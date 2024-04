Tempo instabile? I trucchi per una valigia a prova di meteo

I consigli pratici per essere sempre pronte a qualsiasi condizione atmosferica: dal sole cocente al temporale

Viaggiare è un piacere, ma a volte può essere difficile capire cosa mettere in valigia. Il meteo è spesso variabile e capire quali vestiti portare con sé può diventare un’impresa titanica. D’altra parte non è possibile pensare di avere cambi per ogni stagione o per ogni condizione atmosferica, ma ci sono alcuni trucchetti per non farsi trovare impreparati.

Vestirsi a strati

Il primo consiglio è quello di mettere in valigia capi di abbigliamento che possano essere indossati a strati. La caratteristica principale deve essere la comodità, in modo che possano essere messi e tolti con estrema facilità, come maglioni leggeri, cardigan e sciarpe. Inoltre, vestirsi a strati significa anche massimizzare il numero di outfit da indossare durante il viaggio senza sacrificare il comfort. Ciò è particolarmente importante se abbiamo un peso o uno spazio limitati nel bagaglio. Per essere pronti a qualsiasi evenienza è consigliato mettere in valigia un vestito estivo leggero e una gonna, alcuni top di base, un comodo maglione button-down, alcune paia dei tuoi jeans o pantaloni preferiti e una camicia di lino o cotone ampia che si sovrappone bene.

L’abbigliamento antipioggia in valigia

Quando si viaggia non bisogna mai scordare un abbigliamento antipioggia. Spesso in vacanza non si può perdere il poco tempo che si ha a disposizione quindi, anche in caso di pioggia o temporale, bisogna attrezzarsi per poter uscire ugualmente. Fondamentale è una giacca impermeabile o un trench pieghevole, per ogni evenienza. Ma non solo: è importante non scordarsi di mettere in valigia un piccolo ombrello da viaggi che può essere facilmente messo anche nel bagaglio a mano. In alternativa si può portare un poncho antipioggia usa e getta.

Scarpe per tutte le stagioni

Quando si parte per un viaggio la tendenza di molte donne è quella di portare con sé diverse paia di scarpe. Ma questo ci farà perdere molto spazio in valigia e, quasi sicuramente, non riusciremo neanche a indossarle tutte. Il segreto, in previsione di un meteo variabile, è quello di scegliere un paio di scarpe versatile, che sia cioè adatto a ogni tipo di condizione atmosferica. Solitamente stivaletti o scarpe da ginnastica sono in grado di resistere alla pioggia e al sole. Il numero massimo di calzature da portare è tre: un paio di sneakers, un paio di sandali semplici e un paio di scarpe da sera.

Una sciarpa sempre in valigia

Un accessorio utile ai viaggiatori è la sciarpa. E non solo per il suo uso comune. La sciarpa può essere poggiata sulla testa per proteggersi dalla pioggia, può essere messa al collo, può essere utilizzata sulle spalle in caso di freddo. Se si viaggia con i bambini, le sciarpe possono anche diventare strumenti multifunzionali per aiutare a cambiarsi e dormire. Insomma, diversi utilizzi che fanno della sciarpa un indumento indispensabile… anche per lo stile.

Prestare attenzione al tessuto

L’ultimo aspetto a cui prestare attenzione quando si fa la valigia per partire riguarda i tessuti. Tenendo conto del tipo di viaggio, è bene scegliere tessuti traspiranti e isolanti, come il cotone e la lana merino. Anche il lino e il bambù sono materiali eccellenti per il caldo estremo. Se c’è anche la minima possibilità di pioggia, è necessario fare attenzione a indossare pelle, pelle scamosciata, velluto e seta. Il denim pesante può anche essere un ostacolo in caso di pioggia e picchi di calore. Da non dimenticare che i tessuti sintetici tendono a farci sudare di più. Attenzione anche ai colori: i tessuti di colore scuro attirano e intrappolano il calore.