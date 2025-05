La Provenza è una regione nel sud della Francia famosa per i suoi magnifici scenari, il cibo con spezie profumate, il mare incredibilmente blu e il sole splendente. Lo stile provenzale si basa proprio su questi componenti. I suoi colori creano un intreccio di sfumature brillanti di intimità e di allegria. Ecco dunque quali sono le caratteristiche dello stile provenzale e come ricrearlo in casa propria.

Stile provenzale: caratteristiche

Colori, atmosfere, profumi e stile di vita di un’antica provincia nel sud est della Francia, con forti richiami alla stagione primaverile, caratterizzano lo stile provenzale. Questo stile definisce un arredamento romantico, tranquillo e pacato che presenta caratteristiche tipiche degli antichi casali di campagna di un tempo. L’ambiente si presenta accogliente e valorizzato da piccoli particolari e dettagli come candele, fiori freschi in vasi di vetro e ceramiche. L’arredo in stile provenzale deriva dal sud della Francia, nella regione della Provenza. È uno stile decorativo particolare dai toni caldi e paglierini, caratterizzato da ferro battuto, materiali naturali come legno, corda e lino, mobili patinati o verniciati, per il quale i tessuti vengono utilizzati anche per arredare.

I colori

Le pareti sono spesso dipinte con i colori pastello (gli sfondi di carta sono usati raramente). I colori principalmente utilizzati sono: il rosa antico, l’azzurrino, il giallino tenue e il verde acqua, il bianco, l’azzurro polvere, la lavanda e tinte naturali come ocra, panna e crema. Il tono dei colori è delicato, infatti, per lo stile provenzale, è meglio selezionare tonalità tenui. Tradizionalmente si usano colori sfumati: bianco, latte, beige, verde oliva, blu mare, lavanda, ocra, girasole e terracotta, che compongono la tavolozza di colori tipica della Provenza. L’interno in questo stile dovrebbe caratterizzare i prati fioriti. I tocchi marini devono necessariamente riflettersi negli interni della Provenza.

I mobili

Nello stile provenzale, i mobili non solo hanno un ruolo funzionale ma allo stesso tempo anche decorativo. I mobili in questa regione della Francia presentano decorazioni e modanature sempre non troppo eccessive. Lo stile provenzale può essere caratterizzato da uno stile più rustico ma anche da un design più moderno che si contraddistingue per l’utilizzo di colori più vivaci e minore utilizzo di decori e particolari molto più semplici e lineari.

Per l’arredo provenzale si utilizzano principalmente materiali naturali come legno, pietra e ferro battuto. Il legno è generalmente decapato e utilizzato per i mobili e per i complementi d’arredo; la pietra per rivestimenti interni ed esterni, per le pavimentazioni e per i lavandini; mentre il ferro battuto si utilizza per sedute, per strutture di tavoli e letti. Gli arredi in legno dello stile provenzale hanno un aspetto esteriore dal particolare effetto invecchiato, poiché sono mobili in genere recuperati e trattati con la tecnica del decapè, per cui subiscono una verniciatura è una rimozione di parte della stessa verniciatura per un effetto old style.

Nell’arredamento sono presenti anche dei bauli o delle casse-panche, con rifiniture completamente consumate. Le sedie devono presentare un’imbottitura delicata oppure devono essere impagliate. Gli armadi sono a sei o più ante e presentano come decorazioni delle chiavi con pendenti di stoffa.

I tessuti

Si utilizzano tessuti leggeri e freschi come lino e cotone, impiegati per tutti i tessili d’arredo, dalle tovaglie, alle lenzuola, alle tende, meglio se decorati con dettagli handmade. Tessuti con ornamenti e ricami naturali vengono utilizzati attivamente per decorare l’interno delle case in stile provenzale. Molti elementi forgiati sono utilizzati nell’arredamento, che viene spesso scelto nei colori bianco o nero. La forgiatura non deve essere massiccia, ma pretenziosa, raffinata e praticamente senza peso.

Le decorazioni

Inoltre lo spazio si arricchisce di ricche decorazioni floreali, caratteristiche dello stile provenzale: i fiori naturali, soprattutto quelli di campagna, sono sempre presenti in questi spazi. La casa in stile provenzale, generalmente è decorata con immagini che raffigurano fiori oppure prati, che possono essere dipinti direttamente sui mobili o realizzati attraverso la tecnica del découpage. L’attitudine a fiori come rose, erba medica e lavanda nella Provenza è speciale. Molte strade e piazze delle città prendono il nome dai fiori e dai prati. Praticamente nessun oggetto in ceramica o in tessuto viene prodotto senza un motivo floreale. Inoltre, la presenza costante dei fiori freschi e piante d’appartamento è molto importante nella stanza. Bellissime e perfette per questo stile anche le carte da parati con motivi floreali.

L’illuminazione

È importante che lo spazio della stanza sia illuminato sufficientemente; l’illuminazione naturale è anche un elemento importante di ogni stanza. La casa in stile provenzale è sempre piena di luce solare. Una combinazione di colori, per ottenere un effetto particolare, sarà raggiunta utilizzando delle lampade forgiate, in stile classico con copri-lume in stoffa floreale.

Stile provenzale: camera da letto

Lo stile provenzale è ideale per riscaldare l’atmosfera della camera da letto e conferire una maggiore luminosità ed eleganza. Per arredarla ti basterà rivestire il letto, optare per delle tende raffinate color pastello e dare la giusta nuance alle pareti, adattando i vari complementi, accessori e oggetti.

Letto

Per caratterizzare una camera da letto con l’arredo provenzale, dobbiamo senza dubbio scegliere un letto molto grande e accogliente realizzato in legno o ferro battuto che possono essere lasciati naturali oppure verniciati. Se scegliamo di verniciarli, i colori saranno tinte pastello, ispirate alla primavera, dalle tonalità bianco, panna, avorio, giallo mimosa, ecrù, fino alle varie tonalità di azzurri e verdi, agli eleganti e particolarissimi lilla e blu di Prussia.

Pareti

La prima cosa che devi fare è quella di dare un tocco di provenzale alle pareti della tua camera da letto. Comincia a valutare le varie possibilità e scegli accuratamente il materiale e i colori. Il modo più facile per cambiare colore è dipingere i muri di bianco o lavanda, creando effetti originali. Puoi prendere in considerazione anche il rosa e il celeste. In alternativa dipingi le pareti con sfumature in gradazione, utilizzando tutti i toni del viola. Mentre se preferisci rivestire le pareti, utilizza la carta da parati. Se ami il mood informale, decora le tue pareti con del tessuto azzurro, oppure opta per tessuti floreali dai toni pesca, corolla, rosa e viola.

Copriletto

Una volta scelto il letto, occorre ricoprirlo con dei tessuti adatti. Protagonista della camera provenzale è il copriletto. Pertanto per ottenere un effetto speciale, scegli delle nuance delicate e pastello. In questo modo donerai alla camera un pizzico di leggerezza. Ovviamente questo colore ti deve piacere, ma non è necessario che sia la tinta dominante. A questo proposito, opta per un piumino leggero color malva e ricoprilo con una copertina all’uncinetto. Per finire sistema tanti cuscini di colore diverso sulla testiera. Spargili senza dare un ordine preciso e sovrapponendo quelli di diversa tinta.

Tende

Adesso è ora di scegliere delle tende. Queste possono essere in materiali naturali come lino e cotone grezzo. Per le tende di finestra è perfetto il delicato millerighe non troppo pesante. Se invece preferisce tende più leggere, puoi adoperare il tessuto trasparente in tinta unita. Mentre se vuoi dare un maggiore risalto alle tende, opta per delle fantasie originali. Le tende di colore lavanda e rosa antico daranno un effetto romantico alla tua camera da letto.

Mobili

Per dare un tocco provenzale alla tua camera da letto, bisogna che aggiungi mobili che ricordano lo stile. Il legno senza alcun dubbio è il materiale che predomina in assoluto, ma puoi scegliere anche un mobilio laccato di bianco. Puoi arredare la camera con un armadio e un comò bianco e adattarlo con dei comodini blu. In questo modo creerai un audace contrasto, rimanendo sempre nello stile provenzale. In alternativa arreda la camera con mobili della stessa tinta.

Complementi d’arredo

Per concludere, occupati di scegliere i complementi d’arredo dando un tocco provenzale alla tua camera da letto. Per arricchire l’ambiente potremo utilizzare piccoli oggetti come ceramiche, contenitori, deliziose abat-jour con cupola in tessuto e frange, cuscini, fiori freschi, lavanda, senza dimenticare candele e sacchetti profumati. Prediligi accessori che hai già in casa, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte. Recupera dei piccoli sgabelli e modificali in originali comodini. Aggiungi delle sedie rivestite con vecchi tessuti, adagiandole ai lati della camera. Imbottisci vecchi bauli con della stoffa e crea delle comode sedute. Infine, poggiali sotto la finestra o mettili a fianco al letto.

Stile provenzale: cucina

Per arredare una cucina in stile provenzale dobbiamo pensare ad uno spazio elegante e ricco di decori e profili che traggono ispirazione dalle case di campagna francesi nella regione provenzale.

Colori

I colori predominanti sono i tipici di questo stile: i bianchi, il panna, i colori pastello chiarissimi come azzurro leggero, lavanda, lilla e verdino.

Mobili

La prima cosa che devi fare per dare un tocco provenzale, è quello di scegliere mobili in legno. La cucina provenzale è una cucina con ricche sportellature, con cornici in legno utilizzato in doghe per mensole e rivestimenti, colonnine tornite ma sempre semplici e lineari. L’ideale è scegliere il mobilio della cucina in legno laccato di bianco, definito con ante invecchiate. Ovviamente se la tua cucina è ancora in ottimo stato, prova a cambiarle il colore.

Quindi dipingi le ante e trova la combinazione anche per le superfici. Se le parti a vista presentano delle imperfezioni, intervieni con uno stucco rapido specifico per il legno. Dipingi la superficie che vuoi trattare, rifiniscila con un aggrappante e con una tinta opaca e corposa, rigorosamente bianca. Per quanto riguarda il tavolo e le sedie puoi dare un tocco diverso, aggiungendoli in legno scuro. Oppure creando audaci contrasti: tavolo d’epoca e sedie bianche o azzurre cielo. Infine, componi la tua cucina con un blocco cottura vintage.

Le maniglie, i pomelli e tutti gli accessori, sono leggermente decorativi ma sempre molto misurati ed eleganti. I piani di lavoro in legno o in pietra sono di importanti spessori e spesso lasciati al naturale, così da conferire un aspetto elegante, leggero, caldo e accogliente.

Piastrelle

A questo punto, devi pensare alle piastrelle. Per dare un tocco provenzale, queste devono essere rigorosamente decorate. Sceglile in pietra lavica e colorate di rosso, ocra e giallo. Oppure prediligi le tinte lavanda, azzurre o indaco. Le piastrelle vanno posizionate sopra il piano cottura e nei contorni, senza trascurare la parete, dove viene aggiunto il lavello. Per sottolineare con discrezione le pareti piastrellate, utilizza dei listelli decorativi.

Tessuti decorati

Per dare un tocco provenzale alla tua cucina, devi aggiungere dei tessuti decorati. Comincia dalle tovaglie da tavola e sceglile fioriti e ornate con frutta di ogni tipo. Considera anche quelle a righe blu e lavanda. Dopo sistema sopra le sedie dei cuscini bianco e beige con un bordo azzurro e uno lavanda. Sul pavimento crea un gioco di prospettiva, quindi poggia un tappeto lungo millerighe con una fascia colorata più larga. In questo modo lo sguardo portato verso l’alto e valorizzerà al meglio la tua cucina stile provenzale.

Oggetti vintage

Gli oggetti più adatti per la tua cucina sono quelli vintage. Aggiungi alla cucina degli accessori antichi: una vecchia teiera e delle tazze di porcellana. Poggia sopra le mensole delle casseruole in rame, mettendole a vista. Mentre appendi le altre per creare un tocco originale. Dopo arredala con un grande lampadario antico o scegline uno semplice di colore bianco. Infine, appendi alle pareti un orologio con cornice in legno e dei piatti decorati stile provenzale.

Tende bianche

Per concludere, arreda la tua cucina con delle tende bianche. Le tende nella cucina hanno una funzione decorativa importante. Se nella cucina esiste una finestra sotto il lavello, possono essere montate sopra. In questo modo, creerai alla tua cucina un tocco provenzale impeccabile. Inoltre se lo spazio lo consente, va anche bene la tenda arricciata lunga. Infine, se vuoi osare gioca con le fantasie tono su tono e crea modi diversi di montare le tende.

Come dare un tocco moderno allo stile provenzale

Lo stile provenzale può essere sia caratterizzato da un design antico sia da una linea moderna. Se desideriamo attribuire un tocco di modernità allo stile provenzale, dovremo scegliere mobili più lineari, riducendo le modanature e le finiture decorative: anche il colore avrà la sua importanza, infatti, da toni pastello leggeri passeremo a tonalità un po’ più decise e forti, ma sempre caratterizzate dalle venature dei materiali naturali come il legno, le pietre naturali e il ferro battuto.

Maniglie e pomelli diventano ancora più lineari ed essenziali e in alcuni casi spariscono per lasciare posto a fessure e cavità. Anche i tessuti si modernizzano, con preferenza sempre per tessili naturali come lino e canapa, ma con tonalità grigie chiare e neutre, preferendo decori floreali più moderni e lineari.

Differenze tra lo stile provenzale e lo stile country

Tra l’arredamento in stile country e quello in stile provenzale esistono delle differenze, nonostante i due design siano comunque piuttosto vicini, sia nell’utilizzo dei materiali sia nella linea. L’arredamento in stile provenzale si avvale generalmente di legni antichi di prima patina decapati oppure patinati a regola d’arte, possono avere forme semplici oppure presentare bugnature o colonnine, ornato con capitelli e lesene mai eccessivi. Le strutture rimangono sempre leggere e i colori bilanciati con la forma, tenui e delicati, spesso utilizzando legno al naturale cerato chiaro o dipinto con toni di grigi, verdi, bianchi e azzurri per effetti delicati e non troppo definiti.

Anche le maniglie come le cerniere, che siano in ferro legno oppure ottone, devono sempre essere leggere e con decori e rifiniture accennate, senza mai cadere nel pesante ed eccessivo. Il tutto rende un’estetica delicata, campagnola ma sempre molto elegante e pulita, chiara e luminosa, con una reminiscenza quasi classicheggiante. Gli arredi in stile country come quelli stile provenzale utilizzano legni con decapatura e patinatura: la differenza sta nell’accentuare un maggiore effetto visivo della venatura del legno che sarà lavorato e segnato dal tempo con un maggioramento estetico della patina consumata.

L’arredo country presenta strutture molto semplice lineari quasi minimali per stare a rappresentare la frugalità di una vita di campagna: le cerniere e gli ornamenti di questi arredi sono a differenza di quelle provenzali lineari e dai tagli piuttosto netti.Gli arredi country sono comunque sempre molto essenziali, spesso trattati a cera o al naturale, con sapore di vecchi mobili in legno: non sono apprezzati gli eccessi dei colori né delle forme, mentre la volontà è quella di esaltare il legno di prima patina soprattutto nelle sue irregolarità.

I piani di lavoro di bagno e cucina nell’arredo country godono di importanza, soprattutto nella definizione degli spazi e delle funzionalità: per la loro realizzazione si utilizza in genere legno massiccio e pietra.