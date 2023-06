H ai acquistato una casa o hai deciso di restaurare la tua abitazione, ma non ti rimangono molti soldi per arredare gli spazi e completare il tuo progetto. Ecco qualche consiglio



Arredare casa con pochi soldi è possibile. Non è detto che sia necessario spendere una fortuna per creare un ambiente confortevole, che parli della tua personalità e abbia un tocco unico e originale. Vediamo quindi come scegliere il mobilio migliore per la tua nuova dimora e spendere pochi soldi godendo di un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Usa mobili e materiali di recupero per arredare casa con pochi soldi

Alcune abitazioni acquistate da altri nascondono delle vere e proprie fortune, che spesso non vengono considerate o addirittura gettate come se non avessero valore. Pertanto, se ti vengono lasciati dei mobili o delle piastrelle, sfruttale per arredare la tua casa, eseguendo un lavoro di fai da te per personalizzarle al meglio. Usa la pittura per donare nuova vita ai mobili, scartavetrandoli se necessario e usando la tecnica del découpage.

Lo stesso fai per pavimenti e rivestimenti, poiché alle volte basta solo un po' di cura per averli come nuovi.



Gira per mercatini

Se ami i mercatini dell'usato e dell'antiquariato, recandoti nei posti giusti troverai dei prodotti davvero eccezionali per arredare la casa con pochi soldi, che sono già stati rimessi a nuovo e sono un'ottima seconda mano.

Puoi scegliere di unire pezzi dello stesso stile o giocare su tendenze complementari, così da personalizzare ogni stanza della casa e averla del tutto innovativa rispetto ai soliti standard. Quello che ha buttato una persona potrebbe fare esattamente al caso tuo, quindi immergiti e cerca il pezzo forte della tua casa.



Per arredare casa con pochi soldi approfitta degli sconti

Ci sono periodi dell'anno nei quali gli arredi e i mobili sono scontati, quindi attendi il giorno giusto per acquistare quel pezzo costoso che rende speciale l'ambiente. Non è necessario inserire tutti i complementi nello stesso momento. Meglio aspettare la giusta occasione ma portarsi a casa esattamente il pezzo che fa al caso tuo.



Scegli soluzioni in blocco

Alcuni dei più noti rivenditori del settore propongono delle ottime soluzioni di arredo in blocco, optando per esempio per una cucina completa o un salotto con divano e parete tv. Comprare separatamente ogni elemento potrebbe avere un costo decisamente superiore. Meglio selezionare delle offerte già complete, che siano ovviamente in linea con il tuo stile e con l'idea della casa che hai in mente. Scegli modelli lineari e neutri, così da poter cambiare i complementi di arredo e avere un ambiente diverso quando vuoi.