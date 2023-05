Come arredare un giardino piccolo con stile

Il giardino rappresenta a tutti gli effetti una stanza in più all’interno della propria abitazione, da sfruttare soprattutto durante le belle giornate e per ritagliarsi momenti di relax all’aria aperta. Se avete a disposizione uno spazio piccolo e non sapete come fare per arredarlo in modo funzionale, non disperate! Anche un’area di ridotte dimensioni può essere valorizzata al meglio con qualche accorgimento. Ecco alcuni consigli per allestire il vostro piccolo giardino da sogno, senza rinunciare allo stile!

Rinunciate al superfluo

Per sfruttare al meglio lo spazio, è necessario non riempirlo troppo. Rinunciate al superfluo e progettate con attenzione dove posizionare i mobili e con un ordine ben preciso. Questo è fondamentale perché, altrimenti, rischiate di far apparire il vostro giardino ancora più piccolo.

Scegliete lo stile

La prima cosa che dovete stabilire è quale stile seguire (moderno, shabby, boho, zen ecc.). Tendenzialmente è consigliabile che ci sia continuità e armonia con quello della casa, perché il giardino non è un ambiente a sé stante ma deve integrarsi con il contesto.

Dividete gli spazi

Ora suddividete le zone, stabilendo dove posizionare l'area dedicata al relax, al verde e al pranzo.

Per la zona relax, non si può prescindere da un paio di sdraio dove potersi stendere a prendere il sole, un bel divano e un tavolino così da creare anche una zona conversazione.

Lo spazio dedicato al verde è sempre meglio ricavarlo in verticale o ai lati, sistemando le piante con delle siepi intorno. Evitate il centro perché rischiate di rimpicciolire ancora di più l'ambiente.

L’area pranzo è preferibile organizzarla in una zona pavimentata. Acquistate un tavolo da esterno allungabile e delle sedie pieghevoli. Se lo spazio lo consente, potete organizzare l’area pranzo sotto un piccolo gazebo così da ripararvi dal sole. Non dimenticate di dotarvi di un piccolo barbecue per organizzare pranzi e cene con amici e parenti all'aria aperta.

Un'ultima cosa. Se ne avete la possibilità, ricavate una piccola area per rinfrescarvi, arredandola con una mini piscina o idromassaggio. È un’idea di grande effetto e vi conquisterà!