10 abitudini sane che ti faranno sembrare sempre più giovane

P er rimandare un’immagine più giovane esistono semplici buone abitudini da mettere in pratica

Se fermare realmente la lancetta dell’orologio è impossibile, per mantenere un aspetto più giovane sono tantissime le azioni che si possono compiere nel quotidiano. Scopriamo le più importanti.

Fai attenzione all’alimentazione

Esistono cibi che, più di altri, aiutano nell’intento di farti sembrare più giovane a lungo.

L’uva ad esempio, così come prugne, frutti di bosco e pere, è ricca di sorbitolo, una sostanza che attira l'acqua aiutando la pelle ad assorbirla e a trattenerla.

Fondamentali gli antiossidanti e le vitamine A e C, che combattono i radicali liberi, aiutandoti a mantenere un aspetto più giovane. Le diete ricche di antiossidanti possono anche aiutare ad arginare i danni causati dal sole e dall'ambiente. Via libera quindi ad arance, fragole, mirtilli, peperoni e spinaci.

In generale, il consumo di frutta e verdura porterebbe a un miglioramento della pelle, in particolar modo prediligendo quella a foglia verde ricca di vitamina K o i pomodori, nei quali il licopene protegge dai raggi UV.

Il pesce azzurro come il salmone, invece, è ricco di DMAE (dimetilaminoetanolo), un composto che aumenta il tono muscolare. Ingrediente indispensabili di molte creme per pelli mature, può essere integrato in modo migliore mangiando pesce azzurro due volte a settimana.

Infine, non dimenticare le proteine. La nostra massa muscolare magra è costituita da proteine, quindi assumerne a sufficienza nella dieta può aiutare a mantenersi in forma e a rallentare il processo di invecchiamento.

Cura i capelli

Con l'avanzare dell'età, i nostri capelli cambiano e spesso diventano più ruvidi e crespi.

Per sentirsi sempre in ordine e avere un aspetto più giovane, limita l’uso di piastre e usa regolarmente maschere e balsami per combattere la secchezza. Anche il taglio da scegliere è molto importante. Con il passare degli anni, per dare al viso un’aria più giovane meglio sbarazzarsi delle chiome lunghissime e puntare su acconciature medio corte.

Punta sullo sguardo

Gli occhi parlano a qualunque età e farne un punto di forza quando gli anni aumentano è sicuramente una strategia vincente per sembrare più giovane.

Per quanto riguarda il make-up, punta su ombretti dai colori il più possibile neutri come champagne perlato, marrone chiaro, quarzo o tortora. No a glitter o brillantini.

Per alleggerire lo sguardo assottiglia la linea di eyeliner e sostituisci il nero con il marrone cioccolato. Evita la matita nella rima inferiore.

Infine, mantenere le sopracciglia ben curate e modellate aiuta a incorniciare il viso e ad attirare l'attenzione sugli occhi.

Detergi e nutri la pelle

La fase più importante della skincare giornaliera è la detersione. Regola che vale più che mai se si vuole mantenere nel tempo un aspetto più giovane.

Attenzione però a compiere questo passaggio con attenzione. Bandisci il sapone normale che può seccare la pelle ma scegli un detergente gel o schiumogeno in linea con le caratteristiche della tua. Dopo questa fase, applica sieri anti age e una buona crema idratante, mattina e sera.

Infine, quando esci non dimenticare di proteggerti dai danni dei raggi UV, applicando una crema con SPF anche in inverno.

Non trascurare le mani

Tra le prime parti del corpo a mostrare i segni dell’età ci sono le mani.

Per contrastare l’invecchiamento, usa regolarmente una buona crema idratante mani. Se il loro colorito ti appare spento illuminale esfoliandole con una maschera fai da te a base di sale marino e succo di limone.

Fai esercizio

Lo sport è fondamentale per mantenere il corpo in forma e più giovane, tanto che uno studio ha dimostrato che l'esercizio fisico regolare possa rallentare il processo di invecchiamento.

L’ideale sarebbe allenarsi quasi tutti i giorni della settimana, ma anche quattro volte può essere sufficiente, combinando esercizi cardio ad altri di resistenza per i muscoli e flessibilità.

Indossa il reggiseno giusto

La forza di gravità prima o poi colpisce tutte ma indossare indumenti intimi adatti possono aiutare a modellare la figura e a far sembrare la silhouette più giovane.

Una ricerca afferma che oltre l'80% delle donne indossi il reggiseno della taglia sbagliata, quindi la prossima volta che entri in un negozio di intimo fatti guidare nella scelta più adatta alle tue forme.

Bevi più acqua

Il corpo umano è formato principalmente da acqua e la nostra pelle è l'organo più grande, quindi per mantenerla carnosa e più giovane, ed evitare che sembri secca e opaca e crei rughe, è fondamentale rimanere idratati.

Bere con regolarità, quindi, è un’azione fondamentale da compiere, anche perché farlo può migliorare i livelli di energia.

Fuggi dallo stress

Molti studi hanno dimostrato che lo stress elevato invecchi le cellule, ma questa tendenza può essere invertita con cambiamenti nello stile di vita che diminuiscano il più possibile gli stati ansiosi e le possibilità di conflitto. Mantenere la calma disattiva gli ormoni dello stress come adrenalina e cortisolo e attiva le endorfine, gli antidolorifici naturali nel corpo, che aiutano anche a rimanere più giovane.

Bevi meno alcol

Questa regola dovrebbe valere sempre ma ancor di più con il passare degli anni, meglio non esagerare con l'alcol, visto che può disidratare la pelle e aumentare l'infiammazione, entrambi fattori che possono accelerare l'invecchiamento e conferire all’incarnato un aspetto secco e rugoso.