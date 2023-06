Come pulire il forno a legna

S iete tra i fortunati a possedere un forno a legna dove cuocere pizze a regola d'arte? Se sì, può esservi utile sapere come pulirlo in modo corretto per mantenerlo in ottime condizioni.

Regole generali

Potrebbe sembrarvi elementare ma ricordate sempre di pulire il forno quando è completamente freddo. In generale, non usate mai prodotti chimici o detersivi. Sarebbe corretto pulire il forno prima di ogni utilizzo. Per prima cosa, rimuovete i residui di cibo e la cenere che si è formata dalla combustione del legno. Dedicate particolare attenzione al centro del forno.

Come togliere i detriti bruciati dal piano cottura

Per rimuovere i detriti bruciati dal piano di cottura utilizzate un raschietto a manico lungo. Poi per eliminare la polvere, potete usare una spazzola o una scopetta. Quelle con le setole in plastica sono troppo morbide, optate per quelle in ferro.

Come eliminare la cenere

Per eliminare la cenere potete utilizzare un piccolo aspirapolvere come quelli da auto o una paletta. Eseguite ogni operazione con delicatezza per non graffiare le superfici. Poi passate un panno umido.

Come rimuovere macchie di olio

Se dovete rimuovere macchie di olio, potete strofinare le parti interessate con un panno o una spugna, imbevuta in una soluzione di acqua e aceto. Risciacquate poi con acqua.