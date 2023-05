I l feng shui è un'arte orientale molto in voga nel campo dell'interior design. Secondo il feng shui, l'arredamento di una casa deve rispettare ed entrare in armonia con l'ambiente esterno. Per questo i colori che normalmente si prediligono in quest'arte sono quelli naturali e dai toni pastello. Ma quali sono i colori perfetti per il feng shui?

Per gli esseri umani è molto importante il senso della vista per il mantenimento del loro equilibrio interiore. Per questo, quando si tratta di arredare la propria casa, la disciplina del feng shui può dare spunti molto interessanti. I colori tenui e naturali proposti da quest'arte, infatti, possono avere un profondo impatto sul nostro benessere e risvegliare le nostre menti.

I colori possono essere usati strategicamente negli spazi interni della casa per favorire l'entrata della luce e un senso di profonda armonia interiore. Il colore di una stanza, infatti, è essenziale per garantire il corretto equilibrio energetico. Ecco quali sono i colori perfetti per il feng shui.

Feng shui: energia positiva dentro la tua casa

Il feng shui calato all'interno dell'interior design ha mosso i primi passi in Cina e ora sta iniziando ad avere molto successo anche in Occidente. I ritmi frenetici di oggi, infatti, hanno prodotto una nuova esigenza: riportare pace e tranquillità all'interno della casa, il luogo in cui di solito abbassiamo le difese e ci concediamo qualche momento di relax.

Secondo la disciplina del feng shui, attraverso una corretta disposizione dei mobili, la scelta di particolari colori e delle giuste luci si può inondare la propria casa di energia positiva. Anche alcuni tipi di quadri o accessori (come i cuscini) possono rivoluzionare l'energia di uno spazio senza troppo sforzo.

I colori per l'ingresso

L'ingresso della tua casa è molto importante nel feng shui perché è la prima parte della casa che vediamo appena varchiamo la soglia. Per questo è definito un vero e proprio portale per l'energia. La voce è anche il tuo volto al mondo. È il primo spazio che sperimenti entrando in casa. Pertanto, il colore del foyer modella notevolmente la prima impressione della tua casa. Ecco perché la scelta del colore delle pareti dell'ingresso è così importante.

Per questo spazio è consigliabile scegliere colori dai toni freddi, che vanno dal bianco, all'azzurro fino al grigio chiaro. Nel dettaglio, l'azzurro e il verde simboleggiano la crescita e i nuovi inizi. Il bianco e il grigio, invece, rappresentano la gioia, la luminosità e la limpidezza.

I colori per il salotto

Il soggiorno è uno spazio in cui si è soliti riunirsi con gli amici e la famiglia. È una delle stanze più importanti in assoluto, perché è qui che, normalmente, ci confrontiamo e interagiamo con gli altri. La scelta del giusto colore per questa stanza è, dunque, fondamentale per diffondere energia positiva.

I colori consigliati sono i marroni terrosi e tutta la gamma di colori chiari neutri (in particolare il blu e il verde), che indicano l'amore per se stessi e la congiunzione alla terra.

I colori feng shui per la cucina

La cucina è il cuore della casa, il luogo in cui nutriamo i nostri corpi e, per questo, assolutamente sacro. Nel feng shui, la cucina rappresenta la prosperità e l'abbondanza, perché il modo in cui mangiamo è direttamente correlato al modo in cui ci presentiamo al mondo.

I colori consigliati per questo spazio sono il bianco (simbolo della pulizia e dell'ordine) e il blu chiaro, che induce alla calma e al relax.

I colori per il bagno

I bagni stanno acquisendo sempre più importanza nella società odierna e sono diventati vere e proprie stanze dove si passa molto tempo. Il bagno è il luogo dove ci laviamo e dove entriamo a stretto contatto con il nostro corpo. È il luogo in cui ci prendiamo cura di noi stessi e che per questo va sempre tenuto in ordine e pulito. Dalla prospettiva del feng shui, l'acqua (prosperità) scorre dentro e fuori da questa zona della casa.

Colori consigliati per un bagno in stile feng shui sono le varie tonalità di grigio e nero (colori che, uniti con l'acqua, sono simbolo di saggezza e armonia), il rosa (il colore della terra che riceve i rifiuti che laviamo via dal nostro corpo) e il bianco (simbolo di purezza e pulizia).

I colori feng shui per la camera da letto

La camera da letto è il luogo in cui riposiamo e recuperiamo le energie perse durante la giornata. Poiché questa è la stanza in cui trascorriamo molto del nostro tempo (dopotutto gli esseri umani passano gran parte della loro vita dormendo), la giusta scelta dei colori per questa stanza è di estrema importanza.

Per la camera da letto sono consigliati le tonalità sul verde e sull'azzurro, simboli di crescita e energia, e il color pesca, simbolo della fortuna e dell'amore.

I colori per lo studio

Lo studio è lo spazio che più di tutti rappresenta la prosperità e la laboriosità. Soprattutto se lavoriamo da casa, è molto importante ottimizzare l'energia proveniente da questa stanza. Per questo è consigliabile scegliere colori freddi, dall'azzurro al verde, che rappresentano l'energia e la pienezza vitale (sono infatti, rispettivamente, i colori dell'acqua e degli alberi).

Altrettanto validi sono il rosa (simbolo dell'energia femminile, del nutrimento e della giovinezza), il bianco e il grigio chiari (che illuminano la mente), il marrone e il giallo (che indicano sicurezza e cura di sé).