A vete ospiti a cena ma non sapete come posizionare i bicchieri a tavola in modo corretto secondo il galateo? Ecco una breve guida che vi toglierà tutti i dubbi.

Quanti bicchieri

Secondo il galateo, per ogni persona si possono posizionare in tavola massimo 5 bicchieri: uno per l’acqua, due per i vini rossi e due per i bianchi. Il bicchiere per il vino da dessert va servito in seguito, appena prima del dolce e, possibilmente, dopo aver liberato la tavola dagli altri contenitori. Molto difficilmente, però, si apparecchia la tavola predisponendo cinque bicchieri per ogni commensale. Ne bastano, dunque, due: uno per l'acqua e uno per il vino. La regola prevede, però, di sostituire il bicchiere di vino quando e se dovrete gustare un vino diverso.

L'ordine

I bicchieri vanno posizionati alla destra del commensale, nello specifico in alto e alla destra del piatto, e, secondo l’impostazione classica, in ordine decrescente: dal più grande al più piccolo in obliquo e sempre verso destra.

Se sulla tavola ci sono due bicchieri, quello dell’acqua e quello da vino, il primo da posizionare è quello dell’acqua. Disponetelo almeno 2 centimetri al di sopra della punta del coltello, con un’angolazione di 45° verso sinistra. Poi affiancate al bicchiere dell'acqua quello del vino, più o meno inclinato verso destra.

Se in tavola ci sono più bicchieri, dopo quello dell’acqua andranno posizionati, sempre leggermente inclinati verso destra, quelli per il vino, dal più grande al più piccolo. In genere, il bicchiere da vino rosso va posizionato prima rispetto a quello da vino bianco.

Rivolti verso il basso o verso l'alto?

Se i bicchieri sono messi in tavola poco prima di essere riempiti allora andranno posizionati rivolti verso l’alto. Se, invece, vengono preparati molto prima di sedersi a tavola , o se vi trovate all'aperto, per questioni igieniche è consigliabile posizionarli rivolti verso il basso.