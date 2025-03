Le scarpe in camoscio, molto rinomate ed eleganti, sono capaci di dare un tocco in più ad un outfit, per la loro versatilità e comodità. Tuttavia, a causa del materiale particolarmente delicato rispetto ad altri, le scarpe di camoscio presentano un grande problema relativo al loro lavaggio, perché risulta abbastanza difficoltoso. Infatti bisogna fare molta attenzione a pulirle, altrimenti si rischia di rovinare irreparabilmente il materiale. Scopriamo quindi come pulire le scarpe in camoscio e come far tornare perfette quelle rovinate.

Come pulire le scarpe in camoscio

Le scarpe di camoscio sono molto diffuse, in modo particolare risultano ideali durante la stagione invernale, quella in cui il freddo è pungente e il piede necessita di calore e di comfort per essere del tutto a proprio agio. Tuttavia, questo tipo di scarpe sono realizzate con un tessuto molto delicato cioè il camoscio, che tende a sporcarsi con notevole facilità. Il camoscio tende a macchiarsi facilmente, anche solo con un po’ di pioggia o della semplice polvere che si deposita tra le pieghe delle scarpe. Vediamo come pulire le scarpe in camoscio senza rovinarle.

Eliminare la polvere

Per eliminare la polvere, bisogna spazzolare delicatamente; così si andrà a rimuovere lo sporco che si trova accumulato sul camoscio, cercando di non andare avanti e indietro, ma eseguendo la spazzolatura sempre nello stesso verso. Per rimuovere i graffi dagli stivali è necessario spazzolare energicamente, eliminando così anche le aree scrostate.

Spazzolare con la camoscina

Le scarpe in camoscio esigono molta cura e, per questo motivo, come prima cosa procurati una spazzola adatta per pulire il camoscio, che abbia quindi delle setole in gomma, e della camoscina (un prodotto specifico, di diverse tonalità di colore, per lucidare e ravvivare la pelle). Dovrai utilizzare la spazzola ogni volta dopo averle indossate e utilizzate, prima di riporle nella scatola o nella scarpiera. Sarà necessario spazzolare energicamente, più e più volte, prima dall’alto verso il basso e poi viceversa, in quanto queste spazzolate permetteranno di poter eliminare la polvere che si intrappola nelle piccole fibre.

Come lavare le scarpe in camoscio

Il lavaggio delle scarpe in camoscio si esegue immergendo le scarpe in acqua tiepida. Vediamo tutti i passaggi per eseguire correttamente questa operazione.

Soluzione per il lavaggio

Prima di iniziare la pulizia delle scarpe, bisognerà preparare una soluzione apposita per il lavaggio del camoscio. Per fare ciò, si dovrà prendere una bacinella e versarci dell’acqua tiepida. Aggiungere una goccia di un qualsiasi shampoo che si utilizza per lavare i capelli, meglio ancora se è uno neutro, più dell’ammorbidente. Prendere dunque una spazzola ed utilizzarla per passare la soluzione sulle scarpe.

Risciacquare le scarpe in camoscio

Una volta che sarà stato completato il lavaggio, bisognerà risciacquare con molta cura le scarpe, utilizzando abbondante acqua corrente. Fatta questa operazione, si dovranno fare asciugare bene le calzature appena lavate. Per l’asciugatura le scarpe dovranno essere messe in un posto lontano da fonti di calore, e posizionarle con il tacco a terra e la punta sollevata, in modo tale da evitare la formazione di spiacevoli aloni.

Passaggio nel latte

Solo quando le scarpe saranno ben asciutte, passarci sopra un panno imbevuto di latte, che servirà per togliere la secchezza risultante dal lavaggio. Adesso fare asciugare bene anche il trattamento con il latte. Quando anche quest’ultimo sarà ben asciutto, non resterà che passare le scarpe con la camoscina, che ridonerà al camoscio il colore e lo splendore tipico di questo materiale. Ora le scarpe sono di nuovo pulite, brillanti e come nuove, pronte per essere sfoggiate a qualche festa o serata elegante. Nessuno si accorgerà che sono state lavate e si farà sicuramente una bellissima figura.

Come eliminare i graffi dalle scarpe in camoscio

Se le macchie non sono molto estese, un trucco per eliminarle consiste nel passarci una mollica di pane, in questo modo andremo ad eliminare la macchia senza doverle lavare. Se, invece, le macchie sono particolarmente ostinate, potremo utilizzare una soluzione di alcool, acqua e una goccia di detersivo per piatti. Applichiamo questo miscuglio su una spazzola rigida senza però strofinare per evitare di raschiarle e successivamente passiamoci sopra uno strofinaccio bagnato.

Una volta fatto ciò, lasciamole asciugare e poi passiamoci la spazzola di gomma per risollevare il pelo. Per i graffi più profondi è consigliabile invece l’utilizzo di un pennello, raschiando prima la superficie degli stivali con un coltello per sollevare il pelo. Per lo sporco ostinato potete utilizzare una gomma per matita, una gomma crepe oppure una gomma speciale adatta solamente per la pulizia del camoscio. Basterà applicare la gomma sulle scarpe con una pressione moderata, aumentando la forza nelle parti più sporche.

Come eliminare le macchie dalle scarpe in camoscio

Esistono diversi metodi per eliminare le macchie dalle scarpe in camoscio: vediamo quelli più efficaci. Ricordati che, per prevenire le macchie sia sulle scarpe che sugli stivali di camoscio, puoi spruzzare uno spray anti macchia indicato solo per la pelle scamosciata.

Applicare dell’aceto bianco

Un primo metodo che è opportuno utilizzare per rimuovere le macchie sul camoscio generate dal fango, consiste nell’utilizzare dell’aceto bianco da applicare sulla parte interessata dalla macchia. Bisognerà, con un batuffolo di ovatta, applicare l’aceto bianco, tamponando la superficie senza strofinare. Una volta evaporato l’aceto, è sufficiente una spazzola pulita per ottimizzare il risultato. Le scarpe in camoscio torneranno lucide e come nuove, pronte per essere utilizzate.

Usare bicarbonato e talco

Un altro metodo particolarmente adatto per rimuovere delle macchie ostili dal camoscio, consiste nell’usare dei prodotti naturali granulosi, come ad esempio il talco o il bicarbonato di sodio. Quest’ultimo è ideale se applicato sulla parte macchiata. Ecco come agire: prendi una modica quantità di bicarbonato e, con un pennello, subito dopo averlo ridotto a poltiglia con l’aggiunta di acqua, applicalo lungo la superficie in camoscio. A questo punto è sufficiente usare una spazzola per emulsionarlo e sfruttare al meglio la sua leggera azione abrasiva che consente di ripulire a fondo il camoscio. Ad operazione conclusa, sulla superficie dovrà essere cosparso del talco, che servirà principalmente per asciugarla, dopodiché si provvede a rimuovere definitivamente l’impasto a base di bicarbonato, usando un’altra spazzola pulita.

Cera e bicarbonato

Il camoscio tradizionalmente si presenta di colore beige, ma è altresì vero che nel caso di calzature può capitare che ci siano diverse tonalità di colore, come ad esempio il marrone testa di moro. Per smacchiare in questo caso il camoscio, prendiamo della cera neutra per scarpe, alla quale aggiungiamo del bicarbonato di sodio. A questo punto mescola i prodotti fino ad ottenere un piccolo impasto cremoso che poi applichiamo con un pennello su tutta la superficie interessata dalla macchia. Con uno straccetto pulito ed asciutto, asportiamo il prodotto appena applicato, per poi provvedere alla lucidatura usando una spazzola. In tal modo la macchia sparirà in pochi secondi e la scarpa assumerà una colorazione brillante ed omogenea, proprio come lo era in origine.

Usare il latte

Se invece sulle scarpe vi sono una o più macchie, per prima cosa spazzola con molta cura tutta la scarpa, ma maggiormente e più volte a livello della zona macchiata. Prendi successivamente un batuffolo di cotone e imbevilo di latte, quindi procedi andando a strofinare delicatamente in tutte le direzioni, cercando di far penetrare per bene il latte e lascia infine asciugare.

Bicarbonato e ammorbidente

Qualora la macchia dovesse persistere, tramite un particolare lavaggio delle scarpe, puoi tentare di risolvere il problema. Vediamo meglio come bisogna procedere. Innanzitutto in una bacinella metti dell’acqua tiepida, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di bicarbonato, un bicchiere di latte e un bel po’ di ammorbidente per biancheria.

Con l’aiuto di una spugnetta naturale, o comunque una molto delicata (per la pulizia del corpo), strofina leggermente la soluzione su tutta la scarpa, facendo molta attenzione a non bagnarle eccessivamente (insisti solo sulle macchie). Infine, dovrai risciacquare con dell’acqua tiepida, più volte, sempre con l’aiuto della spugnetta. Infine, non ti resta altro da fare che asciugare la scarpa tenendola lontana da fonti di calore e all’ombra, in un posto arieggiato, con tacco a terra e punta rialzata su di un piano: così facendo il camoscio delle scarpe non seccherà, non si deformerà e otterrai un paio di scarpe proprio come se fossero nuove.

