Quando si ritorna da un viaggio, oltre alla nostalgia per la fine delle vacanze, vi è anche l’incombenza di dover lavare tutti i vestiti e la valigia. Le valigie, infatti, vengono messe a dura prova ogni volta che viaggiamo e gli ambienti e le superfici con cui vengono a contatto non sempre sono ben igienizzati. Al fine di evitare che la nostra valigia diventi un ricettacolo di germi e batteri o che prenda cattivi odori, è fondamentale pulirla tutte le volte che si ritorna da un viaggio. Ogni bagaglio va lavato in base alle proprie caratteristiche, vediamo come.

Come pulire la valigia al ritorno da un viaggio

Per prima cosa è necessario pulire le ruote che, per ovvie ragioni, sono particolarmente sporche. Per ripulirle da terra, polvere e altri residui di sporcizia, che ne ostacolano anche il corretto funzionamento, è possibile aiutarsi con un aspirapolvere o, in alternativa, con degli stracci vecchi. Dopodiché, con una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia, vanno pulite, sciacquate e fatte asciugare bene. Se pulite in maniera regolare, non è necessario lubrificarle. Con straccio in microfibra e dello spray disinfettante pulite bene la maniglia e, se presenti, eventuali tasti. Dopodiché risciacquate con un panno umido.

Come pulire la valigia in tessuto

Se il vostro bagaglio è in tessuto, dovete utilizzare un detergente apposito. Se non siete sicuri che il vostro detergente sia adatto, fate una prova in un angolo nascosto, per verificare che non provochi alcun danno o che possa scolorire il tessuto. Pulite accuratamente con un panno e il detergente tutto l’esterno della valigia, prestando particolare attenzione al fondo che è sempre la parte più sporca. Risciacquate con un panno pulito e umido accuratamente e lasciate asciugare.

Come pulire la valigia rigida

I bagagli rigidi o semi rigidi sono molto più semplici da pulire: potete utilizzare delle salviette igienizzanti o un panno umido con un po’ di sapone di Marsiglia. Se l’esterno è completamente rigido, potete utilizzare anche una soluzione di acqua e bicarbonato per una pulizia efficace.

Come pulire l’interno della valigia

Per quanto riguarda i rivestimenti interni, per prima cosa bisogna spolverarli. Dopodiché, dovete realizzare una miscela composta dalla stessa quantità di acqua e aceto, travasarla in uno spruzzino e poi nebulizzarla all’interno dello spruzzino. Lasciate agire per qualche minuto e poi passate un panno in microfibra. Lasciate asciugare completamente all’aria, altrimenti potrebbero formarsi dei cattivi odori. Al posto dell’aceto, potete usare anche del sapone per piatti.

Come deodorare la valigia

Viaggiando molto e lasciando rinchiusi i gli indumenti per troppo tempo, spesso all’interno delle valigie si forma un cattivo odore quasi di rinchiuso e di ristagno. Niente paura: ci sono alcuni metodi semplicissimi per contrastare le puzze. Ricordatevi, però, che per evitare che possa formarsi cattivo odore all’interno della valigia, non dovete metterla mai in luoghi pieni di umidità o di muffa. Riponete la valigia in un luogo asciutto. Vediamo quindi come deodorare la valigia.

Sacchetti profumati

Quando conservate le valigie negli sgabuzzini o in cantine buie e umide, è necessario sempre mettere al loro interno qualche bustina di deodorante profumato. Le bustine di deodorante profumato, possono essere vendute in vari negozi per la casa o anche centri che si occupano di fragranze. Ponete due o tre bustine all’interno della valigia e chiudetela ermeticamente così la fragranza possa restare all’interno di essa. Oltre a queste bustine deodoranti, per eliminare quel fastidioso odore di chiuso, è possibile inserire dei sacchetti di cotone contenenti dei sali profumati. I sali profumati, possono diffondere il loro profumo poco per volta e mantenere sempre la valigia profumata e pulita.

Bicarbonato di sodio

Per evitare la formazione di cattivi odori dovuto a muffe e a umidità all’interno della valigia, è necessario sempre aggiungere anche qualche sacchetto contro l’umido; se preferite potete adoperare del bicarbonato di sodio, particolarmente utile per assorbire gli odori e l’umidità. Per realizzare qualcosa di veramente utile e perfetto tale scopo, potete anche prendere un po’ di cotone e spruzzare un bel po’ di profumo fino a impregnarlo completamente. Inserite il cotone profumato all’interno delle valigie e chiudetele ermeticamente. Grazie a questi piccoli accorgimenti, la vostra valigia manterrà per qualche mese sicuramente un buon odore e un profumo piacevole.