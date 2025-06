Per conservare il fascino e prolungare la durata della tua dormeuse, è necessario prendersene cura regolarmente. Pulirla non significa solo passare un panno: servono gesti mirati, adatti all’essenza del legno, al suo stato e all’uso. Una buona pulizia previene muffe, macchie ostinate e l’usura precoce. Che sia in teak, acacia o eucalipto, ogni legno merita attenzioni semplici ma efficaci. In questa guida ti spiegheremo passo dopo passo come pulire la tua dormeuse da esterno senza danneggiarla. Con un po’ di tempo e i prodotti giusti, potrai restituirgli il suo splendore naturale. Ecco come fare.

Preparazione e rimozione della polvere dalla dormeuse

Prima di procedere con la pulizia profonda, rimuovi tutti i cuscini presenti sulla dormeuse. Scrollali all’aria aperta oppure lavali seguendo le indicazioni in etichetta. Usa poi una spazzola morbida o un aspirapolvere con beccuccio adeguato per eliminare polvere, residui vegetali e ragnatele. Dedica attenzione agli angoli e alle fessure, dove lo sporco tende ad accumularsi. Questa fase evita che granelli abrasivi graffino il legno durante il lavaggio. Se vedi macchie superficiali, strofina con un panno asciutto o leggermente inumidito. Non usare mai spazzole metalliche né spugne ruvide: potrebbero rovinare la superficie.

Lavaggio accurato

Dopo aver rimosso la polvere, prepara una soluzione con acqua tiepida e sapone delicato, come sapone nero o Marsiglia liquido. Evita detergenti aggressivi che opacizzano o seccano il legno. Immergi una spugna morbida o un panno nella soluzione e pulisci delicatamente tutta la superficie, seguendo le venature del legno. Insisti sulle zone macchiate o ingrigite. Per lo sporco più ostinato, puoi usare un mix di acqua calda, bicarbonato e succo di limone. A fine pulizia, passa un panno umido ben strizzato per togliere i residui di sapone. Infine, lascia asciugare all’ombra in un luogo ben ventilato.

Protezione e manutenzione

Una volta asciutto, il legno va nutrito per recuperare luminosità e resistenza. Applica un olio specifico per legno da esterni (come l’olio di teak) con un panno asciutto, seguendo le istruzioni del produttore. Questo lo protegge da umidità, raggi UV e sbalzi termici. Lascia assorbire bene l’olio e rimuovi l’eccesso. Per mantenere la tua dormeuse, esegui una pulizia leggera ogni mese e rinnova l’olio una o due volte all’anno, in base all’esposizione. In inverno, copri la dormeuse o riponila sotto una tettoia per preservarla dalle intemperie. Con questi semplici gesti, resterà accogliente e in ottime condizioni, stagione dopo stagione.

