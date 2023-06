D efinire il proprio stile di arredamento non è semplice, si rischia di fare acquisti incauti e scegliere oggetti di cui possiamo stancarci. Ecco i nostri consigli per definire il look della casa

Arredare una casa non è affatto un affare da poco, in quanto quello che scegli ti circonderà per tutto il tempo che trascorrerai fra le mura domestiche. Per questo motivo, il consiglio è di compiere una serie di scelte ponderate e selezionare dei pezzi che siano soddisfacenti non solo nel breve, ma anche nel lungo termine. Sei pronta a seguire i nostri consigli su come scegliere lo stile di arredamento che fa per te?



Come scegliere lo stile di arredamento che fa per te

Prima di tutto non seguire solo la moda del momento. Le nuove tendenze sono sempre interessanti, ma meglio non lasciarsi troppo prendere la mano da mode particolari o dalle caratteristiche bizzarre.

Questo perché il tuo potrebbe essere solo un gradimento passeggero, quindi ritrovarti poi con colori troppo accesi o linee strane richiederebbe una revisione dell'arredo nel breve termine, vanificando il tuo acquisto.

Scegli magari un pezzo originale che possa fungere da focus e opta poi per complementi neutri.

Inizia dal pavimento e dai serramenti

Impossibile scegliere l'arredamento che fa per te se prima non viene posato il pavimento e non ci si occupa di porte e finestre. Questo perché rischi di accostare materiali che non si abbinano fra loro ed epoche diverse, realizzando un'accozzaglia di elementi piuttosto che un unicum armonico.

Puoi optare per il parquet se ami lo stile naturale e chic, oppure per il cotto se adori il country e il rustico. Le case in stile moderno vogliono pavimentazioni particolari come ad esempio quelle in resina lucida, scenografiche e capaci di attirare la luce e catalizzare lo sguardo.



Procedi con i mobili principali per definire il tuo stile di arredamento

Per capire in quale stile arredare la tua casa devi valutare i mobili che ti vengono proposti e capire se sei più moderno o classico.

Fatta questa prima distinzione, è possibile addentrarsi ancora maggiormente nei vari gusti, partendo da un barocco per arrivare a country, passando per un industrial oppure un minimal.

Le soluzioni sono numerose e adattabili ad ambienti di varia grandezza.



Completa il tutto con i complementi di arredo

Se scegli uno stile, il suggerimento è di portarlo avanti sempre uguale, cercando non creare commistioni che stonano alla vista. Tuttavia, se hai un occhio allenato in termini di design, saprai che esistono stili complementari da unire tra loro per un mix originale e vincente, come ad esempio il minimal con il legno naturale, oppure il country con lo shabby.

Acquista mirati complementi di arredo e la tua casa sarà l'invidia di tutti i tuoi conoscenti.