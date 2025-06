Per rendere funzionale un terrazzo scoperto è necessario trovare gli arredi giusti e scegliere come disporli, così da evitare che si bagnino o che si rovinino con l’esposizione agli agenti atmosferici. In questo articolo vi suggeriremo alcuni consigli su come arredare e abbellire un terrazzo scoperto low cost.

Come arredare un terrazzo scoperto: un tocco di verde

Se si vuole arredare un terrazzo scoperto, ma il budget a disposizione non è molto alto, si possono trovare delle soluzioni low cost, che sono comunque eleganti e di grande impatto visivo. Per iniziare a decorare il terrazzo si possono utilizzare delle piante, che sono sicuramente economiche e possono abbellire qualsiasi spazio. Per migliorare l’aspetto estetico del terrazzo e dare un tocco di verde, puoi sfruttare la balaustra per appendere vasi di fiori o piante rampicanti.

Il risultato è di sicuro effetto e non spenderai una fortuna! In un angolo si possono posizionare delle mensole realizzate con tavole di legno riciclate e collocare alcuni vasi con piante rampicanti, in questo modo si realizzerà una vera e propria parete verde. In alternativa, si possono costruire dei piccoli scaffali in legno composti da diversi ripiani e scegliere di riempirli con piante grasse o fiori. Se si ha un terrazzo molto ampio, lungo il lato della ringhiera si possono collocare dei vasi di grandi dimensioni e piantare delle siepi sempreverdi, in questo modo si decorerà lo spazio e al contempo si avrà una protezione dai vicini.

Se non hai molto tempo per prenderti cura del verde, fai ricadere la scelta sulle piante grasse, che sono resistenti e richiedono poche attenzioni. Anche le erbe aromatiche, come menta, rosmarino e basilico, sono facili da coltivare e resistenti.

Come arredare un terrazzo scoperto: il pavimento

Scegli una pavimentazione con linee pulite, come legno o pietra. Una pavimentazione ordinata contribuirà a dare un aspetto moderno e stiloso al tuo terrazzo. Anche l’erba sintetica è un’opzione valida: è facile da installare e non richiede troppo cura nella manutenzione. E ancora, valuta anche la possibilità di optare per un pavimento in gres porcellanato: un materiale resistente e antiscivolo.

Come arredare un terrazzo scoperto: l’illuminazione

Assicurati di dotare il terrazzo di una buona illuminazione per creare un’atmosfera calda e rilassante e per poter sfruttare lo spazio anche la sera. Puoi utilizzare luci da esterno, resistenti agli agenti atmosferici. Posizionale a parete o sui tavoli. Per illuminare l’area esterna si possono installare delle catene luminose che costano pochi euro e sono facili da montare. Se si vuole creare un’atmosfera romantica e accogliente sul terrazzo scoperto, si possono acquistare delle lanterne e inserire delle candele di forma rotonda. In ogni caso, opta sempre per luci a basso consumo energetico.

Come arredare un terrazzo scoperto: i mobili

Un tavolino o un tavolo pieghevole, corredato da sedie è essenziale per creare un’area per pranzare o bere qualcosa all’aperto. Opta per materiali resistenti alle intemperie. Per quanto riguarda gli arredi low cost è sempre opportuno scegliere di riutilizzare materiali riciclati o acquistarli presso dei negozi di mobili usati, risparmiando sicuramente sul prezzo finale. Se si vogliono usare dei materiali riciclati, con i pallet o le vecchie assi in legno si possono creare degli originali tavolini o sgabelli, basterà soltanto riverniciare i pallet e aggiungere dei cuscini per renderli comodi e confortevoli.

In alternativa al pallet, si possono riutilizzare delle vecchie botti e creare un piacevole angolo con tavolo e sgabelli alti e si potranno usare anche come sedute per un aperitivo o una grigliata in terrazzo. Non possono mancare poi una sedia a dondolo o un’amaca per rilassarti e goderti il tuo spazio all’aperto. Scegli un modello comodo e resistente che si adatti al tuo stile. Aggiungi cuscini colorati e tessuti come coperte o tende leggere. Questi elementi rendono il terrazzo accogliente e invitante.

Leggi anche Come arredare il terrazzo di un attico: consigli e idee