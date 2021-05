L 'eleganza e il lusso dell'Art Decò ci fanno sognare e ci coccolano in camera da letto: 10 idee da cui prendere spunto

L'Art Decò è quella che ha caratterizzato gli anni '20 e '30 ma ancora oggi molto in voga tra gli appassionati di interior design. Rappresenta il momento in cui le forme morbide e sinuose dell'Art Nouveau hanno ceduto il passo a quelle più geometriche, in netta opposizione.

Influenze dagli stili egiziano e africano, con decori e stampe esotiche. L'eleganza e il glamour, l'intramontabile fascino dei complementi d'arredo che rendono unico l'ambiente: in questo articolo troverai 10 camere da letto in stile Art Decò che ti faranno sognare.

Caratterizzato dall'abbondanza, il periodo tra le due guerre mondiali rappresenta uno spartiacque anche nell'arredamento. Fanno da padroni i materiali pregiati, anche in camera da letto.

Grande attenzione viene posta ai dettagli attraverso l'utilizzo del legno finemente intarsiato, con specchi e quadri appariscenti alle pareti. Si usa anche l'acciaio e il vetro, con un tocco di cristallo, utilizzato in modo particolare per i prorompenti lampadari, centrali nell'arredo degli ambienti casalinghi.

Dettagli d'oro

Un celeste dominante in contrasto con l'oro delle eleganti tende che dal soffitto sfiorano il pavimento in parquet; un sole prorompente che illumina l'ambiente e un lampadario considerevole con eleganti lumi separati: è la prima delle camere da letto in stile Art Decò a cui ispirarsi per coccolarsi nelle ore notturne.

Da notare la particolarità della parete alle spalle del letto, che riprende le forme geometriche fornendo quel tocco in più che colpisce immediatamente.

Dominano gli specchi

Specchi geometrici lungo le pareti e sugli armadi. Questa camera da letto punta tutto sul riflesso ed appare particolarmente luminosa, anche grazie all'uso di complementi d'arredo perfettamente in linea. Il panna e il bianco sul grigio sono i colori dominanti di una camera da letto che gioca in modo particolare con gli specchi.

La stanza è impreziosita dall'inserimento di un lampadario importante in vetro.

Un letto importante

La struttura del letto è dominante in questa camera: una testiera prepotente rifinita da uno specchio che ne segue il perimetro, tra le camere da letto in stile Art Decò questa si tiene su colori neutri, perfettamente abbinabili ad ogni altro complemento d'arredo.

Un occhio in più ai dettagli, con i ricami sui cuscini e sul copriletto che contribuiscono ai sogni in un'altra epoca.

Il lampadario lussuoso

In questa camera da letto da sogno, uno degli elementi dominanti è il lussuoso lampadario, nella foto qui sotto in un netto colore nero, in opposizione ai colori tenui del contesto.

Spicca la testiera del letto, dalle forme simmetriche, impreziosita da punti luce.

Una camera da letto dal sapore orientale

Per gli amanti dell'Art Decò, questa camera da letto dal sapore orientale promette atmosfere magiche. Grande attenzione viene posta ai dettagli delle stoffe e dei cuscini con l'inserimento di oggetti d'epoca che contribuiscono a ricreare gli anni '20.

Domina il verde, su un letto in legno dal marrone naturale.

Il lusso sfrenato

Il lusso sfrenato: tra le 10 camere da letto in stile Art Decò che ti faranno sognare questa occupa sicuramente la parte più alta della classifica. Lo sfarzo si percepisce dalla struttura geometrica e simmetrica del letto che vanta una testiera in marmo.

In coordinato ci sono i due lussuosi comodini sui quali poggiano cornici e lampade d'epoca.

Una testiera particolare

Una testiera particolarissima capeggia su un letto semplice. Il punto di forza di questa camera da letto in stile Art Decò è l'elemento parete che custodisce intarsi eleganti e sul quale poggiano due comodini dal gusto finemente orientale.

L'eleganza in un piccolo spazio

Non servono necessariamente ampi spazi: questo letto in velluto richiama le forme geometriche Art Decò con il supporto di pochi complementi d'arredo. Ad arricchire la stanza, la lampada che poggia su un comodino che fa anche da elegante punto luce.

Un rosa cipria elegante

A proposito di testiere: chi ha detto che debba essere necessariamente squadrata? Le linee morbide di questa andranno incontro anche ai gusti più difficili, qui in un rosa cipria molto elegante.

La suite da sogno

Questa è la suite in stile Art Decò di un celebre hotel di Londra, un angolo in cui rilassarsi e tornare indietro nel tempo. La testiera del letto è l'elemento predominante dell'ambiente e distesi si potrà ammirare il bellissimo lampadario Art Decò.