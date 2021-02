C on un cast tutto al femminile Addio al Nubilato è pronto a conquistare le appassionate di commedie. Niente storie d'amore, il fulcro della narrazione è il legame di amicizia tra le protagoniste riunite dopo anni per festeggiare l'addio al nubilato di Chiara.

Si ispira ad una piéce teatrale la commedia divertente con un team tutto al femminile che debutta su Amazon Prime il 24 febbraio. Addio al Nubilato è un film in esclusiva per gli abbonati di Amazon Prime che racconta di cinque donne legate da una profonda amicizia.

La trama di Addio al nubilato

Un gruppo di amiche con un forte legame che dura fin dall’infanzia si ritrova per festeggiare il matrimonio di una di loro. Addio al Nubilato è una commedia firmata dal regista Francesco Apolloni che debutta il 24 febbraio su Amazon Prime Video per gli abbonati. Le amiche, dopo circa vent’anni, si riuniscono in un albergo per poter festeggiare un traguardo importante come quello di un matrimonio.

La futura sposina è Chiara che una volta trasferita a San Francisco trova la sua fortuna e dopo vent’anni invita le amiche storiche per poter celebrare insieme l’addio al nubilato e poi il matrimonio. Eleonora, Linda e Vanessa si imbarcano subito correndo dall’amica certe di ritrovare il legame di sempre.

Chiara, la futura sposa, organizza una caccia al tesoro per il suo addio al nubilato e il tesoro da trovare sembra essere proprio l’amica trasferita a San Francisco. Nulla di politically correct accade in questo film che alterna tratti drammatici con altri volutamente trash e divertenti; nonostante tutto inizi in modo leggero il film procede rivelando tematiche importanti affrontando anche tensioni e rancori.

il cast tutto al femminile (o quasi)

Quattro protagoniste femminili simbolo del cinema italiano si uniscono facendo squadra in questa commedia che unisce sprazzi di divertimento a temi estremamente importanti. Il film che sembra strizzare l’occhio alla saga Una notte da leoni vanta un cast tutto femminile.

Chiara Francini e Laura Chiatti sono le protagoniste e hanno dichiarato un reale legame di amicizia e intesa che va al di fuori degli schermi; a completare il cast Antonia Liskova e Jun Ichikawa. Unico attore maschile presente è Adrian Gaeta che riesce a bilanciare il film evitando che possa diventare una commedia sessista dichiaratamente contro il mondo maschile.

Una commedia con protagonista l’amicizia

Addio al Nubilato è una commedia ma non di quelle forzatamente divertenti. Il film, con protagonista Laura Chiatti e altre attrici di talento, mette in primo piano l’amicizia e tematiche quotidiane tanto da riuscire velocemente a far provare un legame empatico con i personaggi.

La commedia estremamente realistica presenta un risvolto drammatico inaspettato che può essere affrontato solo attraverso un legame importante come quello dell’amicizia. Addio al Nubilato è il film con cui il talentuoso regista Francesco Apolloni porta sullo schermo un tema delicato come quello dell’infertilità troppo spesso taciuto.

I temi principali di Addio al Nubilato

Tra le battute più celebri già condivise dalle attrici protagoniste c’è “usate bene il tempo perché non sappiamo quanto ne avremo a disposizione”, questa frase pronunciata da Loredana Berté è il cuore della pellicola. La cantante che presta la sua voce per la colonna sonora vuole essere l’esempio di saper cogliere l’attimo senza diventare signore.

Quel non diventare signore che le amiche si erano promesse vent’anni prima e che la caccia al tesoro porta a riscoprire. Il primo tema importante è senza dubbio quello dell’amicizia femminile ma vengono trattati anche temi come il rapporto con l’uomo, la sessualità e la fertilità.

Il film è estremamente attuale tanto da trattare tematiche legate al digital come le chat di gruppo, i bitcoin e le emoji che sembrano nascondere un mondo di parole non dette. Altro tema importante trattato è quello della spiritualità che viene rappresentato da Akiko, una sorta di guru che snocciola metafore che portano le protagoniste alla riscoperta di se stesse.

Perché vedere Addio al Nubilato

Tra i motivi per vedere il film c’è il rovesciamento degli stereotipi femminili, le donne raccontate dal regista Apolloni sono sicure di sé, parlano di sessualità in modo esplicito e ricordano a tratti le protagoniste di Sex and the City. Amarezza e divertimento si mescolano in questa commedia diretta da Francesco Apolloni e con protagoniste Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa.

Addio al Nubilato è una commedia da vedere perché riesce a farci provare estrema empatia per le protagoniste tanto da riconoscerci in alcuni aspetti della loro vita, soprattutto perché in modo leggero quanto drammatico va a toccare tematiche delicate come l’infertilità. Con il motto “siamo senza paura” il gruppo di amiche porta avanti un legame di amicizia indissolubile che ci conquisterà.

Quando esce Addio al Nubilato

Tratto da una piéce teatrale il film Addio al Nubilato sembra strizzare l’occhio alla saga Una notte da leoni con protagonista un gruppo di amici che festeggia l’addio al celibato. Addio al Nubilato è una commedia al femminile che tratta temi decisamente importanti mescolati con attimi di leggerezza e per farlo sceglie un cast di attrici femminili incredibile. La commedia italiana sarà disponibile dal 24 febbraio sulla piattaforma Amazon Prime Video.