Carey Mulligan, 10 curiosità sull’attrice di Promising Young Woman

C arey Mulligan, attrice di grande talento, donna riservata e sempre elegante, è candidata agli Oscar 2021 come Miglior Attrice Protagonista per il suo ruolo in Promising Young Woman. Attualmente, è la super favorita alla statuetta: carriera, amori e curiosità su di lei.

Carey Mulligan è un’attrice immensa: giovane, dall’aspetto fresco e sempre glam, con uno stile british a contraddistinguerla, non solo sul Red Carpet, ma anche durante le interviste e le uscite pubbliche. La Mulligan è una donna estremamente riservata, che permette al talento di parlare per lei. Dal suo esordio in Orgoglio e Pregiudizio, al fianco di Keira Knightley, di tempo ne è passato.

Nominata agli Oscar 2021 come Miglior Attrice Protagonista per Promising Young Woman, secondo i pronostici è una delle favorite, insieme a Viola Davis. Quanto conosci l’attrice? Una carriera brillante, una voce posata e riservata, e quella bellezza vera, con un sorriso che conquista e coinvolge. Ecco alcune curiosità su Carey Mulligan da non lasciarsi sfuggire.

È nata a Londra, dove ha trascorso la sua infanzia

Carey è nata a Londra, il 28 maggio del 1985. Durante la sua infanzia, ha avuto modo di avvicinarsi alla recitazione, una vera passione da sempre. Aveva solo sei anni quando capì che recitare era il suo “grande sogno”. Da bambina, infatti, ha cercato di accaparrarsi delle interpretazioni durante le recite scolastiche. Ed è proprio in quegli anni che Carey matura una decisione: diventare un’attrice.

È stata rifiutata da diverse scuole di recitazione

Tuttavia, la strada verso il successo e l’ascesa non è stata lastricata di favori e applausi, per lei. Principalmente, da giovane, Carey ha dovuto fare i conti con delle critiche negative. “Invece di andare all’università, ho scelto di iscrivermi alle scuole di recitazione, ma sono stata rifiutata da tutte. Il Drama Centre London mi disse che sarei stata un’ottima presentatrice di programmi televisivi per bambini.” Un duro colpo, che non l’ha però fermata.

Il ruolo (memorabile) in Doctor Who

Le fan di Doctor Who probabilmente conosceranno molto bene Carey, che ha interpretato un ruolo a dir poco memorabile nel 2007, al fianco del Decimo Dottore, ovvero David Tennant. Ha vestito i panni di Sally Sparrow nel decimo episodio della terza stagione. Secondo i fan della serie, è uno degli episodi più importanti di sempre: ha ricevuto anche un consenso più che positivo dalla critica.

Ha studiato alla Woldingham School

Quando si dice “trovarsi al posto giusto, al momento giusto”, bisogna ricordarsi che non è solo un proverbio, ma la realtà. Carey ha avuto modo di studiare alla prestigiosa scuola femminile del Surrey, la Woldingham, dove ha fatto un importante incontro, che l’ha lanciata nella sua carriera cinematografica: è stato Julian Fellowes, creatore di Downton Abbey, a notare il talento della giovane, ai tempi.

Gli ex amori, da Redmayne a LaBeouf

Dal punto di vista sentimentale, prima di incontrare il suo attuale marito – Marcus Mumford – Carey è stata legata a diversi attori famosi, tra cui Shia LaBeouf, Eddie Redmayne, Tom Sturridge e Jake Gyllenhaal. Con Redmayne, la storia andò a gonfie vele, ma i due, alla fine, decisero di lasciarsi.

È sposata con Marcus Mumford

Chi è il marito di Carey Mulligan? Probabilmente lo conoscerai, in quanto è il leader e cantante del gruppo indie Mumford & Sons. Carey ha anche avuto una frequentazione di lunga data con Shia LaBeouf, che aveva incontrato sul set di Wall Street – Il denaro non dorme mai. Carey e Marcus sono sposati dal 2012 e hanno avuto due figli, Evelyn e Wilfred.

Non ha lavato i capelli per settimane durante le riprese di Suffragette

Una vera attrice sa sempre che cosa fare per il proprio ruolo e per renderlo realistico, senza alcuna traccia di finzione. Per questo motivo, Carey, per le riprese del film Suffragette, ha preso un’importante decisione: non lavare i capelli per qualche settimana. Il motivo? Mostrare la reale condizione delle donne del tempo, che lottavano per accedere al voto.

Le insicurezze durante le riprese di The Great Gatsby

Carey Mulligan è una donna che ha creduto nelle sue qualità e nel suo talento, tuttavia ricorda molto spesso durante le interviste di non essersi sentita all’altezza della situazione durante le riprese di The Great Gatsby, dove ha recitato al fianco di Leonardo Di Caprio. Un’attrice, dunque, che si rimette in gioco, che non si sente affermata: umile, sincera e trasparente. Inoltre, quando scoprì di essere stata presa per la parte, si mise a piangere dall’ansia di non riuscire a dare il massimo.

La candidatura agli Oscar 2010 per An Education

Candidata attualmente per gli Oscar 2021, Carey è tuttavia alla sua seconda nomination. Ha già ricevuto, infatti, una nomination come Miglior Attrice Protagonista per An Education, candidato anche come Miglior Film nel 2010. Una pellicola molto intensa dal punto di vista emotivo, da non perdere assolutamente, dove Carey fa sfoggio del suo talento più puro.

La candidatura agli Oscar 2021 per Promising Young Woman

Prodotto da Margot Robbie, Carey Mulligan veste i panni di Cassandra “Cassie” Thomas, per una performance indimenticabile in Promising Young Woman. Candidata come Miglior Attrice Protagonista agli Oscar 2021, Carey dovrà scontrarsi con Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby e Frances McDormand. Attrici molto importanti, ma sembra che, secondo i pronostici, la super favorita sia proprio la dolce Mulligan.