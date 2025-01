Quando la cucina non è molto grande e si desidera trovare la soluzione migliore per ottimizzare lo spazio, è possibile farlo con un pizzico di fantasia e inventiva. Consentendo all’ambiente, sia pur piccolo, di essere elegante e funzionale. Trattandosi di una zona della casa molto frequentata, il suo eventuale spazio ridotto non deve diventare un limite, bensì un’opportunità per dare sfogo alla propria vena estrosa. Vediamo allora, qui di seguito, cinque idee per arredare una cucina piccola.

Come arredare una cucina piccola

ai una cucina piccola ma non vuoi rinunciare ad arredarla con gusto e, soprattutto, con tutti i confort? Cucina piccola non vuol dire che non ci si possa sbizzarrire con l’arredamento, e anzi il design ti viene in aiuto con tante idee e soluzioni da imitare per avere tutto quello che ti serve, con stile e anche in uno spazio mini.

Gli escamotage da sfruttare possono essere tanti, da mobili tattici e pensili di vario tipo. Ecco tante idee per arredare con gusto una cucina piccola e sfruttare al meglio tutto lo spazio, che si tratti di una cucina lunga e stretta, di un angolo cottura con open space sul soggiorno, o di una cucina abitabile ma non spaziosa, per avere un ambiente funzionale ma anche bello.

Sfruttare lo spazio

In una cucina di piccola dimensione è importante innanzitutto sfruttare ogni spazio disponibile e renderlo adatto alla funzione specifica. La prima idea è quella di arredare l’ambiente con sedie semplici e tavoli con ripiani di legno chiaro. O addirittura di vetro trasparente che conferiranno luminosità e profondità, amplificando la visione ottica dell’insieme. Mensole sparse e strumenti per appendere pentole, posate e portaoggetti consentono di sfruttare ogni piccolo centimetro a disposizione.

Se lo spazio della nostra cucina è a pianta quadrata possiamo pensare di inserire una piccola penisola dove pranzare quando siamo solo noi, fare colazione o semplicemente utilizzare come piano di lavoro ulteriore oltre a quello della cucina. Qualora non vogliamo isole o penisole, scegliamo di disporre una consolle che all’occorrenza potremo allungare per ospitare più commensali.

Se lo spazio è rettangolare e abbiamo solo una parete dove possiamo addossare la cucina, scegliamo dei pensili a tutta altezza e dove possibile, utilizziamo l’angolo in fondo alla stanza per installare delle colonne contenenti tutti gli elettrodomestici: in questo modo avremo molto più piano di lavoro libero e la cucina sarà ariosa e spaziosa.

Se vogliamo possiamo chiudere in alternativa la parte terminale della nostra cucina lunga e stretta per una dispensa capiente e utilizzare i mobili a terra per l’inserimento degli elettrodomestici. Alternativa pratica e molto funzionale, ci permetterà di avere tutto l’alimentare in un unico spazio lasciando liberi gli armadietti sulle pareti per piatti bicchieri e stoviglie.

Cucina piccola: installare scaffalature

Un’altra idea è quella di sostituire le vecchie credenze con scaffalature aperte, in modo da poter esporre di tutto senza particolari problemi. Ecco quindi che si possono eliminare tutte le scatole e le confezioni di plastica degli alimenti. Sostituendole con oggetti di vetro appropriato, come ad esempio barattoli per legumi, bottiglie a collo largo per la pasta lunga e barattolini per riso. In questo modo possono essere tutti esposti e diventare piacevoli oggetti d’arredamento su una scaffalatura in vetro e con un design moderno. Magari fatto di ripiani perpendicolari o anche di forme geometriche tali da poter ottenere un effetto piramide e sfruttare l’ambiente in altezza.

Scegli i colori giusti

Va be eseguire i propri gusti in fatto di colori, ma uno dei modi migliori per dare “ariosità” a uno spazio piccolo e farlo sembrare più grande è indubbiamente utilizzare i colori chiari e in particolar modo il bianco. Evita se puoi l’abbinamento bianco/grigio scuro o nero, e opta per una palette che ruoti attori al bianco e ai colori naturali come il beige, il legno in tonalità chiare e così via.

Cucina piccola: luci e pavimenti

Fra le varie idee per una piccola cucina, quella più particolare è la scelta della giusta illuminazione e pavimentazione. La luce con faretti e l’installazione di specchi alle pareti, consentiranno di ampliare le zone, dando l’illusione di trovarsi in un ambiente più grande. Perfino una semplice plafoniera, posta al centro del soffitto, potrà bastare per dare luce a tutto l’ambiente. Per ciò che riguarda la luce esterna, è bene tenere libera la zona della finestra e del balcone.

Di modo da consentirne agevolmente l’entrata naturale nella piccola cucina. Per le tende, la soluzione migliore è la scelta di tendine da appendere direttamente sui vetri. Sicuramente di colore chiaro e magari con una trama a filet, che regalerà un tocco di raffinatezza a tutto l’ambiente. Lo stesso dicasi per la pavimentazione, che deve essere con piastrelle dalla tinta chiara e posate a rombo. In modo da ampliare lo sguardo, attribuendo all’ambiente un senso di vastità.

L’arredamento

L’arredo può ispirarsi ad un genere particolare, come lo stile provenzale, o essere più libero. Spesso viene sottovalutata la disposizione degli arredi e degli elettrodomestici, mentre è fondamentale in una prima fase della progettazione del nostro spazio cucina. In questo caso, nessuno potrà consigliarci: ognuno ha le proprie abitudini e consuetudini ed è fondamentale fermarci a pensare prima di scegliere.

Vogliamo il lavandino accanto al piano cottura perché siamo più comode, oppure preferiamo disporli lontani per avere un piano di lavoro nel mezzo? Preferiamo avere un unico piano di lavoro perché amiamo impastare oppure desideriamo più punti di appoggio divisi? La scelta spetta solamente a noi, in base a questa poi, potremo decidere dove mettere che cosa. Ricordiamoci però, sempre di evitare di accostare forno e frigorifero, poiché il calore del forno durante la cottura potrebbe surriscaldare il lato del frigorifero e causare un eccessivo dispendio di energia per raffreddare che graverà sulla bolletta della luce.

Inoltre, possiamo scegliere di disporre il piano cottura sopra al forno per una continuità visiva e funzionale. Utilizziamo molto il forno? Possiamo scegliere di disporlo ad un’altezza differente: chiediamo una colonna nella quale inserire microonde e forno tradizionale, affinché restino all’altezza del nostro busto. L’utilizzo di tavoli allungabili, sedie pieghevoli e elettrodomestici lineari e tendenti a svilupparsi verso l’alto è un’altra idea per una cucina piccola.

Naturalmente, nel caso di un tavolo allungabile, è bene considerare se la sua apertura massima rientri nelle misure disponibili della cucina. Esistono in commercio dei blocchi tavolo, comprensivi di sedie, totalmente richiudibili. Si tratta di soluzioni pratiche ed ottimali per chi possiede una cucina piccola.

Cucina piccola: ricavare nicchie nelle pareti

Se in una piccola cucina si decide di eliminare completamente i mobili, l’alternativa ideale è quella di ricavare delle nicchie rasenti le pareti con sportelli di legno. Eliminando in tal modo tutto l’ingombro dei mobili. Il lavello può essere anch’esso posato in porcellana anziché in metallo, in modo da sfruttare la parte posteriore con un mobile molto capiente. Anche alcuni muretti divisori possono essere utili come piani di appoggio e su di essi si possono installare tavole con cerniere che, all’occorrenza, diventeranno utili sia per mangiare che per preparare i cibi.

Scegliere gli elettrodomestici

Nella scelta degli elettrodomestici cerchiamo di inserire soluzioni compatte e multifunzione. Per la scelta del forno ad in incasso ad esempio possiamo optare per un microonde combinato: in questo modo avremo due elettrodomestici in uno e lo spazio del forno potrà essere utilizzato per altro. Se invece desideriamo avere un forno tradizionale, scegliamo un microonde da appoggio che potremo spostare al momento del bisogno, dove desideriamo: in questo modo potremo avere più piano libero per impastare e lavorare al momento della necessità. Per la lavastoviglie, ne esistono di compatte a numero di coperti inferiori. La scelta potrebbe essere utile nel caso in cui lo spazio sia davvero molto ristretto e ci serve recuperare decine di centimetri. Al posto della classica lavastoviglie da 60 cm, potremo introdurne una da 40-45 cm.

Per i piani di cottura è fondamentale scegliere i fuochi in relazione ai componenti della famiglia: possiamo partire da un piano a due fuochi per una coppia. Possiamo scegliere di accostare due piani con coppia di fuochi oppure scegliere un monoblocco da quattro fuochi. In genere, i piani con 5 fuochi risultano poco funzionali poiché lo spazio utile per ogni punto cottura è davvero molto esiguo. In questo caso si rischia che le pentole o padelle cadano o si rovescino, per il poco spazio d’appoggio a disposizione.

Per quanto riguarda il frigorifero, la scelta è tra un elettrodomestico da incasso o un freestanding. Ricordiamoci che un frigo a doppia anta tipo “americano” occupa molto spazio. Per spazi ridotti è preferibile scegliere modelli a tutta altezza con frigorifero e freezer sovrapposti uno sull’altro.

Cucina piccola: i pensili

Se lo spazio è poco, rassegniamoci: anche se non li amiamo, dovremo inserire dei pensili. Possiamo valutare l’idea di scegliere una o due colonne a tutta altezza sulle pareti e ridurre così i pensili, ma lo spazio contenitivo sarà comunque inferiore alla soluzione “tutto pensili”.

La scelta più appropriata sarà l’inserimento di pensili capienti e a tutta altezza lungo tutta la cucina. Se poi, lo spazio a nostra disposizione è di forma rettangolare ma tale da permetterci una profondità maggiore di cucina, possiamo pensare di avere una valida alternativa ai pensili: scegliamo una cucina con profondità 80 cm e avremo mobili a terra più capienti che ci permetteranno di eliminare, magari del tutto i pensili. Alternativa possibile, se lo spazio della cucina è quadrato, l’inserimento di un’isola che sia non solo piano ma anche contenitore al di sotto. In questo modo sfrutteremo lo spazio il più possibile con stile, rendendolo funzionale.

Cucina piccola su open space

Se hai un open space, e quindi un angolo cottura che dà sul soggiorno di medie dimensioni devi razionalizzare bene lo spazio. In particolar modo se hai a disposizione una sola piccola parete da dedicare alla tua cucina, magari anche spezzata da una finestra, un’idea pratica – e bella – può essere posizionarci di fronte un’isola di dimensioni mini, che serva come pratico piano di appoggio e come utile vano contenitore per pentole e utensili. Se nella zona giorno open space ci sono degli spazi di piccole dimensioni, difficili da arredare, la soluzione giusta può essere dedicarli alla cucina. Su due o tre lati, basta una rientranza di 5 metri quadrati per allestire una cucina funzionale e bellissima. Scegli, se possibile, mobili su misura a tutta parete e non avrai bisogno di altro.

