono almeno una di queste 10 curiosità sorprendenti sul film. Pronte a mettervi alla prova?

La prima scena è stata girata in un solo ciak

La musica influisce sulla nostra vita e Bradley Cooper lo sa benissimo. Per questa ragione A Star is Born si apre con una scena in cui canta. Ciò che non tutti sanno è che quella stessa scena è stata girata dal vivo durante un Festival di musica country del 2017 a Indio, in California.

Cooper si è aggiudicato un posto al Festival ed è riuscito a convincere la troupe a riprendere l'esibizione: ha cantato esattamente ciò che si sente in apertura, senza bisogno di un altro ciak, in soli 10 minuti. Un vero talento!

Beyoncé doveva interpretare Ally

Anche se Bradley Cooper ha sempre e fortemente voluto Lady Gaga al suo fianco, i produttori di A Star is Born, all'inizio, facevano orecchie da mercante. Il motivo? Nella loro mente la parte di Ally doveva andare a Beyoncé.

La Knowles, però, ha deciso di dare forfait, sulla carta per due motivi: in primis era incinta, e poi voleva dedicarsi alla sua carriera musicale. Il motivo non ufficiale, invece, avrebbe a che fare con la quantità di battute che Ally doveva dire nella prima stesura della sceneggiatura: troppo poche per dare credito al progetto.

A Star is Born doveva essere diretto da Clint Eastwood

Quando A Star is Born è entrato in fase di sviluppo, nel 2011, non si era pensato solo a Beyonce come protagonista: alla regia, infatti, doveva esserci Clint Eastwood.

Non solo: per il protagonista maschile sono stati presi in considerazione numerosi attori, tra cui Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Will Smith, Tom Cruise e Christian Bale.

La produzione è stata ritardata per via delle trattative in sospeso con Beyoncé e, alla fine, Eastwood è passato ad altri progetti. Ciò ha spianato la strada a Bradley Cooper per il suo debutto alla regia.

Lady Gaga ha preso in giro Bradley Cooper

Cooper ha praticamente tormentato i co-produttori per dare la parte a Lady Gaga. Tuttavia, la cantante non è stata "onesta" con Cooper, almeno all'inizio.

In uno dei loro primi incontri con i produttori, Cooper ha chiesto a Gaga di presentari senza trucco, ma la cantante ha comunque indossato un velo di fondotinta per nascondere alcuni difetti.

Cooper, però, se n'è accorto subito e l'ha costretta a pulirsi il viso con una salvietta e dicendole che era bellissima anche così.

Molti dialoghi tra le drag queen sono improvvisati

La scena con le drag queen è bellissima anche perché è praticamente naturale. Le protagoniste avevano in effetti un copione da seguire, ma quando Cooper ha visto come interagivano ha chiesto loro di andare a ruota libera.

Alla fine, la maggior parte della sceneggiatura originale è stata scartata a favore dell'improvvisazione. D'altronde, le due drag queen non erano certo alle prime armi: si tratta di Willam Belli e Shangela Laquifa Wadley, entrambe nate alla corte di RuPaul's Drag Race.

Il cane nel film è di Bradley Cooper

Anche i quattro zampe vogliono la loro parte! E, in effetti, quando A Star is Born è uscito al cinema il cane che Ally prende per Jack ha fatto sciogliere il cuore del pubblico.

Il piccoletto però non è un cane qualsiasi: si tratta dell'amato quattro zampe di Cooper, Charlie. Anche il suo nome è importante: è dedicato al defunto padre di Bradley, Charles Cooper.

Lady Gaga ha rischiato di perdere i capelli

A Star is Born non è stato girato in ordine cronologico. Ciò significa che Lady Gaga ha dovuto vestire i panni di Ally in modo non sequenziale, trovandosi a decolorare i capelli e a ricolorarli a cadenza quasi regolare.

La cantante ha fatto "avanti e indietro" dal bruno al biondo, passando per il rosso. Questo, però, ha fatto sì che la sua chioma divenisse sempre più sciupata e che alcune delle sue ciocche cominciassero a cadere.

Gaga ha dunque insistito per cominciare a indossare delle parrucche e, di fronte al disastro tricologico, la produzione l'ha accontentata.

Bradley Cooper ha imparato a suonare la chitarra

Per rendere più veritiero e completo il suo ruolo, Bradley Cooper ha deciso di imparare a suonare la chitarra. Per farlo si è rivolto al figlio di Willie Nelson, Lukas Nelson.

Il percorso è stato tutto fuorché semplice: i due si sono visti ogni sera per un anno nel seminterrato di casa di Bradley. Cooper ha rivelato di aver armeggiato con la chitarra fino all'ossessione e di aver osservato Lukas anche per imitarne le movenze sul palco.

La migliore amica di Gaga è morta nel giorno dell'ultima canzone

Forse questa è una delle curiosità più strazianti di A Star is Born. Chi ha visto questo film d’amore sa bene come finisce e sa quanto la canzone I'll Never Love Again sia al contempo triste e straordinaria.

Purtroppo c'è un drammatico perché dietro all'esibizione strappalacrime di Lady Gaga: la sua migliore amica Sonja Durham era malata di cancro durante le riprese di A Star Is Born, in fase terminale.

È morta proprio il giorno in cui Gaga ha girato la scena e interpretato I'll Never Love Again. L'attrice è arrivata sul set devastata e la sua esibizione ha lasciato di stucco l'intera troupe.

Lady Gaga e Bradley Cooper hanno sfruttato la loro alchimia

Chiudiamo con una curiosità con i fiocchi. Tra Lady Gaga e Bradley Cooper c'è chimica, ce ne siamo accorti davvero tutti. I due hanno capito di avere un legame forte, che prescindeva dal film che volevano girare.

Preso atto della cosa, i due hanno sfruttato questa attrazione mentale e questo magnetismo per convincere i co-produttori del fatto che la loro coppia avrebbe bucato lo schermo.

Hanno fatto un provino cantando insieme, guardandosi negli occhi e accarezzandosi. Il risultato lo conosciamo bene!