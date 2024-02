L a cucina è uno degli ambienti più importanti in casa. Per questo, è importante arredarla nel modo giusto, creando uno spazio funzionale e caldo. Esistono tante soluzioni per farlo al meglio, personalizzando ogni dettaglio. Ecco alcune idee che possono esserti utili

Prima di acquistare la cucina, è importante avere chiaro lo stile che desideri. Puoi scegliere tra tantissime varianti: classico, moderno, rustico, country o industrial. Una volta fatto questo, è il momento di abbozzare un progetto in relazione all’ambiente a disposizione. Puoi realizzare la tua cucina su misura, ottimizzando lo spazio.

Cucina piccola e rettangolare

Se hai poco spazio, puoi optare per una cucina ad angolo o a scomparsa (elegante ed essenziale). Se invece la stanza è rettangolare, lunga e stretta – come capita spesso – disponi i mobili su un lato e lascia libera l’altra parete per il passaggio. Scegli i colori chiari, che illuminano gli spazi piccoli.

La cucina integrata al soggiorno

La cucina a vista integrata al soggiorno, specie negli appartamenti piccoli, è ormai sempre più diffusa. Sfrutta una parete lunga e occupala con un una struttura che contenga tutti i pensili. Incassa i grandi elettrodomestici, come frigorifero e lavastoviglie, così da non appesantire visivamente l’ambiente e renderlo più armonico. Scegli dei colori che si sposino con il soggiorno. Una tonalità neutra come avorio, bianco, tortora o grigio solitamente si adatta a ogni stile.

La cucina a isola o classica

La cucina con isola è un’altra alternativa valida. Oltre a essere molto bella esteticamente, rende l’ambiente un vero spazio di design, molto raffinato. Puoi posizionare il piano cottura nell’isola o inserire delle sedie.

Se ti piace lo stile classico, una bella cucina in legno massello con al centro un tavolo abbinato e sedie è un’ottima scelta. Puoi optare per i pensili disposti su una sola parete, a L o a U, a seconda dello spazio a disposizione. Non dimenticarti di inserire una bella cappa grande.

Le migliori cucine per il 2024

Mira di Scavolini

Sembra la cornice di un quadro il nuovo sistema d’arredo Scavolini. Si chiama Mira e ha tre parole chiave: dettagli sofisticati, sfumature e texture inedite per accostamenti d’effetto. Il suo tratto distintivo è l’anta squadrata con profilo a “L”, la soluzione ideale per un design lineare ed elegante senza rinunciare alla praticità d’uso. Le nuance disponibili? Tante e diverse, come le finiture e i materiali.

LAB13 con anta Rigoletto di ARAN Cucine

A dimostrazione che anche il legno può essere contemporaneo, ARAN Cucine propone LAB13. Una cucina in noce americano naturale, la cui (apparente) distribuzione lineare acquista ritmo grazie alle scanalature verticali ottenute dalla lavorazione cannetè. Il punto forte? Gli abbinamenti materici: legno (per basi e colonne), grès color magellano (per il top) e laccatura in metallo liquido piombo (per i pensili).

ORIGINA di Febal Casa

Palette raffinata e senza eccessi per ORIGINA, una delle cucine firmate Febal Casa. Lo schienale in vetro, il top a sbalzo, la parete di armadi ad ante rientranti, i solidi piani di lavoro estraibili: tutto concorre a dar vita a un ambiente tecnologico e multifunzionale, dal look raffinato e minimale.

Sveva di Stosa Cucine

Se cerchi il fascino di un gusto romantico e senza tempo, Sveva di Stosa Cucine è ciò che fa per te. Nell’ambiente si respira la voglia di ritorno al passato, grazie al mix tra gusto classico e stile glamour. Il merito? Delle ante telaio, che donano una piacevole armonia all’intera composizione. Ma anche delle mensole nobilitato white, delle maniglie finitura titanium e del pannello uso schienale in legno termostrutturato finitura Noce Svezia.