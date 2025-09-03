Diventa sempre più difficile tenere l’armadio ordinato e soprattutto conservare i vestiti in maniera che questi restino intatti e puliti. Infatti, soprattutto negli armadi molto affollati, è facile che si sviluppino strani odori che vanno ad impregnare i vestiti, per cui è sempre un buon espediente quello di tenere dei sacchetti che “alleggeriscano” in maniera gradevole la pesantezza dell’aria all’interno del mobile.

In questa guida vedremo come creare dei piccoli sacchetti di lavanda utili per profumare gli armadi e non solo.

Sacchetti di lavanda

La lavanda è una pianta officinale ed aromatica di origine mediterranea; è sempreverde e le piccole foglie grigie rimangono sulla pianta anche in inverno. Non temono il freddo, quindi possono essere poste a dimora in giardino, o volendo si possono tranquillamente coltivare anche in vaso. Dai fiori della lavanda si ottiene un olio essenziale, la cosiddetta ‘essenza di lavanda’, che è molto ricca di linalolo.

L’essenza di lavanda è nota soprattutto per la sua azione sedativo-ansiolitica, che è stata molto studiata sia nell’animale sia nell’uomo. In effetti, tutti questi studi hanno dimostrato che anche solo l’inalazione dell’essenza di lavanda, ha una notevole azione sedativa e ansiolitica, che è particolarmente utile in soggetti nervosi e stressati. In questa semplice e veloce guida vedremo, nella maniera più chiara e comprensibile possibile, come confezionare i sacchetti di lavanda.

Come fare dei sacchetti di lavanda in casa

Vediamo quindi come realizzare i sacchetti di lavanda per profumare gli armadi e, in generale, gli ambienti di casa, in particolare la camera da letto.

Occorrente

scampoli di stoffa larghi 8 cm e lunghi 20 cm

fiori di lavanda essiccati

olio essenziale alla lavanda

nastrino, meglio se di raso color glicine

cartoncino

metro

forbici

ago e filo

Raccogliere la lavanda

Per creare dei sacchettini per gli armadi è necessaria la lavanda, la quale oltre ad inebriare con il suo profumo, tiene lontane le tarme. Sarebbe preferibile raccoglierla in un periodo preciso, ossia in un giorno d’estate con poca umidità e poco tempo prima che i fiori vadano a schiudersi.

Raccogli 14-18 fiori con lo stelo lungo e legali sotto le corolle. Poi ripiega gli steli sopra le corolle e legali con un filo o un nastrino. Prima di utilizzare la lavanda la dovrai essiccare legandola in mazzetti e appendendola in un luogo caldo e buio per alcuni giorni.

Come creare i sacchetti di stoffa

Per creare i sacchetti che dovranno contenere la lavanda munisciti di metro e forbici e ritaglia due pezzi di stoffa di eguale misura (rettangolari o quadrati). Utilizza dei piccoli ritagli di tessuto, (preferibilmente in cotone o in lino e di forma rettangolare) larghi non più di 8 cm e lunghi circa 20 cm piegandoli per metà e cucendoli sui lati.

Piega per metà il ritaglio di tessuto “dritto contro dritto” tenendo fuori il rovescio del tessuto. Fai combaciare perfettamente i due lembi e procedi cucendo assieme i due pezzi di stoffa seguendo la linea che avrai precedentemente segnato a gesso ed imbastito.

Successivamente, con ago e filo o con la macchina da cucire, unisci le due metà iniziando a cucire i tre lati, lasciando aperto appunto quello di apertura che servirà per mettere dentro i fiori di lavanda. Se cuci a mano fai attenzione a che i punti siano stretti e ravvicinati. Puoi anche cucire i sacchettini utilizzando la macchina da cucire. In questo caso dovrai ripiegare su se stesso lo scampolo dritto contro dritto e procedere con il punto a macchina avendo cura di realizzare la cucitura ad 1 cm dal bordo del lato aperto. Quando avrai terminato la cucitura giralo dalla parte esterna, in modo da far risultare le cuciture all’interno del sacchetto.

Come abbellire i sacchetti di lavanda

Giunti a questo punto, se hai dimestichezza con il ricamo o con il disegno, potresti abbellire il sacchetto creando un fiore di lavanda o una scritta personalizzata sulla parte centrale del sacchetto. Se invece desideri sempre decorare il sacchettino ma senza utilizzare metodi elaborati, potresti comprare un nastrino di raso del colore che preferisci (meglio se di raso e color glicine) e avvolgerlo attorno al sacchettino.

Come riempire i sacchetti di lavanda

Prendi la tua creazione e metti dentro i fiori secchi di lavanda e qualche goccia di olio essenziale, naturalmente sempre della stessa fragranza. Chiudilo con il nastrino e, per renderlo ancora più carino, fai pendere alla chiusura del nastro una piccola targhetta di cartoncino colorato dove potresti scrivere proprio il contenuto, “lavanda”, con un colore viola acceso o utilizzando i glitter. Questi sacchetti sono utilissimi anche per un bagno rilassante; infatti basta metterne uno nella vasca e sentire immediatamente il profumo diffondersi nell’aria.

