Camera da letto chic, 10 consigli per decorarla con gusto

C ome aumentare lo stile e il design della camera da letto? Una stanza personale, in cui il proprio gusto personale prevale: piccoli consigli e accorgimenti per rinnovare l'arredo.

Come ottenere una camera da letto chic? Che tu voglia uno stile elegante, minimal o country, decidere come arredare e decorare la propria camera non è mai facile, soprattutto perché è la parte della casa che più dovrebbe aiutarci a riposare bene. Il design della camera da letto cambia in base ai gusti personali, è una scelta assolutamente intima e riservata.

Per questo motivo ti daremo dei suggerimenti, degli input da sfruttare per comporre la camera dei tuoi sogni. Dal colore all’illuminazione, sono molti i fattori da non sottovalutare e che, anzi, nel complesso, possono portare a un ottimo o pessimo risultato. Non dimenticare mai quel tocco personale che renderà la camera “tua”: ti aiuterà a sentirla (e viverla) molto di più.

Scegli bene i colori

I colori della camera da letto non possono essere decisi alla “cieca”, in quanto l’obiettivo è di giungere a un risultato rilassante, che offre comfort e comodità. Attenzione, però: non significa che bisogna prediligere uno stile noioso o piatto, solo puntare sulla giusta tonalità. Un tocco di colore non fa mai male, creare contrasto nell’arredo significa aumentare il design. Sii audace.

Punta su uno stile fresco

Come dovrebbe essere lo stile di una camera da letto chic? L’arredo è una questione puramente personale. Se da una parte c’è chi ama il minimal o il moderno, dall’altra abbiamo una donna innamorata dello stile country, shabby o rustico. Ricorda, però, che la stanza da letto dovrebbe risultare fresca, vivace e che i mobili dovrebbero esprimere un concetto chic ed elegante.

Investi sull’illuminazione

Non c’è nulla come un impianto di illuminazione moderno o i lampadari a sospensione, un dettaglio di stile molto in voga durante il 2021. La scelta tra le due tipologie di luci dipende solo dal tuo gusto e da come hai impostato i mobili e l’arredo. In ogni caso, bisogna ottenere un effetto wow: la soluzione migliore è di adottare luci soffuse, che rendono l’atmosfera intima.

Calcola bene gli spazi

È uno dei problemi più grandi, da non ignorare, soprattutto perché in base alle dimensioni della camera, si saprà come distribuire i mobili. Ricorda sempre che devi poterti muovere liberamente, senza inciampare o farti del male. La capacità del movimento è dunque tra i criteri di una camera da letto chic. Se hai bisogno di maggiore spazio a disposizione, valuta un letto contenitore, ideale per riporre piumoni e abiti pesanti durante il cambio dell’armadio.

Inserisci tende e tappeti

I punti “morbidi” della camera da letto sono, di solito, le tende e il tappeto, due complementi di arredo che offrono maggiore raffinatezza. Decora la tua camera da letto con un’aggiunta unica, un tappeto orientaleggiante o morbido, senza mai dimenticare che deve adattarsi al resto dell’arredo. Le tende, invece, decorano e perfezionano i dettagli, ma evita di acquistarne di scure: potrebbero impedire alla luce naturale di entrare.

Non dimenticare di personalizzare gli angoli

Gli angoli vuoti sono un problema spinoso nell’arredamento, che comunque può essere risolto facilmente. Per esempio, puoi inserire qualcosa che ti piace particolarmente o di cui hai bisogno. L’ideale sarebbe un piccolo angolo adibito alle piante, ottime in camera da letto, perché assicurano un ricambio dell’ossigeno. E non c’è nulla di più chic dell’impronta green.

Dipingi il soffitto

Hai mai pensato di ridipingere il soffitto della tua camera da letto per renderla maggiormente chic? I soffitti colorati sono una proposta molto interessante, che lasciano il segno e non si dimenticano facilmente. Nel passato erano sinonimo di lusso e ricercatezza. Oggi, è una scelta del tutto personale: si può puntare su una tinta unita, oppure su ghirigori e decorazioni, per una soluzione elegante.

Realizza un angolo relax

Se hai abbastanza spazio a disposizione, puoi provare a creare il tuo angolo “relax” nella camera. Proprio come facevano un tempo, aggiungendo dei divanetti o poltrone in cui staccare la spina, lontana da tutti: magari, punta su una mensola, dove riporre dei libri o soprammobili che si intonano allo stile scelto. Impossibile non rimanere affascinate da un angolo privato, da decorare con gusto.

Acquista biancheria decorativa

Una spesa del tutto irrisoria, considerando che basta davvero poco per dare un tocco personale alla camera da letto e per renderla più speciale. Decora la stanza scegliendo un copriletto alla moda o dei cuscini colorati, per creare contrasto con le pareti e ottenere un risultato economico ma chic. Inoltre, c’è un altro vantaggio: se ti stanchi, puoi sempre decidere di cambiare in qualsiasi momento, spendendo sempre poco.

Aggiungi dei quadri, dettagli di stile

I quadri sono un po’ l’anima di una stanza e non sono affatto una scelta semplice o scontata, ma bisogna sempre prendersi il proprio tempo per capire quale acquistare. Come si sceglie un quadro per la camera da letto? Secondo gli Interior Designer, dovremmo puntare su un meraviglioso paesaggio, in quanto permette di rilassarsi. I colori dovrebbero essere tenui e freschi. Un dettaglio che, alla fine, darà maggiormente corpo all’ambiente.