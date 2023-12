L’acciaio è una lega data dall’ unione di ferro e carbonio ed è utilizzato per la realizzazione di gran parte degli oggetti a uso casalingo come pentole, piani di cottura e lavelli sono realizzati in acciaio inossidabile, ovvero non arrugginisce. Ecco alcuni suggerimenti utili per pulire e lucidare l’acciaio.

Le superfici d’acciaio sono bellissime, lucide e splendono. Questo materiale è elegante ed illumina l’ambiente dando maggiore risalto alla stanza; purtroppo possiede anche dei difetti infatti la pulizia deve essere accurata e frequente. In questa breve guida illustreremo dettagliatamente come lucidare l’acciaio in pochi e semplici passi.

Pulire quotidianamente le superfici in acciaio

Il problema più evidente, specialmente se si tratta di superfici in acciaio come il piano cottura, sono gli aloni e le impronte delle dita che sembrano apparire improvvisamente rovinando la superficie omogenea del tuo amato oggetto. La pulizia giornaliera va effettuata utilizzando solamente un panno in cotone e dell’acqua tiepida; questo è il metodo meno rischioso per la pulizia dell’acciaio inossidabile ed è utile nella maggior parte delle situazioni. Asciuga, poi, con un panno morbido e asciutto per evitare che rimangano macchie d’acqua; questo è molto importante in quanto il calcare presente nell’acqua può lasciare delle antiestetiche macchie sull’acciaio. I panni migliori da utilizzare per la pulizia e lucidatura sono quelli in microfiba, poiché hanno la caratteristica di assorbire tutti i liquidi senza graffiare la superficie.

Come lucidare l’acciaio con il detersivo delicato per piatti

Se hai macchie più difficili da trattare che ti danno noia, puoi miscelare una goccia di detersivo delicato per i piatti con acqua calda: è senza dubbio una soluzione ideale per rimuovere lo sporco più ostinato (senza danneggiare le tue superfici in acciaio). Non applicare il detersivo per piatti direttamente sulla superficie da pulire, ma assicurati di diluire il prodotto pulente in acqua; quindi assicurati di risciacquare bene la superficie ed asciugala con un panno morbido ed asciutto per evitare macchie d’acqua.

Utilizzare prodotti specifici per l’acciaio

Un grave problema che può insorgere con un metodo troppo intensivo può essere quello di rigare il materiale; se ti succede ciò, non potrai più porvi rimedio. Se si tratta di semplici elettrodomestici puoi trovare prodotti specifici negli ipermercati, mentre se si tratta di un oggetto d’arredo non scegliere il primo prodotto che ti capita, ma informati presso un negozio specializzato; al contrario, se si tratta di una cucina, puoi chiedere al tuo rivenditore il prodotto adatto (non a caso i costruttori di cucine forniscono un piccolo set completo per la pulizia). Con una semplice e costante pulizia assicurerai lunga vita ai tuoi elementi in acciaio.

Come lucidare l’acciaio con rimedi naturali

In commercio esistono diversi prodotti efficaci per la pulizia e la lucidatura dell’acciaio, ma tenete presente che alla lunga il loro impiego può risultare troppo aggressivo e rendere le superfici in acciaio opache. Preferite l’utilizzo di una miscela composta da acqua, aceto e detersivo per i piatti, da utilizzare con una spugnetta morbida (evitate le pagliette in metallo). Dopo aver pulito risciacquate per rimuovere ogni residuo ed asciugate con un panno in microfibra. Per rendere ancora più lucido l’acciaio potete optare per una miscela di acqua, soda e detersivo per i piatti. Non utilizzate mai detersivi contenenti cloro.

Come togliere le macchie ostinate e graffi dall’acciaio

Nonostante tutti questi accorgimenti può succedere che si presentino macchie ostinate o graffi. Nel primo caso potete facilmente risolvere con l’utilizzo di aceto bollente o alcool denaturato da usare con un panno morbido sulla superficie da trattare e poi rimuovere. In caso di graffi si può ricorrere a rimedi drastici ma efficaci come la satinatura (graffiare l’acciaio uniformemente mediante l’utilizzo di spugne abrasive apposite, strofinando sempre nella stessa direzione e rifinire con della pasta abrasiva) e la lucidatura (munendovi di guanti e mascherino, con un trapano acceso, strofinate della cera su dischi in cotone e passateli sulla superficie da trattare).