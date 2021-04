Amanda Seyfried, i segreti di bellezza che la rendono affascinante ed eterea

U na beauty routine semplice ma costante: i segreti di bellezza di Amanda Seyfried sono molteplici ma alla portata di tutte. Scopriamo insieme come fa a essere sempre perfetta!

È una delle attrici più attese degli Oscar 2021. Nominata per il suo ruolo in Mank, Amanda Seyfried non è solo brava ma anche molto bella. Il suo sguardo magnetico, accompagnato da un portamento sempre elegante, hanno catturato l'attenzione del pubblico fin dal primo momento.

A questo punto, una domanda sorge spontanea: come fa a essere così bella? L'attrice americana ha spesso condiviso i suoi segreti di bellezza con noi donne, rivelando di dedicare diverso tempo alla cura di sé per rendersi perfetta e affascinante. Scopriamo insieme tutti i suoi trucchi per apparire sempre impeccabile.

Cura dei capelli

Capelli lunghi, biondi e morbidi: Amanda Seyfried non è schiava dell'acqua e nemmeno dell'asciugacapelli. L'attrice ha infatti dichiarato di lavare i capelli una sola volta alla settimana e di alternare i lavaggi all'utilizzo dello shampoo a secco.

Grazie a questo escamotage, riesce a evitare i danni causati dai siliconi presenti nei detergenti per capelli ma anche quelli che derivano dalle acque calcaree. Bandito anche il phon, preferendo l'asciugatura all'aria per non stressare la chioma con gli effetti negativi dell'aria calda.

In una delle tante interviste, aveva dichiarato: "Il mio segreto è quello di evitare di asciugarmi i capelli con l’asciugacapelli e anche di evitare che si asciughino quando non è necessario. Per sentirmi bene, ho bisogno di apparire al naturale il più possibile".

Il biondo brillante è valorizzato dagli impacchi alla camomilla che ne esaltano i riflessi naturali, mentre lo styling è ridotto all'essenziale. Amanda Seyfried ama le onde morbide e semplici: è apparsa con i capelli stirati davvero in poche occasioni.

Beauty routine per il viso

Per Amanda Seyfried, la cura della pelle è davvero irrinunciabile. Per avere un viso sempre luminoso, l'attrice deterge il viso ogni sera con un prodotto delicato per poi applicare una crema idratante adatta alla sua cute.

Tre prodotti appena, quindi, per avere un viso al top: nelle abitudini quotidiane di Amanda non manca un cleanser, una crema e una maschera per il viso che talvolta applica per concedersi una coccola in più.

Poche mosse anche per il trucco, con un filo di eyeliner e un tocco di rossetto nude sulle labbra. Il make-up naturale è quello che predilige per valorizzare la sua bellezza naturale ed esaltare l'azzurro degli occhi, che spesso valorizza con uno smokey.

Per il trucco quotidiano, Amanda Seyfried ama il correttore nei punti dove si renda necessario e una base dalla texture leggera per uniformare l'incarnato. Via libera al mascara per riempire le ciglia e a poco ombretto nei toni caldi del marrone. La regola per non appesantire il viso è solo una ed è lei a rivelarcela: "Se metto tanto rossetto, sugli occhi applico solo un po’ di mascara. Viceversa, se trucco gli occhi in maniera pesante, le labbra restano nude".

La scelta del rossetto da unire al make-up del viso non è casuale. Il suo colore è, infatti, studiato per valorizzare il sorriso dai denti bianchi e regolari, incorniciato da labbra carnose. Non di rado, ama abbinare il make-up all'outfit.

Cura della pelle

La pelle radiosa di Amanda Seyfried è costantemente protetta dall'attacco dei raggi UV. La protezione solare è quindi fondamentale per lei, che previene così l'invecchiamento precoce dovuto all'esposizione della luce diretta del sole. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che sia un'amante delle creme anti-età.

Dieta e attività fisica

Quando si tratta di alimentazione, Amanda Seyfried diventa inflessibile. Il suo corpo tonico e asciutto è frutto di una dieta ferrea che conduce senza sgarri, fatta di prodotti naturali e soprattutto crudi.

Il suo regime alimentare è quello dei 5 fattori, con pasti suddivisi in 5 momenti della giornata (colazione, spuntino, pranzo, spuntino, cena) e composti da tutti i principi nutritivi. Sulla sua tavola non devono mancare proteine magre, carboidrati, fibre, grassi buoni e una bevanda senza zucchero. Immancabile il pranzo con spinaci e germogli di soia.

Nella dieta di Amanda Seyfried, ampio spazio è concesso ai grassi salutari del pesce mentre è bandita la carne. L'attrice limita al minimo anche il consumo di zuccheri raffinati, nonostante sia un'amante dei dolci. Non è comunque schiava delle rinunce e non si priva di una fetta della sua torta preferita.

Sport e attività fisica sono al centro della cura di sé stesse, attraverso il jogging quotidiano e le sessioni di allenamento in palestra. La sua giornata inizia all'insegna del relax con un po' di yoga, che pratica prima di immergersi negli impegni ordinari. I benefici di queste buone abitudini non sono solo fisici ma anche mentali.

Chi è Amanda Seyfried

Amanda Seyfried nasce il 3 dicembre 1985 dalla terapista Ann Sander e da Jack, di professione farmacista. Ha iniziato a lavorare da modella fin da giovanissima, ad appena 11 anni, per poi spiccare il volo come attrice, con il primo ruolo del 2004 nel film cult Mean Girls.

L'attrice statunitense è candidata agli Oscar 2021 come Miglior Attrice Non Protagonista per il film Mank di David Fincher.