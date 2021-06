S ei stata vicina alla sposa dal momento in cui ha ricevuto la fatidica proposta e ora è arrivato il momento di organizzare il suo addio al nubilato. Non sai come fare? Niente paura: ecco i nostri consigli per una festa unica e… all’aperto!

Dimentica l’addio al nubilato per come l’hai sempre conosciuto. Se sei stata chiamata a organizzare questa festa, devi puntare su qualcosa di unico e che possa rimanere impresso nella mente della sposa e di tutte le sue partecipanti. Hai mai pensato di mettere in piedi qualcosa di speciale – e magari – all’aperto?

Inizia a lavorare su qualcosa che rispecchi i gusti e la personalità della sposa, oltre al resto delle sue invitate. Il tuo operato genererà delle aspettative ed è per questo che non ti devi far trovare impreparata.

Quest’occasione, infatti, può essere anche un banco di prova per testare le tue capacità organizzative e concepire qualcosa di veramente straordinario. Se non sai da dove iniziare, non avere paura: vediamo insieme 10 idee per un addio al nubilato all’aperto che potrebbero piacerti!

Relax con vista panoramica

Se quello che hai in mente non è una lunga nottata in discoteca, allora puoi puntare su qualcosa di completamente diverso e che incontri i gusti di tutti. Scegli una location che offra una SPA all’aperto con massaggi vista mare: il corpo e la mente sapranno come ringraziarti!

Ricorda anche che questa è una formula per poche e che potresti anche incontrare pareri negativi. Prima di organizzare, assicurati che la tua idea sia di gradimento per tutte e scegli un luogo da sogno, di quelli in grado di farti dimenticare – almeno per un momento – la complicata routine quotidiana.

Addio al nubilato tra natura ed ecologia

È una novità che sta diventando di tendenza, oltre a essere una facile soluzione per le tue richieste. La sposa ha bisogno di staccare un momento dai preparativi per le nozze e, quindi, quale soluzione migliore se non quella di farla tornare in contatto con la natura?

Scegli una soluzione che preveda un piano B e studiata nei minimi dettagli, perciò considerando anche il periodo in cui intendi organizzare l’uscita. Bicicletta e scampagnate sono un’ottima soluzione per un ultimo week-end con le amiche da nubili, ma considera anche che l’addio al nubilato potrebbe essere guastato da un’improvvisa ondata di maltempo. Scegli una struttura adatta a questo scopo, immersa nella natura, ma che vi tenga al riparo da eventuali inconvenienti.

Passeggiata culturale

Se la tua intenzione è quella di non far spostare troppo la comitiva, allora puoi sempre organizzare una passeggiata culturale tra le bellezze italiane. Studia il percorso a seconda della location che hai scelto e rendilo anche interessante, con racconti e aneddoti legati a quei luoghi e che le altre non conoscono ancora.

Puoi anche limitarti a una passeggiata tra le vie più caratteristiche delle grandi città d’arte italiane, nelle quali si trovano continui spunti e curiosità. Controlla la programmazione dei vostri luoghi di destinazione, magari con l’intento di incappare in una delle tante feste caratteristiche e godere delle prelibatezze gastronomiche del posto.

Via libera all’avventura

Si tratta di una grande festa prima del matrimonio e, quindi, perché non lasciarsi andare a un pizzo di follia. Non lasciare nulla al caso e documentati su tutti i tipi di sport che si possono fare all’aperto a seconda della stagione in cui dovrai organizzare la festa. Puoi spaziare dallo snowboard al wind surf, fino al arrivare al paracadutismo e al rafting, ma sempre in sicurezza.

Cerca una valida alleata per questa missione speciale, scelta tra le partecipanti alla festa, e stilate un piano d’uscita con il quale sarete in grado di stupire davvero tutte, compresa la sposa che non immaginerà mai cos’hai in mente per lei.

Caccia al tesoro

Sì, sembra un’idea antiquata ma è in grado di mettere d’accordo tutte. Da organizzare all’aria aperta, la caccia al tesoro è sempre una buona trovata per riunire i piaceri di tutte le partecipanti, soprattutto di quelle più competitive e spinte dal desiderio di successo.

Seleziona gli indizi per trovare il tesoro in modo che siano tematici e inerenti all’argomento delle nozze. La ricompensa potrebbe essere un bel dono per la sposa, da sfoggiare nel giorno del matrimonio o da conservare nel ricordo delle vostre notti brave!

Barca a vela

Se il matrimonio è in estate, con l’addio al nubilato che si terrà appena prima, allora non hai che l’imbarazzo della scelta. Se la sposa ama il mare, non potresti farle un regalo migliore di questo per la sua ultima festa da nubile, nella quale sarà accompagnata da tutte le sue più care amiche. Scegli un pacchetto che si adatti alle vostre esigenze e pensa anche a un luogo che la festeggiata ama particolarmente.

Picnic

Scegli un parco che vi piaccia e organizza il più classico dei picnic. Non dovrai preoccuparti di nulla. Esistono, infatti, dei servizi di catering preposti per questo tipo di eventi e che saranno in grado di prepararti il cesto dei sogni. Pensa anche di inserire qualche sorpresa per la sposa, magari anche piccante, ma senza cadere nei più tradizionali dei cliché.

Tea Party

All’aperto, con richiami orientali e con i profumi del tè matcha. Se la sposa e le invitate sono appassionate d’infusi e d’Oriente, quale migliore occasione per sfogare tutte le loro passioni? Potete anche farvi guidare in quest’esperienza o, addirittura, partecipare a una degustazione creata ad hoc per voi.

Meditazione

È un’esperienza che si lega alla precedente ma che si potrebbe fare anche come opzione aggiuntiva di una festa a matrice differente. Si tratta di qualcosa di unico, della scoperta di un mondo speciale che potrebbe piacere a tutte le partecipanti. Scegli l’angolo meditativo che meglio risponde alle vostre richieste e preparatevi per un incontro speciale con voi stesse!

Festa in terrazza

Le temperature elevate agevolano le feste all’aria aperta, soprattutto quelle a una certa quota. Organizza la festa di addio al nubilato in un’ampia terrazza, magari anche dotata di piscina, nella quale potrai anche proiettare i ricordi della vostra comitiva di amiche e strappare un sorriso – o una lacrima di gioia – a tutte le invitate!